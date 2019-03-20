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Назарбаев, возможно, опоздал с транзитом власти, - В.Панфилова
00:22 21.03.2019

Нурсултан Назарбаев, возможно, опоздал с транзитом власти

В Казахстане запущен процесс конкуренции элит

Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал президентом Казахстана на период до выборов и инаугурации нового главы государства. Первыми предложениями нового главы государства стали: переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан, назначить Даригу Назарбаеву на пост председателя верхней палаты Парламента. Таким образом, на все ключевые посты экс-президент Нурсултан Назарбаев расставил своих людей.

Уходя со своего поста, Нурсултан Назарбаев в полном объеме сохранил за собой все политические, экономические и силовые рычаги, необходимые для управления Казахстаном. Поэтому правильнее говорить не об отставке, а о переходе Нурсултана Абишевича в новое качество – пожизненного и несменяемого лидера нации, конкурировать с которым попросту некому.

Как сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, "при живом экс-президенте, лидере нации, в Казахстане нет ни одного самостоятельного игрока и не будет, пока Назарбаев остается дееспособным и будет держать ситуацию под контролем". Никто, по словам политолога, самостоятельно свою политическую игру вести не будет. Тем более когда речь идет о Касым-Жомарте Токаеве, представителе так называемой старой гвардии президента.

Касым-Жомарт Токаев – дипломат, выпускник МГИМО, в 1994–1999 и 2002–2007 годах он возглавлял МИД Казахстана. Дважды занимал пост спикера сената. Руководил кабмином и представлял страну в ООН. Эксперты считают, что для России, Европы и США Токаев наиболее приемлемая фигура. К посту президента его готовили давно, и еще в прошлом году он знал, что рано или поздно займет этот пост. Неслучайно в интервью BBC в прошлом году он сказал, что на следующих президентских выборах Назарбаев не будет выставлять свою кандидатуру.

Назарбаев, как заметил Сатпаев, пытается сформировать модель преемственности власти. В частности, членов своей семьи он расставляет на ключевые позиции, а представителей старой гвардии выводит на уровень и.о. президента. Сенат передали под контроль члена семьи президента, его дочери Дариги Назарбаевой, и теперь, согласно Конституции, если Токаев по какой-либо причине освободит полученный пост, то он достанется Назарбаевой, как главе верхней палаты Парламента. Комитет национальной безопасности возглавляет Карим Масимов, более известный по многолетней работе на посту премьер-министра, а его первым заместителем является племянник президента Самат Абиш. Фактически и силовая структура находится под управлением одного из членов семьи экс-президента – зять Тимур Кулибаев возглавляет Национальную палату предпринимателей Казахстана и курирует бизнес-сегмент Казахстана.

"В Казахстане формируется семейно-геронтократическая система власти, при которой президент для обеспечения транзита власти сделал ставку на членов семьи и представителей старой гвардии. Хотя сам Назарбаев неоднократно говорил, что нужно уступать дорогу молодым. Возможно, он разочаровался в новом поколении молодых управленцев, с учетом тех скандалов, к которым они оказались причастны или в которых были замешаны", – сказал Сатпаев.

Политолог считает, что Назарбаев опоздал с передачей власти. Этот шаг напрашивался еще в 2010 году, когда он получил статус лидера нации (Елбасы). В этом случае Казахстан безболезненно прошел бы транзитный период. "Сегодня президент ограничен во времени. Эта спешка скорее всего связана с состоянием здоровья. Даже инаугурация Токаева больше напоминала вечер памяти первого президента. В таком ускоренном темпе все стали озвучивать предложения по увековечению и возвеличиванию имени Назарбаева, что казалось, боятся не успеть из-за "ускорившегося" биологического времени", – отметил эксперт.

После принятия присяги Токаев сразу заявил: "Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан". А через несколько часов подписал и указ. Он удостоил Назарбаева знаком особого отличия "Золотая звезда" и звания "Народный герой", объявив по ходу о необходимости предоставить первому президенту статус почетного сенатора: "Вся жизнедеятельность Елбасы будет осуществляться в соответствии с законом "О Первом Президенте РК". Он остается отцом народа".

Замдиректора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко считает, что "перед нами классический (после китайца Дэн Сяопина и сингапурца Ли Куан Ю) сценарий: фактический лидер страны сохраняет все рычаги власти и реализует масштабные программы модернизации. "Назарбаев прямо заявил об этом в своем "прощальном" выступлении. При этом он избавляется от ненужных ему политических обременений. Таких, как прямая ответственность за экономические результаты преобразований и сопутствующие им на первых порах социальные проблемы", – сказал "НГ" Панкратенко. Кроме того, как отметил эксперт, своим решением Назарбаев запускает процесс конкуренции внутри элит. Сам же остается "над схваткой", обладая возможностью подкорректировать итоги этой борьбы.

"Можно поздравить и Казахстан, и лично Нурсултана Абишевича с тем, что ему удалось если не устранить, то купировать угрозы, неизбежные при такой деликатной операции, как транзит власти. Оставляя за собой львиную долю полномочий в качестве лидера нации, Елбасы делает все для обеспечения гарантий, чтобы этот "транзит" проходил предсказуемо для стран и элит, а также обеспечил преемственность политики Казахстана", – отметил Панкратенко.

По мнению Сатпаева, каких-либо потрясений при дееспособном экс-президенте не будет. Пока Назарбаев будет держать руку на пульсе, пока будет контролировать ситуацию, лично Токаева, всю элиту, изменений ждать не стоит. Форс-мажор теоретически может возникнуть после его окончательного ухода – тогда политтехнологические схемы могут дать трещину.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
20.03.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553116920
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