Киргизские власти попросили прощения у саха-якутов, - "Къ"

00:57 21.03.2019

Киргизские власти попросили прощения у жителей Якутии

Генпрокуратура изучает антимигрантские протесты в республике



В среду в Якутске прошло закрытое межведомственное совещание, на котором замгенпрокурора России Игорь Ткачев обсудил с представителями местных властей и надзорных органов вопросы обеспечения законности и правопорядка в сфере миграционного законодательства и межнациональных отношений. Дело в том, что в республике прошел ряд акций протеста против мигрантов, причиной которых стало изнасилование местной жительницы выходцем из Киргизии. Митинги и попытки мести со стороны местных жителей привели к невыходу перепуганных мигрантов на работу.



В ночь на воскресенье, 17 марта, выходец из Киргизии насильно посадил 36-летнюю якутянку, мать-одиночку, в салон автомашины и отвез на окраину Якутска. Похищенная успела сообщить об этом по телефону дочери, и горожане узнали о преступлении довольно быстро из мессенджеров. Через несколько часов в правоохранительные органы обратилась и сама потерпевшая, заявившая об изнасиловании. По предварительной версии следствия, изложенной на сайте управления СКР по региону, злоумышленник надругался над потерпевшей у гаражных боксов, а потом отвез в автомастерскую к своим знакомым. Женщина дождалась, когда мужчины уснули, и сбежала. Подозреваемых задержали в тот же день, возбуждены уголовные дела.



Сообщение об изнасиловании вывело в минувшее воскресенье на стихийный митинг на Комсомольской площади Якутска около 2 тыс. человек. В понедельник власти республики и ее столицы собрали людей в спорткомплексе "Триумф", где накануне проходил Кубок мира по вольной борьбе. Люди приехали даже из близлежащих деревень, в итоге собралось более 5 тыс. человек. От прибывшего главы республики Айсена Николаева собравшиеся потребовали усиления миграционного контроля, а также объективного расследования преступления.



Глава Якутии заявил, что понимает мотивы горожан: "Мы не выступаем против представителей какой-то национальности - мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была.



Если будет необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов".



Мэр Якутска Сардана Авксентьева обратила внимание собравшихся на нелегальный бизнес, привлекающий именно нелегальных трудовых мигрантов. Она пообещала инициировать внеплановые проверки общепита, оптовой и розничной торговли, служб такси.



Регионы настраивают на теплый прием мигрантов

Жители Якутии в социальных сетях активно поддержали намерения властей усилить контроль над миграционными процессами в республике. При этом имели место несколько спонтанных акций, направленных против мигрантов. Начальник полиции Якутска Николай Кульбертинов сообщил о задержании нескольких человек. "Мы установили личность человека, который под дулом пистолета вел представителя другой нации. Вчера он был задержан в Алданском районе. Ему предъявлено обвинение по статье "хулиганство"",- сказал господин Кульбертинов. Полиция в эти дни переведена на усиленный режим несения службы.



Правоохранительные органы ведут мониторинг сообщений в соцсетях с целью не допустить разжигания межнациональных конфликтов. Уже появились сообщения, призывающие бойкотировать деятельность предприятий, где работают выходцы из Средней Азии. Сами мигранты предпочитают в эти дни отсиживаться дома.



Как сообщил руководитель киргизской диаспоры Жазбек Бикбалиев, большинство киргизов, живущих в Якутске, не выходят на работу и не отпускают в школу детей.

"Когда это закончится сказать, не могу. Мы же не можем их заставить работать, дать гарантию их безопасности",- сказал он в эфире местного телеканала.



Из-за невыхода на маршруты многих водителей-мигрантов в столице республики возникла проблема с общественным транспортом. Якутяне в соцсетях отмечают, что транспорта на улицах стало заметно меньше, а период ожидания такси увеличился. Правда, в мэрии этот факт с произошедшими событиями не связывают, объясняя неисправностью автотранспорта. Также в эти дни в Якутске затруднительно купить овощи и фрукты. Большинство мелких ларьков закрылись, точки работают лишь в супермаркетах. Покупатели опасаются, что торговцы поднимут из-за этого цены. Списки работающих еще торговых точек горожане выкладывают в соцсетях.



Почему в ХМАО с января действует запрет на работу мигрантов в некоторых сферах экономики

На происходящее отреагировали и власти Киргизии. Во вторник в Якутск прибыла официальная делегация во главе с зампредом госслужбы миграции при правительстве Киргизии Саматом Токтоболовым. Он провел ряд переговоров как с руководством Якутии, так и с представителями правоохранительных и следственных органов по профилактике и недопущению впредь подобных преступлений. Господин Токтоболов сообщил, что будет продолжена начатая работа по открытию в Киргизии центров домиграционной подготовки, где каждый желающий выехать на работу может получить всю информацию о стране, регионе, где ему предстоит трудиться, чтобы изучить ее особенности, обычаи, историю. Также делегаты рекомендовали местной диаспоре наладить систему контроля за въезжающими гражданами, чтобы каждый мигрант чувствовал ответственность не только перед законом, но и перед своими соотечественниками.



Просим якутский народ принять искренние извинения и найти силы продолжить нашу многовековую дружбу. Важно проводить грань между настоящими преступниками и простыми людьми, которые честно трудятся на этой земле",- сказал Самат Токтоболов.



Он призвал решать все разногласия в рамках правового поля.



В свою очередь, Генпрокуратура провела в среду в Якутске закрытое межведомственное совещание, на котором замгенпрокурора России Игорь Ткачев обсудил с представителями местных властей и надзорных органов вопросы обеспечения законности и правопорядка в сфере миграционного законодательства и межнациональных отношений. По итогам правоохранительным органам были даны поручения, которые пока не разглашается. Не остался в стороне и парламент республики Ил Тумэн, создав комиссию по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным бизнесом.



Олег Михайлов, Якутск

"Коммерсантъ" от 20.03.2019,