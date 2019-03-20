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Как новый президент Казахстана поругался с Атамбаевым и другие его "фишки"
07:56 21.03.2019

Теперь уже бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Произнося речь после церемонии вступления в должность в стенах Сената, он предложил присвоить столице Казахстана имя первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

- Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника - первого президента Казахстана. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан, - сказал новый глава Республики Казахстан.

Также он предложил назвать центральные улицы во всех крупных городах именем Нурсултана Назарбаева и воздвигнуть ему памятник в столице.

- Предлагаю назначить его почетным сенатором. Также все фотографии и портреты елбасы будут непременным атрибутом в зданиях и учебных заведениях. Вся деятельность будет обеспечиваться Законом "О президенте". За ним сохраняется вся инфраструктура. Он будет единственным елбасы - отцом народа, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев прокомментировал казахстанскому СМИ, что считает подобное решение правильным. Для изменения названия главного города страны понадобится внести изменения в Конституцию.

Новый глава соседней республики известный дипломат, видный политический деятель, который в разные годы работал на постах министра иностранных дел РК, вице-премьер-министра, премьер-министра, спикера Сената. С 2011 по 2013 год являлся заместителем генерального секретаря ООН.

VB.KG решило вспомнить самые яркие цитаты нового президента Казахстана.

Напророчил скорый уход Назарбаева

Почти год назад, в июне 2018 года в интервью для BBC Касым-Жомарт Токаев дал понять, что бессменный лидер Казахстана вскоре уйдет в отставку.

"Откровенно говоря, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Я не верю. Так как он очень мудрый человек, он совершенно благоразумен, и я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева".

Рассказал о паранойе Алмазбека Атамбаева

"В Викиликс опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным! Остается пожелать ему выздоровления", - написал в своем Твиттере Токаев в ноябре 2017 года.

Заявление было сделано в ответ на крайне эмоциональные выпады экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес Нурсултана Назарбаева. Бывший президент КР возмутился из-за встречи лидера Казахстана с Омурбеком Бабановым, который в то время баллотировался в президенты Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев не один раз делился мнением об Атамбаеве. После его несдержанных высказываний Казахстан закрыл границу для всех грузов, идущих из Кыргызстана. Власти соседней республики указывали на огромный поток контрабанды, который якобы идет из Кыргызстана.

"Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идут только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров", - написал Касым-Жомарт Токаев в социальной сети.

"Жээнбеков - опытный политик"

После смены президентов в Кыргызстане тон Токаева вновь стал дружелюбным и добрососедским.

"Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик Сооронбай Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – написал Токаев в социальной сети.

Кстати, обычно активный пользователь Твиттер, Касым-Жомарт Токаев пока не прокомментировал свое назначение в социальных сетях.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. Назначив исполнять обязанности президента до следующих выборов в 2020 году Касыма-Жомарта Токаева. Сам Нурсултан Назарбаев возглавит Совет безопасности.

20 марта 2019 - Екатерина Улитина

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553144160
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