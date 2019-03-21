Казахстанское уравнение с неизвестными. Транзит власти в Астане только начинается, - "Къ"

08:06 21.03.2019

Спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду вступил в должность президента после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева. На бывшую должность господина Токаева, которая считается второй в системе власти, избрана дочь первого президента Дарига Назарбаева. Несмотря на то что произошедшие кадровые перестановки должны были решить вопрос беспроблемного транзита власти, остается неясным, как впишется новая роль Нурсултана Назарбаева во властную вертикаль, изменится ли внешняя и внутренняя политика Астаны, а также может ли Дарига Назарбаева в будущем возглавить государство. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, Казахстан находится в самом начале процесса транзита власти, по итогам которого роль страны в ЕврАзЭС, а также отношения с ключевыми партнерами - Россией и Китаем - могут претерпеть изменения.



"19 марта весь мир стал свидетелем исторического события. Отец-основатель казахской государственности, первый президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев добровольно сложил полномочия главы государства. Это волевое решение Елбасы (Лидера нации.- "Ъ") стало убедительным свидетельством его политического уровня",- заявил на церемонии вступления в должность президента Казахстана экс-спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.



Судьбы первых президентов бывших советских республик

Читать далее



Церемония прошла на совместном заседании двух палат парламента в присутствии Нурсултана Назарбаева, членов правительства, иностранных дипломатов. "Мы осуществляем передачу власти в спокойной неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана",- добавил новый глава государства.



Накануне Нурсултан Назарбаев, пробывший президентом Казахстана почти 30 лет, объявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия. По согласованию с ЦИКом он распорядился провести церемонию принесения присяги нового президента республики 20 марта на совместном заседании обеих палат парламента страны.



Итоги правления Нурсултана Назарбаева



Сама процедура церемонии заняла 18 минут, в ходе которых Касым-Жомарт Токаев принес присягу, а глава ЦИКа Берик Имашев вручил ему удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Алтын Кыран".



После окончания церемонии прошло голосование, которое также имеет серьезное значение для определения статус-кво в казахстанской элите. Речь идет об избрании спикера Сената, должность которого является второй в казахстанской вертикали власти. На этот пост единогласно была избрана старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига.



"Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории,- сказала она в своем первом выступлении на новом посту.- Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты уязвимых слоев общества".



Такой шаг многие сочли подтверждением того, что именно дочь Лидера нации можно считать одним из наиболее вероятных кандидатов на роль следующего избранного президента.



Может ли Дарига Назарбаева в перспективе возглавить Казахстан

"Назначение Дариги Нурсултановны на пост главы Сената создает новую интригу,- подтвердил "Ъ" казахстанский политолог Аскар Нурша.- Пока президент Назарбаев достал из своей колоды две карты - карту Токаева и карту Дариги. Но не исключено, что откроются и новые карты. Неизвестно, является ли пост главы Сената компенсацией для дочери президента или плацдармом для ее рывка вперед".



Что касается дальнейшей роли Нурсултана Назарбаева в жизни страны, то его нынешний преемник заявил, что "Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы - отцом народа".



Как складывалась политическая карьера Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение завода-втуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности "инженер-металлург", в 1976-м - заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1969 года - на комсомольской и партийной работе









Показательно, что Касым-Жомарт Токаев в данном случае использовал второй перевод идиомы Елбасы - вместо более распространенного "Лидер нации". Он добавил, что "Нурсултан Абишевич Назарбаев является председателем Совета безопасности, а также председателем правящей партии "Нур Отан", членом Конституционного совета".



"Образно говоря, если раньше глава семейства принимал решения в гостиной, то сейчас он это все перенес на кухню. Но при этом он так и остался главой семейства. То есть формально Нурсултан Назарбаев ушел с должности президента, но фактически сохраняет в своих руках контроль над Совбезом, партией "Нур Отан", фондом "Самрук-Казына". Он будет оставаться центром принятия решений, по крайней мере пока будет дееспособным",- заявил "Ъ" казахстанский политолог Досым Сатпаев. "Формально Токаев как президент имеет очень широкие полномочия. Но в Казахстане должность не всегда соответствует влиянию",- продолжает Досым Сатпаев.



Как в Азии лидеры уходят чтобы остаться



По мнению его коллеги Эдуарда Полетаева, "это такой специфический казахстанский вариант управления, который вряд ли будет носить долгосрочный характер, а скорее сохранится на период транзита". В стране появляется сразу несколько новых центров принятия решений, связанных с первым президентом.



Зарубежные СМИ - об отставке Нурсултана Назарбаева

Что касается ответа на вопрос, какой будет внутренняя и внешняя политика страны в период транзита, то опрошенные "Ъ" эксперты убеждены: в ближайшее время серьезных изменений не произойдет. Это отчасти подтверждают и сделанные в среду заявления МИД Казахстана совместно с правительством и Национальным банком. В них говорится о полной преемственности внешнего курса и выполнении всех международных обязательств.



"В нынешней ситуации, когда экс-президент контролирует и внутреннюю, и внешнюю политику, никаких изменений не будет. Однако в случае окончательного ухода Нурсултана Назарбаева со сцены определенные корректировки могут возникнуть. Это связано с тем, что внутри Казахстана растут как антикитайские настроения, так и антироссийские",- говорит Досым Сатпаев.



По его словам, "страх перед Россией после событий 2014 года на Украине не уменьшается", а членство Казахстана в ЕврАзЭС "вызывает определенное раздражение, потому что это объединение многие считают недееспособным".



"С окончательным уходом Нурсултана Назарбаева все может серьезно поменяться",- резюмирует эксперт.



Александр Константинов, Астана; Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань



"Коммерсантъ" от 21.03.2019,