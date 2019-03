"Политическое землетрясение в Средней Азии". Зарубежные СМИ - об отставке Назарбаева

08:43 21.03.2019 19 марта Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, покинул пост президента республики, оставшись в должности Елбасы (лидер нации), которая наделяет его широкими полномочиями. Что написали об этом зарубежные СМИ - в подборке "Ъ".



Les Echos (Париж, Франция)



Похоже, Нурсултан Назарбаев хочет сгладить недовольство общества, связанное со стагнацией доходов населения. Это первый случай, когда лидер одной из пяти бывших советских республик Центральной Азии покидает свой пост самостоятельно, даже если на это его подтолкнуло недовольство населения, из-за которого он вынужден был распустить правительство 21 февраля. Тогда он объяснил это решение недостаточными результатами в плане развития и пообещал выделить несколько миллиардов долларов на выплату социальной помощи.



Стагнация доходов населения, вызванная снижением цен на нефтепродукты с 2014 года и последовавшей девальвацией тенге, угрожала "договору" между властью и 19 млн казахов, основой которого был постоянный рост уровня жизни населения.



Financial Times (Лондон, Великобритания)



Стареющие автократы часто вожделеют заполучить титул лидера нации, но не у многих есть для этого столько оснований, сколько у Нурсултана Назарбаева… Бывший босс из компартии построил новую страну на останках рухнувшего Советского Союза… В процессе этого строительства Казахстан стал оплотом геополитической стабильности в неспокойном регионе, поддерживая хорошие отношения со своими соседями, Россией и Китаем, одновременно позиционируя себя как союзника США...



Назарбаев добился того, чего большинство автократических лидеров не смогли: покинув должность президента, он сохранил контроль над аппаратом власти, чтобы сделать переходный период более плавным.

Аналитики тут же начали проводить параллели с другими лидерами-долгожителями, покидающими свое кресло, такими как сингапурский премьер-министр Ли Куан Ю, который мертвой хваткой контролировал международные отношения страны, и президент России Борис Ельцин, который всеми силами защищал интересы семьи. План же Назарбаева может стать потенциальным вариантом ухода для Владимира Путина, когда его президентский срок истечет в 2024 году.



The Times (Лондон, Великобритания)



Президент Казахстана, который однажды попросил ученых разработать эликсир жизни, чтобы продлить годы своего правления, подал в отставку после почти 30 лет у власти. 78-летний Нурсултан Назарбаев - один из последних автократов, которые десятилетиями правили бывшими советскими республиками в Средней Азии…



Как в Азии лидеры уходят чтобы остаться

Читать далее



Господин Назарбаев, который привел Казахстан к независимости в 1991 году, является политическим союзником президента Путина. Однако он хорошо увязывал эти отношения со связями с США и растущей торговлей с Китаем. Его уход, скорее всего, спровоцирует борьбу за власть в этой огромной, богатой энергоресурсами стране с 18-миллионным населением… А Москва, Вашингтон и Пекин будут пристально следить за ситуацией.



The Guardian (Лондон, Великобритания)



В своем заявлении Нурсултан Назарбаев отметил, что видит свою задачу отныне в подготовке нового поколения лидеров. Ожидается, что он сам подберет себе преемника. И этот маневр с уходом может стать ответом на ключевой вопрос, стоящий перед стареющими постсоветскими автократами, включая Владимира Путина: как безопасно сложить полномочия в тех политических системах, которые они сами строили по принципу "победитель получает все"?..



На посту главы Казахстана Назарбаев установил более мягкий авторитаризм, чем его соседи, воздерживаясь от установки золотых статуй, как у Сапармурата Ниязова в Туркменистане, или от перегибов с жестокостью, как у Ислама Каримова в Узбекистане.



Но за свои 29 лет у власти он тоже стал эксцентричным, а его силы безопасности совершали злодеяния, такие как кровавое подавление забастовки шахтеров в городе Жанаозен в 2012 году, когда погибли не менее 15 человек.



Tages-Anzeiger (Цюрих, Швейцария)



Назарбаев долгое время был неоспоримым лидером и любимым лидером нации. Но в последние годы эта крупная среднеазиатская страна переживает кризис. Казахстан, который некогда был тигром среди государств-правопреемников СССР, сегодня страдает от низкой цены на нефть, репрессий и коррупции. Совершенно неожиданно стало не хватать денег на его любимые престижные проекты. И пока Назарбаев возводил посреди степи новую столицу Астану, остальная часть страны оставалась ни с чем. Теперь пришел час расплаты…



История личного успеха Назарбаева явно подходит к концу: авторитарный правитель состарился.



Как Нурсултан Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана

По меркам постсоветского пространства, где средняя продолжительность жизни мужчин едва превышает 60 лет, он даже очень стар в свои 78 лет. Тот факт, что он отступает на вторые позиции, должен означать, по крайней мере, что после долгих лет агонии в стране начнется политический дискурс. Режим все еще сможет им управлять, так как там нет серьезной конкуренции ни в политическом, ни в общественном плане. Если при этом начнутся перемены, это точно станет бесповоротным концом автократа Назарбаева и как минимум началом для Казахстана.



Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)



Политическое землетрясение в Средней Азии: самый долго правивший государственный лидер в регионе подал в отставку, причем добровольно. В Средней Азии подобный факт считается своеобразным чудом. Большинство из его коллег по должности в регионе либо правили до самой смерти, либо их свергали…



Возможно, примером для Назарбаева в принятии этого решения стал единственный до сих пор случай нормальной передачи власти в регионе. В Киргизстане президент Алмазбек Атамбаев передал дела избранному им самим преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Правда, после того как Атамбаев захотел и далее участвовать в определении курса страны, его быстренько выслали за ее пределы.



Судьбы первых президентов бывших советских республик

Читать далее



Washington Post (Вашингтон, США)



Отставка Назарбаева произошла на фоне продолжающихся изменений в регионе Центральной Азии. Это добавило еще больше политической нестабильности в процесс демографических и геополитических перемен, накрывших бывшие советские республики этого региона. Российские официальные лица уже выражали обеспокоенность тем, что они называют ростом национализма и западного влияния в Казахстане, породив слухи о возможности прокремлевских сепаратистских движений на севере Казахстана, где проживает больше этнических русских. Китай все больше распространяет свое политическое и экономическое влияние на Центральную Азию, считая Казахстан ключевым элементом своей глобальной инфраструктурной программы "Один пояс - один путь"…



В честь Нурсултана Назарбаева назовут города, улицы, ему поставят памятник и напишут книгу

Но на фоне быстрых демографических изменений в Казахстане более националистические, религиозные или прозападные группировки могут представлять угрозу плану Назарбаева по передаче власти. Заметно выросла численность этнических казахов, язык которых относится к тюркскому и которые в большинстве своем являются мусульманами. При этом резко упала доля этнических русских, которая была примерно сопоставима казахам, когда в 1991 году распался Советский Союз.



The New York Times (Нью-Йорк, США)



Хотя сами казахи приветствовали объявление потенциального старта новой эры, аналитики предположили, что Кремль может увидеть все это в негативном свете, привлекая внимание к почти 20-летнему правлению президента Владимира Путина и отсутствию у него четкого плана по передаче власти.



В ходе своего автократического правления он (Нурсултан Назарбаев.- "Ъ") постоянно выигрывал выборы с почти 100% результатом, нередко сажая в тюрьму политических оппонентов и критиковавших его журналистов.

Господин Назарбаев привлек масштабные инвестиции от иностранных энергетических компаний для разработки нефтяных запасов страны, которые оцениваются в 30 млрд баррелей,- одни из крупнейших среди всех бывших советских республик. В своей международной политике Казахстан искусно балансировал между двумя гигантскими соседями, Россией и Китаем, при этом сохраняя дружественные связи с США.



"Коммерсантъ" от 20.03.2019, Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553146980

Новости Казахстана

- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879

- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ

- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности

- "Цикл идет постоянно"