Лимонов объяснил свою похвалу Дариге Назарбаевой

10:58 21.03.2019

По мнению писателя, ее приход к власти был бы крайне выгоден для Казахстана - но не для России



Писатель Эдуард Лимонов после ухода Нурсултана Назарбаева с поста заявил в ЖЖ, что, на месте главы Казахстана, назначил бы преемником его дочь Даригу. Мы попросили Лимонова разъяснить эти слова. Эдуард Вениаминович рассказал, что был на дне рождения Дариги и считает, что выбор ее президентом был бы "очень выгодным" для Казахстана. Но не для России.



Уход со своего поста бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего республику еще с советских времен, вызвал много вопросов. Есть геополитические недомолвки, есть и разногласия внутреннего характера.



В некоторых странах бывшего СССР перемена власти возможна лишь по наследственному принципу. Спикер казахского Сената Касым-Жомарт Токаев, ставший исполняющим обязанности президента Казахстана, может оказаться временной фигурой, которую на очередных президентских выборах в 2020 году сменит старшая дочь Назарбаева - Дарига, избранная на место главы Сената республики.



У Эдуарда Лимонова отношения с Казахстаном, скажем так, особые - в 2001 году он был арестован по обвинении в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований - а именно в подготовке вторжения в Казахстан. Второе обвинение сняли, но по первому Лимонов получил четыре года. Он вышел по УДО в 2003-м.



- Эдуард, какое политическое и экономическое значение будет иметь смена высшего государственного лидера в Казахстане? В том числе, для русского населения, проживающего в республике?



- В Казахстане живет более шести миллионов русских. Для страны, население которой составляет немногим более 17 млн человек, это значительная часть жителей страны. Государство обладает серьезными природными ресурсами - нефтью, газом, ураном. Главное ими правильно воспользоваться. Естественно, России необходимо приложить все усилия, чтобы создать для себя благоприятные условия для продолжения сотрудничества и ведения бизнеса на этих территориях.



- Смена руководства Казахстана может привести к перемене во взаимоотношениях Москвы и Астаны?



- Российско-казахские взаимоотношения отношения многим очевидны и понятны, но можно обратиться к практике сотрудничества Астаны и Пекина. Казахстан может переориентировать направление своего экономического движения на Китай. Уже сейчас доля китайских компаний составляет 22% в годовой добычи нефти и газоконденсата в Казахстане. Китайские инвесторы владеют правами на разработку всех крупных месторождений страны. Суверенный долг Казахстана перед Китаем в последние годы вырос до $20 млрд.



- Получается, что без внешней помощи Казахстан сам ничего не в силах построить?



- В Казахстане миллионы благородных и образованных людей. Однако страна никогда не имела собственных городов. Астана - столица республики, ранее имела название Целиноград и была построена в рамках реализации плана по созданию центра всесоюзного освоения северо-казахстанской и южно-сибирской целины. Статус "миллионника" город получил только в 2017 году. Освоением этих земель, в основном, занимались студенты, которые приезжали из центра, Москвы и Ленинграда, а также из крупных советских городов. Многие из них так и остались жить на целинных землях.



- Старшая дочь Назарбаева Дарига назначена спикером сената страны. Вчера в блоге вы написали, что на месте Назарбаева назначили бы ее преемником: "Она способна". Если Дарига возглавит Казахстан - этой будет для России плюсом или минусом?



- Несколько лет назад я присутствовал на дне рождения Дариги. Был специально приглашен на это торжество. Касым-Жомарт Токаев представляется несколько конъюнктурным политиком. Дарига - очень сильный человек, способный на решительные поступки. Для Казахстана это очень выгодная кандидатура.



Для России же ее возможные выборы на пост главы государства - это минус. Определенным препятствиям для общения и нахождения взаимопонимания с российскими дипломатами может послужить ее жесткая и умная политика, которая будет в первую очередь направлена на создание экономических преимуществ для своего государства.



Николай Макеев

21/03/2019