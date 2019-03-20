Отец и основатель: чем запомнится Казахстану эпоха Нурсултана Назарбаева, - Е.Приемская

13:19 21.03.2019 Отец и основатель: чем запомнится Казахстану эпоха Нурсултана Назарбаева

Как сын чабана прошел путь от металлурга до главы республики, отставка которого стала неожиданностью



Евгения Приемская



Нурсултан Назарбаев - один из последних крупных политиков эпохи перестройки, еще остававшихся у власти на постсоветском пространстве, бессменный лидер Казахстана на протяжении почти трех десятилетий, фактически создавший страну в ее современном виде, - во вторник, 19 марта, объявил о своем решении уйти в отставку. Исполняющий обязанности президента, спикер казахского сената Касым-Жомарт Токаев должен принять присягу уже 20 марта.



Назарбаеву, возможно, удалось разработать уникальную для постсоветских республик модель транзита власти, которая позволит ему сохранить частичный контроль над политической жизнью Казахстана и избежать турбулентности в стране. Но, даже несмотря на это, его обращение стало историческим не только для граждан Казахстана - речь президента республики слушали россияне и цитировали представители западных СМИ. Подробнее о том, как казахский лидер пришел к статусу политика-легенды, и о том, что известно о его преемнике, - в материале "Известий".



Внук и правнук чабанов



Нурсултан Назарбаев - абсолютный рекордсмен по продолжительности пребывания у власти среди лидеров постсоветских республик. В июне 2019-го его руководству (если считать также позднесоветские годы) исполнилось бы ровно 30 лет. Об этом в том числе первый президент Казахстана наполнил в своем обращении к нации, в котором он объявил о решении оставить пост.



Его биографию можно считать образцовым примером для руководителя "из низов", прошедшего весь путь от комсомольской ячейки до Политбюро ЦК КПСС, а вслед за этим - до участия в перестроечном съезде народных депутатов ССР и наконец до поста президента независимой республики.



Он родился в 1940 году в крестьянской семье в одном из районов Алма-Атинской области. В начале 1960-х закончил ПТУ в Днепродзержинске, а затем несколько лет работал на металлургических предприятиях, в том числе на Карагандинском металлургическом заводе, где сменил несколько должностей и откуда попал на комсомольскую работу в городе Темиртау.



При этом сам Нурсултан Назарбаев своего происхождения не то что никогда не скрывал - лидер Казахстана его всячески подчеркивал.



"Я - сын, внук и правнук чабанов, то есть не из дворян", - писал сам Назарбаев в автобиографической книге "Без правых и левых", которая была издана в 1991 году. Это, однако, не мешает ему знать свою родословную, как считается, до 12-го колена.



Вплоть до конца 1970-х молодой рабочий оставался на партийной работе в Карагандинской области, а затем попал в ЦК Компартии Казахстана. В 1984 году он возглавил республиканский Совет министров (эту должность Назарбаев занимал вплоть до 1989 года), а в 1986-м лично ездил успокаивать жителей республики, возмущенных тем, что первым секретарем ЦК Компартии Казахстана после отставки Динмухамеда Кунаева был назначен русский по происхождению Геннадий Колбин (по одной из версий, изначально на этот пост выдвигалась именно кандидатура Назарбаева, однако против выступил Кунаев).



Нурсултан Назарбаев первым секретарем ЦК Казахстана был назначен в конце июня 1989 года - именно с этого момента идет отсчет его непрерывного пребывания у власти сначала союзной, а затем и независимой республики.



На волне перестройки



Новый виток его политической карьеры пришелся на распад Советского Союза. В 1990 году 50-летний республиканский политик вошел в состав Политбюро ЦК КПСС (эту должность он занимал вплоть до 1991 года), тогда же, в 1990 году, он был автоматически избран президентом Казахской ССР (выборы проводились Верховным советом республики на безальтернативной основе).



В 1991 году Нурсултан Назарбаев активно участвовал в переговорах, посвященных будущему устройству страны, которые проходили в Ново-Огарево. Считается, что он мог возглавить правительство Союза Суверенных Государств в случае его создания (оно должно было объединить бывшие советские республики), однако назначение не состоялось из-за августовского путча, после которого от этого формата решено было отказаться.



Тем не менее в начале декабря того же года он был избран президентом Казахской ССР на первых в республике всенародных выборах (правда, Назарбаев на тот момент являлся единственным кандидатом).



Через неделю, 8 декабря, лидерами России, Украины и Белоруссии - странами, в 1920-х годах стоявшими у истоков СССР, - были подписаны Беловежские соглашения, после чего Советский Союз официально прекратил существовать: вместо него был создан СНГ.



Уже к середине месяца документ ратифицировали лидеры большинства республик, в том числе среднеазиатских. 16 декабря в Казахстане был принят закон о его независимости, после чего Нурсултан Назарбаев автоматически стал президентом Республики Казахстан.



В своем обращении 19 марта он особенно подчеркнул, что основной задачей видел развитие экономики Казахстана, отметив, что, "если мы будем сильны, с нами будут считаться".



"Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества. И это мы делали во имя создания современного демократического государства - Республики Казахстан", - напомнил он.



По словам самого Нурсултана Назарбаева, за время, проведенное им на посту президента, объем экономики удалось увеличить сразу в 15 раз, а доходы населения - в девять раз, при этом уровень бедности сократился почти в 10 раз. Упомянул он и рост населения страны (оно приближается к 20 млн человек), и развитие инфраструктуры.



Среди достижений, которые отмечали СМИ страны в конце 2018 года, в годовщину обретения Казахстаном независимости, были закрытие ядерного полигона в Семипалатинске, переход к рыночной экономике, создание новой политической системы, признание страны на мировом уровне и успешная межконфессиональная политика внутри страны.



Всего Нурсултан Назарбаев избирался президентом страны пять раз - в 1995 году его полномочия были продлены до 2000 года. В конце 1999 года состоялись выборы, на которых он набрал около 79,78% голосов, на следующих, которые прошли в 2005 году, - 91,15%.



В 2010 году он официально получил статус Лидера нации (Елбасы) в качестве первого президента независимого Казахстана, который остается за ним и после сложения полномочий. Этот статус в том числе позволил Назарбаеву занимать пост президента больше двух сроков подряд. В том же году в Казахстане предложили продлить срок полномочий Назарбаева сразу до 2020 года, однако сам глава страны выступил против этой инициативы.



Токаев назвал Назарбаева пожизненным "отцом народа"



Тем не менее активисты продолжили сбор подписей в поддержку этой идеи. Когда инициативу поддержали больше 5 млн человек, парламент проголосовал за внесение соответствующей поправки в конституцию, которую в свою очередь конституционный суд страны признал незаконной. В результате в 2011 году стороны сошлись на проведении в стране досрочных выборов, на которых действующий президент был переизбран на срок до 2016 года.



Последние в президентской карьере Назарбаева, пятые по счету, выборы состоялись в 2015-м - он выиграл, набрав больше 97%. Его полномочия должны были истекать в 2020-м. Однако теперь, по словам Нурсултана Назарбаева, настало время новых руководителей.



"Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", - отметил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к населению.



Флешмоб для президента



Уход в отставку Нурсултана Назарбаева, бессменно руководившего страной на протяжении почти 30 лет, вызвал у многих жителей растерянность и смятение. Об этом в том числе писали российские и казахстанские СМИ.



МИД Казахстана заявил о сохранении миролюбивого внешнеполитического курса



"Просто нет слов", - написала пользовательница сети Instagram indi_edilbaeva под фотографией национального лидера. Другие в это время высказывали благодарность президенту, в социальных сетях страны набрал обороты своеобразный флешмоб "Скажи спасибо президенту", к которому присоединились звезды культуры и спорта.



"Спасибо Вам за страну, которую Вы для нас возвысили, за свободу, за Родину", - написала фристайлистка Акмаржан Калмурзаева в Instagram.



С другой стороны, как подчеркивают эксперты, формула, которой воспользовался Нурсултан Назарбаев, может считаться едва ли не уникальной для постсоветского пространства. Очевидно, что транзит власти, который в большинстве бывших республик обычно происходил внезапно и приводил или к вынужденному бегству экс-лидера (достаточно вспомнить историю отстранения от власти президента Киргизии Аскара Акаева в 2005 году), или вовсе означал длительные и запутанные политические войны, вспыхивавшие уже после ухода прежнего лидера из жизни (как это случилось после смерти Ислама Каримова в Узбекистане), в данном случае был тщательно подготовлен серией реформ и, вероятнее всего, не угрожает стабильности в стране.



Токаев вступил в должность президента Казахстана



Буквально накануне своей отставки, в феврале 2019-го, Нурсултан Назарбаев отправил в отставку действовавшее на тот момент правительство республики, сменив его главу - новым премьер-министром стал бывший зампред правительства и экс-глава Астаны Аскар Мамин. В начале месяца он также обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить, может ли президент страны оставить свой пост по собственному желанию и если да, то при каких обстоятельствах (формально в главном документе Казахстана такая возможность не предусматривается).



Кроме того, еще в конце весны 2018-го Назарбаев обеспечил себе пожизненный пост главы Совета безопасности страны, а еще раньше, в 2017 году, он и вовсе неожиданно перераспределил полномочия между ветвями власти, ограничив власть президента и расширив полномочия парламента страны. Это означает, что теперь, как лидер правящей партии "Нур Отан" (у нее большинство в парламенте страны), он, скорее всего, сохранит контроль над политическими процессами - по крайней мере до ближайших выборов. В дополнение ко всему у Нурсултана Назарбаева остается особый - причем официально закрепленный - статус лидера нации и первого президента страны.



Поэтому прозвучавшая в обращении фраза "То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа - это по-прежнему мои заботы", скорее всего, будет отражать реальное положение дел. Не зря целый ряд экспертов говорит о том, что уход Назарбаева оказался сродни не столько выходу на пенсию, сколько смене должностей.



При этом вопрос о преемственности власти, как напомнил в своем обращении Нурсултан Назарбаев, решен на уровне конституции страны. По закону исполнять обязанности президента теперь будет спикер верхней палаты парламента (сената) страны Касым-Жомарт Токаев. Он будет считаться президентом вплоть до 2020 года, когда в стране должны состояться очередные президентские выборы. Досрочного голосования, как пообещал Нурсултан Назарбаев еще в феврале этого года, после запроса в Конституционный суд, в стране не будет.



"Я хорошо его знаю"



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Токаев, которому в мае 2019-го исполнится 66 лет, - профессиональный дипломат, выпускник МГИМО, потомственный интеллигент и опытный политик. Сын ветерана Великой Отечественной, известного казахского писателя Кемеля Токаева и преподавателя расположенного в Алма-Ате педагогического института иностранных языков, он с середины 1970-х работал в системе МИД СССР.



Сначала - в советском посольстве в Сингапуре, а затем - в Пекине. Вскоре после перестройки Токаев вернулся в Казахстан, где дважды занимал должность министра иностранных дел (на этом посту он провел в общей сложности 10 лет - с 1994 по 1999 и с 2002 по 2007 годы).



В 1999 году он был назначен премьер-министром страны, а в 2013-м - занял пост главы сената (который занимал вплоть до отставки Нурсултана Назарбаева).



"Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. (...) Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - сказал Нурсултан Назарбаев, представляя преемника нации.



Еще в начале 2000-х, подводя итоги первых 100 дней работы Токаева в должности премьера, СМИ Казахстана отмечали, что одним из главных его преимуществ остается отсутствие принадлежности к какому-либо из господствующих в стране кланов. Его назначение на этот пост считалось одним из выигрышных политических решений Назарбаева.



Токаев назвал Назарбаева пожизненным "отцом народа"



Он также получил признание на международном уровне. В 2008 году он был назначен вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (к этому моменту Токаев успел принять активное участие в подписании ряда документов, связанных с нераспространением ядерного оружия), а в 2011-м - стал заместителем Генерального секретаря ООН, его личным представителем на конференции по разоружению и одновременно возглавил женевское отделение Организации Объединенных Наций.



Известно, что Касым-Жомарт Токаев, помимо русского и казахского, свободно владеет английским, французским и китайским языком, он входит в так называемый совет "мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности и является почетным профессором Шэньчжэнского университета в Китае и почетным доктором академии МИД РФ.



Официально вступить в новую должность он должен уже днем в среду, 20 марта. Ожидается, что Казахстан под его руководством продолжит внешнеполитический курс, принятый при Назарбаеве, и на отношениях с Россией перестановки в высшем руководстве страны не скажутся. Источник - Известия

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