Битва за "Левиафан": Из российских солдат арабы хотят сделать живой щит

13:24 21.03.2019

ВВС Израиля, если потребуется, ударят и по нашей базе в Тартусе



Александр Ситников



Все израильские СМИ, близкие к военным кругам, скоординировано сообщили, что спутниковые снимки компании ImageSat International свидетельствуют о строительстве организацией "Хезболла" в Сирии самого настоящего завода по производству высокоточных баллистических ракет, что логично рассматривать как подготовку к большой войне.



По информации ImageSat International, недалеко от населенного пункта Сафита, к востоку от крупнейшего портового сирийского города Тартуса, более известного в мире как бывшая крепость крестоносцев ордена Тамплиеров, появился комплекс зданий, который, по косвенным признакам, может быть "объектом для производства ракет "земля-земля".



Особенностью нового ракетного оружия ливанских боевиков является мобильность, то есть пусковые установки монтируются на автомобильных шасси. "По нашей оценке, отпечатки шин не связаны с деятельностью карьеров, работающих в этом районе", - говорится на веб-сайте еврейской газеты Maariv.



Источники в ЦАХАЛ (армия Обороны Израиля) также напоминают, что комплекс, который они идентифицируют, как ракетный завод, расположен всего в восьми километрах к северу от ливанской границы, за которой хозяйствует "Хезболла". И это даст возможность боевикам, используя подземные коммуникации, бить по городам Израиля с сирийской территории, существенно снижая риск бомбового возмездия еврейских ВВС. Кроме того, ракеты могут запускаться из зон, подконтрольных российским военным, что может привести к очередному кризису в отношениях между Москвой и Тель-Авивом.



Обращает на себя внимание тот факт, что Израиль сообщил о ракетном заводе "Хезболла" в Сирии накануне четырехдневной поездки на Ближний Восток госсекретаря США Майка Помпео, который уже пообещал отменить финансирование Бейрута, если обнаружится, что "американские деньги идут на помощь террористам".



По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, Вашингтон планируют продолжить свою ежегодную помощь ливанским вооруженным силам в сумме $ 70 млн., если "законные защитники государства будут бороться с присутствием „Хезболлы" и иранского Корпуса Стражей Исламской революции в Ливане".



Но бросается в глаза, что главная задача Помпео в ближневосточном турне заключается в "поиске рабочей формулы в споре о морской границе между Ливаном и Израилем, возникшем из-за "Левиафана" - газового месторождения на шельфе Леванитийского моря. Причем, команду "разрулить" эту проблему дал лично президент Трамп, который, как известно, целиком поддерживает позицию Тель-Авива. Де-факто, на Бейрут будет оказываться мощное давление.



"Путешествие Помпео в Израиль накануне выборов в начале апреля, безусловно, будет использовано премьер-министром Биби Нетаньяху как знак того, что мы (США) поддерживаем его переизбрание, - заявил Роберт Данин, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа, которого охотно цитируют в еврейском государстве. - Учитывая высокий рейтинг одобрения президента Трампа в Израиле, поддержка Биби Нетаньяху будет значительной". Особенно, если удастся закрыть вопрос "Левиафана" в пользу Тель-Авива.



Напомним, в 2010 году американская нефтяная компания Noble Energy обнаружила газонефтяной "Левиафан", после чего Геологическая служба США оценила его ресурсы в объеме 3,4 трлн. кубических метров газа. Этого хватит, чтобы в течение нескольких десятилетий поставлять в Грецию и Италию до 12 млрд. кубов голубого топлива в год, а также серьезные объемы на Кипр и в Турцию. (Для сравнения: суммарные запасы всех месторождений Ямала составляют 26,5 трлн. кубических метров газа).



Правда, эксперты по газу, с которыми консультировались журналисты Israel Business Arena "Globus", выразили сомнение в экономической жизнеспособности европейского проекта. По их оценкам, транспортировка сырья на такие расстояния увеличит стоимость голубого топлива на 3?4 доллара за единицу тепла, тогда как цена (в 2017 году) трубопроводного газа в Европе составляла $ 5?6 за единицу тепла, а на итальянском рынке - $ 6,50 за единицу тепла.



Более вероятны продажи голубого топлива стомиллионному Египту, контракт с которым уже заключен, ну и, само собой, Турции, которая рассчитывать держать газ "Левиафана" в уме, если случится спор с Москвой. Впрочем, Израиль дал понять, что тратить "упавшее на голову богатство", будет предельно осторожно - с учетом потребностей будущих поколений. Таким образом, к комментариям "евреи губят Турецкий поток и Северный поток-2" следует относиться со скептицизмом.



Вполне логично, что Израиль категорически не хочет делиться с Ливаном, полагая, что часть средства от продажи левиафанского газа пойдет руководителям "Хезболла", которые имеют сильное влияние в Бейруте.



Однако "Хезболла" готова драться за "Левиафан", видя в политике Израиля и США вопиющую несправедливость. В подтверждении этого Управление военной разведки ЦАХАЛ сообщило, что ливанские боевики тайно создают вблизи Израиля специальную бригаду под руководством опытного командира Али Мусы Дакдука с конкретным намерением вести боевые действия.



Мало того, что уже построен ракетный завод в районе Сафита, так еще построены укрепленные военные объекты на Голанских высотах, связанные между собой сетью подземных ходов. Их уничтожение с воздуха маловероятно, а наземная операция вообще исключена. За всю свою 70-летнюю историю ЦАХАЛ не смог победить только "Хезболлу".



В то же время израильские СМИ, которые пролили свет на доклад своей разведки, отмечают, что "Хезболла" не заинтересована в немедленном начале конфликта. Дело в том, что Иран решил воздержаться от поддержки ливанских боевиков, в том числе и под давлением из Москвы. Но если Помпео все-таки продавит израильский вариант урегулирования спора вокруг "Левиафана", ситуация может резко обострится.



В ожидании эскалации боевых действий США уже разместили на израильской территории свои противоракетные системы, в том числе THAAD. К слову, это произошло после фиаско "Железного купола" в октябре 2018 года. Похоже, "Хезболла" обладает технологиями производства ракет средней дальности типа "Скад", против которых ЗРК "Patriot" и "Праща Давида" неэффективны из-за слабости осколочной части противоракет. Тель-Авив также считает, что удар с Голанских высот будет скоординирован с атакой палестинской организации ХАМАС из Сектора Газа, что затруднит работу ПРО.



С другой стороны, фирма Image Sat International, хоть и предоставила спутниковые снимки производственных объектов в Сирии, назвав их ракетным заводом, не привела ни одной фотографии мобильных пусковых установок со "Скадами" или транспортов, которые могли бы доставить компоненты для сборки "оружия возмездия". Тель-Авив объясняет это тем, что ливанские боевики достигли успехов в строительстве подземных ходов и туннелей значительной длины.



Как бы там ни было, но сегодня, безусловно, сформировались все предпосылки новой ближневосточной войны, в которой российские военнослужащие могут оказаться в невыгодной ситуации, став живым щитом для ливанских боевиков.