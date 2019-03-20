 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 20.03.2019
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Почему инопланетяне не дают о себе знать? - Die Welt
13:27 21.03.2019

Почему инопланетяне не дают о себе знать?
Норберт Лоссау | Die Welt

"В Париже ученые ищут ответ на вопрос, почему спустя десятилетия поисков мы все еще не обнаружили сигналов от инопланетян. Одна из гипотез: это связано с характером пришельцев", - пишет немецкое издание Die Welt.

Несмотря на то, что в рамках SETI, проекта по поиску внеземных цивилизаций, космическое пространство на протяжении десятилетий изучается на предмет наличия в нем сигналов от инопланетного разума, признаков существования инопланетян по-прежнему не обнаружено, отмечает журналист Норберт Лоссау. Тем не менее, этот вопрос настолько интересен некоторым ученым, что каждые два года они собираются на конференции в Париже, чтобы обсудить, почему же пришельцы не выходят с нами на связь.

Конференция, в которой приняли участие физики, биологи, философы, социологи и психологи, прошла в этот понедельник в Музее науки и индустрии. Речь на ней шла об отправке посланий инопланетянам. "Именно этого требовал в Париже американский астробиолог Дуглас Вакоч. По его мнению, пассивных попыток уловить сигнал от инопланетян недостаточно. "Может быть, инопланетяне наблюдают за нами, как мы наблюдаем за животными в зоопарке, - сказал Вакоч. - Как мы можем заставить наших смотрителей зоопарка открыться нам?".

"Астрофизик Даниэль Бриот из Парижской обсерватории сомневается в том, что разумные существа с других планет позволят себя обнаружить, даже если они уже знают о нашем существовании. "Уже наш земной опыт показывает, что встреча разных культур может быть опасной для обеих сторон. Поэтому высокоразвитые космические цивилизации не будут пытаться установить с нами на контакт", - уверена исследовательница.

По сути это является аргументом против активной отправки инопланетянам сигналов с Земли. "Но если это действительно было бы для нас опасным - например, потому, что так мы обратили бы внимание пришельцев на нашу планету и ее ресурсы, - то, возможно, уже поздно, - отмечает автор статьи. - Уже почти 100 лет мы используем на Земле электромагнитные волны для радио, телевидения и радаров, так что мы себя уже выдали".

К тому же, добавляет журналист, в 1974 году Фрэнк Дрейк и Карл Саган направили в космос так называемое послание Аресибо, в котором, среди прочего, были зашифрованы образ человека и структура Солнечной системы. А на борту запущенной в 1977 году межпланетной станции "Вояджер-1" находится золотая пластинка, на которой записано более 100 изображений и 12 минут звуков - например, биение сердца и шум моря.

Если пришельцы обнаружат пластинку, наивность землян, вероятно, вызовет у них улыбку, отмечает Лоссау. Но стоит ли вообще приписывать инопланетянам такие черты, как улыбка? По мнению физика Ролана Леука из Комиссариата по атомной и альтернативным видами энергии и палеонтолога Жана-Себастьяна Стейера из Национального музея естественной истории, весьма вероятно, что инопланетные существа имеют мало общего со знакомой нам земной жизнью и мы смотрим на них сквозь "слишком антропоцентрические очки", передает издание.

Возможно, инопланетяне молчат и потому, что не хотят причинять нам ущерб. Жан-Пьер Роспар, руководитель научно-исследовательских работ из французского Национального центра сельскохозяйственных исследований, объясняет молчание пришельцев так: инопланетяне понимают, что если мы узнаем о существовании высокоразвитых внеземных культур, это "приведет у нас к культурному сбою". Исследователи едины во мнении о том, что технологии инопланетян могут намного превосходить земные технологии. "Нет основания полагать, что мы, люди, достигли максимально возможного уровня когнитивного развития", - передает Die Welt слова Роспара.

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553164020
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