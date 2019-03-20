КазАвтократ уходит - по крайней мере, частично, - Цита Аффентрангер

13:28 21.03.2019

Автократ уходит - по крайней мере, частично

Цита Аффентрангер | Tages anzeiger



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, долгое время занимавший свой пост, неожиданно объявил о своей отставке. "Я остаюсь с вами", - заявил он, подчеркнув, что остается председателем Совета Безопасности страны. "Это обрадует не всех казахов", - считает швейцарское издание Tages-Anzeiger.



"Хотя Назарбаев долгое время был неоспоримым и популярным главой государства, в последние годы крупная центральноазиатская страна переживает кризис, - отмечает журналистка Цита Аффентрангер. - Казахстан, который некогда был тигром среди государств-правопреемников СССР, сегодня страдает от низкой цены на нефть, репрессий и коррупции. (...) Пока Назарбаев возводил посреди степи столицу Астану, остальная часть страны оставалась ни с чем. Теперь пришел час расплаты".



В конце концов, то, что Назарбаев отслужил свой срок, дали ему понять и пять маленьких девочек, погибших в прошлом месяце во время пожара, когда их родители работали в ночную смену, чтобы прокормить семью. "Трагедия вызвала яростные протесты матерей: против ужасных условий труда, бедности, плохого здравоохранения - и в конечном итоге и против некомпетентного режима", - пишет издание.



"Назарбаев был вынужден что-то предпринять. Хотя автократ и могуществен, растущее недовольство народа доставляет хлопоты казахскому руководству. Со словами возмущения Назарбаев распустил правительство, как будто не он был главным в этой разграбленной стране. Новое правительство сразу же пообещало новый пакет помощи размером в 3,6 млрд франков, что, по словам экспертов, было ничем иным, как подачкой народу. Хотя это и большие деньги, их слишком мало для того, чтобы решить принципиальные проблемы, такие, как зависимость от нефти и господство олигархической клики. И их слишком мало для того, чтобы дать Казахстану то, в чем он действительно нуждается: перемены", - указывает издание.



"Некогда могущественный Назарбаев все больше становился олицетворением стагнации", - констатирует Аффентрангер.



Влиятельная позиция во главе Совета безопасности позволит ему и дальше определять происходящее в стране, продолжает журналистка. "Возможно, отставка Назарбаева - это лишь еще одна, несколько дополненная рокировка режима, которая уже много лет повторяется каждые несколько месяцев. "Демократия в Казахстане - это бесконечная беременность", - посетовал однажды театральный режиссер Болат Атабаев. (...) Планируется ли теперь, спустя 30 лет, рождение демократии, остается под вопросом. Это покажут запланированные на 2020 год выборы", - говорится в статье.



"Вероятно, последствием отставки Назарбаева будет, по крайней мере, то, что спустя годы агонии в стране возникнет политический дискурс. Им все еще сможет управлять режим, так как здесь нет серьезной конкуренции ни в общественном, ни в политическом смысле. Если при этом начнутся перемены, это станет бесповоротным концом автократа Назарбаева - и, как минимум, началом для Казахстана", - заключает Tages-Anzeiger.