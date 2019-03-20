Будущий президент Казахстана: у кого больше шансов? - С.Исабаева

19:22 21.03.2019 Итак, "час икс" настал: вчера Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана сообщил, что складывает с себя полномочия главы государства и что страну ждут выборы нового президента. И хотя согласно Конституции РК они должны состояться лишь в апреле 2020 года, мы решили воспользоваться случаем и уже сегодня "прошерстить" властную элиту в поисках наиболее вероятных кандидатов на высший в стране пост.



Для начала огласим весь список потенциальных претендентов, а уже после попробуем разобраться, у кого из них больше шансов стать фаворитом следующих выборов. Оперативно опрошенные нами эксперты в основном называли председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности сената парламента РК Даригу Назарбаеву, руководителя НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, главу КНБ Карима Масимова, временно исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева и посла РК в РФ Имангали Тасмагамбетова. Реже звучали фамилии заместителя председателя КНБ Самата Абиша, предпринимателей Кайрата Сатыбалды и Нурали Алиева, главы ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова, премьер-министра Аскара Мамина и председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина.



Как предупреждает политолог Талгат Исмагамбетов, пока все шаги в многоходовой комбинации не сделаны (их знает только главный игрок), даже логически выверенные прогнозы могут оказаться сродни гаданию на кофейной гуще. Но если в стране все-таки будет реализован азербайджанский сценарий передачи власти (родственнику), то наиболее подходящей кандидатурой, на его взгляд, является Дарига Назарбаева.

- Ключевыми условиями в данном случае становятся личное доверие, уважение и популярность в массах, а также отсутствие проявления соответствующих амбиций как близкого родственника, - говорит эксперт. – Однако прошлое политическое поведение Назарбаевой и тем более ее бывшего мужа Рахата Алиева этому не соответствовало. Тот факт, что она не является самостоятельно сформировавшимся политиком и может легко попасть под влияние личного окружения (и, возможно, Москвы), снизило вероятность такого сценария. Плюс ко всему она не показала наличие более весомых, чем у других претендентов, моральных, личных и интеллектуальных ресурсов для деятельности на высших постах.



Карим Масимов, по словам политолога, при всех его личностных качествах, таких, как гибкость и связи в силовых структурах, вызывает ассоциации с Исмаилом Юсуповым, уйгуром по национальности, который недолго руководил республикой в 1962-1964 годах (был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана). Поэтому его кандидатура может рассматриваться только в случае отсутствия или "схода с дистанции" под влиянием компромата других претендентов.



А вот Имангали Тасмагамбетов, на взгляд эксперта, - пожалуй, единственный среди потенциальных претендентов, кто обладает харизмой, пользуется известностью и уважением у казахскоязычной интеллигенции, особенно деятелей культуры. Вместе с тем в силу того, что он родом из Западного Казахстана, его кандидатура не пользуется поддержкой кланов с Юга и из Семиречья.



Тимур Кулибаев редко рассматривается в качестве возможного преемника, но в случае, если по каким-то причинам другие варианты окажутся "непроходными", ставка может быть сделана именно на него, считает Талгат Исмагамбетов. Особенно с учетом того, что он не демонстрирует личных политических амбиций и активно наращивает свои экономические ресурсы. Связи в России тоже способны укрепить его позиции...



Шансы приобрести известность и влияние, необходимые для потенциального кандидата, были бы и у Аскара Мамина, если бы отставка президента произошла несколькими месяцами позже, да и то в случае его удачного премьерства. То есть, против него работает фактор недостаточности времени.



- Никто из этих лиц не пользуется доверием во всех группах правящей элиты, что делает выбор кандидата трудной задачей. И никто из них, за исключением Тасмагамбетова, не владеет свободно казахским языком, что ограничивает шансы названных персон на то, чтобы быть поддержанными казахскоязычной общественностью, и на обретение в будущем легитимности. Другие периодически называемые фигуры, такие, как Самат Абиш, Кайрат Сатыбалды, не проявили личностных качеств и не имеют достаточного влияния, чтобы считаться на данный момент реальными претендентами, - резюмирует политолог.



Позиционировать Даригу Назарбаеву как наиболее вероятного кандидата в президенты на период транзита власти склонен и другой наш эксперт, пожелавший остаться неизвестным. Во-первых, по его словам, она член семьи и ради нее пошла даже на разрыв отношений с Рахатом Алиевым, который открыто выступил против тестя. Во-вторых, это человек, достаточно хорошо обкатанный в коридорах власти и наверняка усвоивший основные правила игры. И, в-третьих, она располагает наибольшими ресурсными возможностями, имеет давние и отработанные связи в кругу московских политтехнологов, которые могут быть привлечены к процессу ее "раскрутки".



Правда, у Назарбаевой есть и ряд слабых сторон, которые, на взгляд эксперта, способны серьезно минимизировать ее шансы победить на более или менее честных выборах. Это отсутствие необходимой популярности среди большей части казахстанского истеблишмента, что связано с особенностями ее характера, а также неумение выстраивать личные отношения с представителями других групп влияния.



Что касается кандидатов из "внесемейного" круга, то, с точки зрения нашего собеседника, стоит обратить внимание на двух людей – Касым-Жомарта Токаева и Карима Масимова. За плечами первого колоссальный опыт политической и дипломатической работы, и в этом смысле с ним мало кто из рассматриваемых кандидатов может сравниться. Кроме того, он не раз демонстрировал свою почти абсолютную лояльность к семье Назарбаевых, и особенно это проявилось в бытность его премьер-министром во время политического кризиса осени 2001 года, когда он выступил с известным политическим заявлением, направленным против так называемых "младотюрков".



- В пользу Токаева говорит также тот факт, что он единственный, помимо Нурсултана Назарбаева, казахстанский политик, имеющий широкие личные связи в международных политических кругах, и именно поэтому был в свое время назначен заместителем Генерального секретаря ООН, что является беспрецедентным в истории Казахстана случаем, - напоминает эксперт. - Человек такого уровня, находясь на высшем в стране политическом посту в столь непростой момент, мог бы способствовать как сохранению внутренней стабильности, так и лучшему пониманию ситуации в Казахстане со стороны внешних игроков.



Теперь что касается Карима Масимова. "Помимо того, что он премьер-министр-долгожитель, важно учитывать и то, на какие посты он назначался после каждого из своих премьерств, - поясняет аналитик. - В первом случае ему доверили должность руководителя администрации президента, во втором – председателя КНБ РК, что можно расценить как знак особого доверия. А то обстоятельство, что именно с его приходом полномочия КНБ были значительно расширены, косвенно свидетельствует о его аппаратном потенциале. "Ахиллесовой пятой" Масимова может стать его этническая принадлежность, поскольку все указывает на его уйгурские корни. С учетом роста национального самосознания казахского социума есть все основания предположить, что выдвижение этой кандидатуры на пост президента может ощутимо дестабилизировать внутриполитическую обстановку, со всеми вытекающими из этого последствиями. Полагаю, что такой сценарий мало кому выгоден".



Интересен расклад и от третьего нашего эксперта, который тоже согласился дать интервью на условиях анонимности. В отличие от своих коллег, наиболее вероятной кандидатурой из числа членов семьи он называет Тимура Кулибаева. По его мнению, только в том случае, если нынешний глава НПП "Атамекен" по каким-то причинам сойдет с дистанции, его смогут заменить (да и то при благоприятных для них внутриполитических условиях) Дарига Назарбаева, Ахметжан Есимов, Кайрат Сатыбалды, Самат Абиш.



- Кулибаев контролирует наиболее ликвидные экономические активы и удобен для реализации сценария династийной передачи власти, - говорит наш собеседник. - До недавнего времени зять главы государства дистанцировался от публичной политики и не был замечен во внутриэлитных скандалах, но в то же время он сохраняет возможности для косвенного влияния на ход политических процессов. А что касается его пассивов, то это полное отсутствие опыта публичной политики, слабое понимание принципов функционирования бюрократического аппарата и "засвеченность" в нескольких негативных эпизодах с покупкой недвижимости за рубежом.



По словам эксперта, на неофициальное ранжирование потенциальных кандидатов серьезно повлиял форс-мажорный транзит власти в соседнем Узбекистане. А именно: снизились шансы ближайших родственников Нурсултана Назарбаева и повысились шансы представителей кадровой бюрократии, прошедших многие ступени госслужбы, – Касым-Жомарта Токаева, Карима Масимова и Нурлана Нигматулина.



Сауле Исабаева

20.03.2019 Источник - camonitor.kz

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