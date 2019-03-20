 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПрезидент Токаев нахлобучил премьера Мамина первыми заданиями
19:28 21.03.2019

Токаев встретился с Маминым: что поручил новый президент Кабмину
Премьер-министр страны доложил президенту о развитии страны и деятельности правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Аскаром Маминым.

Премьер доложил главе государства о социально-экономическом развитии страны и работе правительства за два месяца 2019 года, сообщает пресс-служба Акорды.

Что сказал Касым-Жомарт Токаев - полный текст выступления
По информации Мамина, рост промышленного производства в январе-феврале составил 2,7%, сельского хозяйства – 3,6%, строительства - 2%, сферы услуг – 3,9%. Также сообщается, что наблюдаются тенденции улучшения во многих отраслях экономики.
Токаев поручил обеспечить качественную реализацию реформ в рамках Плана нации, а также мер по социальной поддержке казахстанцев, озвученных в посланиях и поручениях первого президента Нурсултана Назарбаева.

Также Токаев дал поручение эффективно использовать средства бюджета при выполнении государственных программ, продолжить работу по диверсификации экономики и принять оперативные противопаводковые меры в некоторых регионах Казахстана.

Токаев вступил в должность президента: как это было (текстовая трансляция)

Премьер заверил, что правительство обеспечит реализацию всех бюджетных обязательств и социальных инициатив в полном объеме, а также продолжит работу по предотвращению необоснованного роста цен.

Источник - ru.sputniknews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553185680
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