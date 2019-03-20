Кем-то нанятые киевские бомжи жгут порошенковские магазины "Рошен"

19:54 21.03.2019 Атака бомжей на империю Порошенко. Кто поджигает магазины "Рошен" и при чем тут "Белая балаклава"



Понедельник, 18 марта, едва не стал черным днем для киевской сети магазинов "Рошен". Сначала на Оболони, а затем и в самом сердце столицы - около Бессарабской площади, были осуществлены две попытки поджогов торговых точек, которые устойчиво ассоциируются в обществе с персоной президента Петра Порошенко.



Происшествия обошлись без человеческих жертв, очаги возгорания удалось быстро локализовать. Не прошло и суток, как полиция оперативно сообщила об установлении вероятных подозреваемых.



В частности, буквально по "горячим следам" был задержан 54-летний киевлянин по имени Максим. Изначально ему инкриминировался поджог "Рошена" на Хрещатике. И, как писала "Страна" - мужчина дал признательные показания на этот счет.



Поджигатель магазина "Рошен" Максим (указан стрелкой), источник фото: pravda.com.ua



В процессе установления биографии Максима выяснилось: по сути "поджигатель" является бездомным, который зарабатывал себе на пропитание участием в разного рода проплаченных политических акциях. А потому сомнительно, что "на дело" он шел, дабы прослыть "идейным борцом с режимом".



И скорее всего был использован в чьих-то интересах для провокации, если он, конечно, вообще совершал это преступление, а не оговорил себя под давлением.



Вскоре накал страстей вокруг происшествия начал затухать, но не тут-то было.



Новый поворот в деле



К обеду вторника ситуация для бомжа-поджигателя серьезно ухудшилась.



В настоящее время претензии к Максиму "утяжелили", вменяя ему на пару с нигде не работающим уроженцем Хмельницкой области 1964 года рождения новый эпизод. А именно - поджег магазина из "шоколадной империи Порошенко" на Героев Днепра.



Второй поджигатель "Рошена", источник фото: kyiv.npu.gov.ua



В логике следствия, злоумышленники сначала сделали свое черное дело на Оболони, а затем один из них перебрался с левого берега на правый. А оказавшись в центре Киева - продолжил свой преступный замысел уже самостоятельно.



Изначально действия парочки трактовали сквозь призму квалификации статьи об умышленном уничтожении и порче имущества (ч.2 ст.194 УК Украины), наказание по которой предусматривает вплоть до 10 лет тюрьмы. Но, в итоге, "пидозру" Максиму вручили сразу не только по этой, а и еще по двум статьям.



Как писала "Страна", в довесок бомжу "загружают" злостное хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины) и использование поддельного документа (ч.4 ст.358 УК Украины). Дело в том, что у мужчины при себе оказалось "липовое" удостоверение участника боевых действий. По одной из весрий, этим "документом" "лжевояка" и пользовался, чтобы собирать милостыню, а также для бесплатного проезда в общественном транспорте.



В прокуратуре Киева "Стране" сообщили: избрание меры пресечения поджигателю обоих "Рошенов" ожидается в среду, 20 марта в Печерском райсуде. И уже сейчас можно анонсировать аншлаг в зале заседаний. Это связано с "политической" привязкой к скандалу, запущенной с подачи силовиков.



Так, еще накануне, комментируя пожары в "Рошене" руководитель столичного главка полиции Андрей Крищенко заявил сенсацию. Из его слов следует, что задержанный киевлянин-поджигатель Максим является активным членом группировки "Белая балаклава", чьи действия направлены на "дестабилизацию ситуации в столице и срыв выборов".



"Он - активный участник различных уличных акций, которые происходят в Киеве, является членом радикальной экстремистской организации, чей руководитель задержан СБУ и находится в СИЗО", - отметил Крищенко.



Знает ли что-то о "Белой балаклаве" и экстремизме схваченный бомж с поддельным удостоверением, покажет ближайший суд. А пока стоит освежить в памяти известную информацию об организации, участие в которой вменяется бездомному.



Интернет-подпольщики, которых активно привязывают к сестрам Савченко



Впервые о существовании персоны с прозвищем "Белая балаклава" СМИ заговорили осенью прошлого года. Тогда в целом ряде пабликов в соцсетях этот человек, выступавший анонимно (его лицо закрывала та самая балаклава и черные очки) набирал просмотры и подписчиков. Он заявлял лозунги с призывами к украинцам выйти на "окончательный Майдан" с целью свержения действующего режима.



Обращение "Белой балаклавы", источник видео: yutube.com/Бабах! Пуляnews



18 ноября анонсированное им "вече" состоялось, но на него пришло всего пару сотен человек, среди которых была и сестра арестованной по делу о госперевороте Надежды Савченко - Вера. "Третий Майдан" не простоял и пары часов: у собравшихся возникла потасовка с полицейскими, результатом чего стало задержания помощника Савченко Валерия Мосийко.



Близкий к властям блогер Андрей Дзиндзя тогда уверял - именно Мосийко якобы и является той самой "Белой балаклавой". Впрочем, это оказалось не так, и вскоре помощника Савченко отпустили без предъявления каких-либо претензий.



Валерий Мосийко, источник фото: facebook.com/dzindzia



Сборная солянка



В следующий раз о "Белой балаклаве" вспомнили, но теперь уже в СБУ, месяц назад. Тогда заместитель главы спецслужбы Виктор Кононенко вышел на брифинг, где заявил о якобы разоблачении преступного плана РФ по срыву выборов в Украине.



"Чекист" уверял общественность: члены радикальной организации "Белая балаклава" с рядом "активных участников движения в поддержку Надежды Савченко" готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины. А курировал намечавшиеся провокации лидер группировки "Наждак" Николай Дульский, на счету которого, по данным СБУ, 6 "акций по дестабилизации ситуации".



Якобы Дульский и выступал связным для "Белой балаклавы", планируя "захваты административных зданий, организацию массовых протестов и уличных беспорядков". "Кровопролитие и вооруженные столкновения должны были стать катализатором к совершению государственного переворота", - утверждал зам Василия Грицака.



Насколько реалистичными были такие намерения - сказать сложно. Но в СБУ отчитались, что им удалось предотвратить заговор, а также "расшифровать" персону "Белой балаклавы". За этим прозвищем скрывался активист Евгений Моренец.



Евгений Моренец, источник фото: facebook.com



В феврале этого парня, у которого при обыске нашли "коктейль Молотова", арестовали по подозрению в подготовке госпереворота (ч.1 и ч.3 ст.109 УК Украины). В настоящее время Моренец содержится под арестом в так называемом СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.



Нарезка из аудиопереговоров участников "Белой балаклавы", источник видео: youtube.com/Служба Безпеки України



Как говорит мама активиста, на 28 марта в Киевском апелляционном суде запланировано рассмотрение жалобы адвоката Моренца на избранную "Белой балаклаве" меру пресечения. Супруга Евгения, тем временем, на своей странице в Facebook категорически отрицает какую-либо связь ее мужа с поджогами магазинов "Рошен".



И это похоже на правду - узники СИЗО СБУ (в отличие от арестантов Лукьяновского СИЗО) полностью лишены средств коммуникации. А стало быть, оперативно отдавать команды в части совершения нападений на торговые точки сладкой империи Петра Порошенко, не мог.



Отрицает участие сторонников Надежды Савченко в поджогах "шоколадной империи президента" и сестра опального нардепа. "Полагаю, что за этим могут стоять представители радикальных организаций вроде "Наждака", "Молота" или "С-14". Пусть полиция поспрашивает в СБУ, которая опекается этими структурами", - говорит Вера Савченко.



На чем же в таком случае основывается "привязка" поджигателей "Рошена" с "Белой балаклавой" и через нее - к Савченко?



По одной из версий, причина кроется в том, что киевский бездомный Максим якобы был замечен и зафиксирован правоохранителями среди участников ряда акций, организованных этими силами. Есть ли дополнительные доказательства этой спайки, покажет судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемым.



Впрочем, в любом случае, стоит рассматривать три версии происходящего. Первый. Бомжу действительно дали деньги за поджог какие-то враги Порошенко, потом его поймала полиция и заставила дать показания против "Белой балаклавы". Второй. Бомж вообще не причастен ни к чему, а просто его взяли и принудили оговорить себя. Третий. Бомжу дала заказ сама президентская сторона. Чтобы еще раз заявить о происках российских спецслужб и попугать украинцев грядущим беспределом. Тем более что поймали этого горе-поджигателя как-то необычайно быстро.



Смотрите также на тему поджогов магазинов "Рошен" блог Олеси Медведевой Ясно.Понятно.



Виталий Губин , 20 марта 2019 Источник - strana.ua

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