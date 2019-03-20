 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прокурор Украины Луценко утверждает, что посольство США составило ему список "неприкасаемых" коррупционеров
19:57 21.03.2019

Луценко списком "неприкасаемых" пытался запятнать репутацию посла США Мари Йованович - Госдеп

В Госдепе США обвинили генпрокурора Юрия Луценко в попытке запятнать репутацию посла США в Украине Мари Йованович. В американском внешнеполитическом ведомства сообщили, что заявление главы ГПУ о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы давала ему список людей, которых не следует преследовать, не соответствуют действительности.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ представителя Госдепа на запрос.

"Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов здесь в Украине, и Америка поддерживает посла и его заявления. Утверждения генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович. Такие обвинения на руку только коррумпированным деятелям", - сказано в ответе представителя Госдепартамента США.

В Госдепе подчеркивают, что Украина, как и США, – свободная страна со свободной прессой, и "политики, эксперты и средства массовой информации имеют право делиться своим мнением, что является частью политического процесса", но это не означает, что эти утверждения являются правдивыми.

"Такие нападки удваивают нашу решимость помогать Украине победить в борьбе с коррупцией", - подчеркнул представитель Госдепа США. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии украинским СМИ уточнила, что список "неприкасаемых", который ему передала Йованович, содержал фамилии народных депутатов.

Как сообщала "Страна", глава дипмиссии США ранее озвучила ряд условий по выборам, которые выглядели как черная метка для действующей Администрации президента. Мари Йованович предостерегла от подкупа голосов и отпустила комплимент полиции, которая, по ее мнению, сможет обеспечить борьбу с фальсификациями.

Напомним, что спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что власти США официально не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины.

Источник - strana.ua
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