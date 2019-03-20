Выборы президента Украины. В кого верят избиратели и политтехнологи, - М.Минаков

00:07 22.03.2019 Выборы президента Украины. В кого верят избиратели и политтехнологи



Мне удалось опросить 12 политконсультантов, занимающих высокие посты в избирательных штабах кандидатов с рейтингом выше 5%. Несмотря на характерный для представителей этой профессии бездонный электоральный цинизм, все участники отметили, что результат кампании непредсказуем. При этом 10 из 12 назвали Петра Порошенко наиболее вероятным победителем кампании



2019 год – это своеобразный тест для Украины, которая пять лет назад пережила революционную ситуацию, потом прошла через период болезненных и малорезультативных реформ, а теперь погружается в череду выборов – президентских (март – апрель 2019), парламентских (октябрь 2019) и местных (2020).



Предыдущие выборы, состоявшиеся в 2014 году, еще во многом были частью революционной попытки Евромайдана. Как верно показал авторский коллектив недавно вышедшего исследования "Переломные годы. Страницы украинской революции", в мае – ноябре 2014-го произошла легитимация нового политического порядка и определение задач для периода реформ. Именно тогда Украина улучшила показатель свободы с 3,5 в 2012 и 2013 до 3,0 в 2014 –2018 годах (хотя в 2019 году и вернулась к показателю 3,5).



Впрочем, эти колебания не изменили стабильное состояние Украины как "частично свободной" страны – в компании с Грузией и Молдавией. Этот элемент свободы, удерживающий постсоветские страны от полного сползания в зону несвободы, проявляется и в нынешней избирательной кампании. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), побывавшая в Киеве 6–7 марта для оценки предвыборного климата, хоть и была обеспокоена сообщениями о подкупе избирателей, избытком кандидатов в президенты и ангажированностью олигархических СМИ, но выразила уверенность, что "среда благоприятна для проведения демократических выборов".



Общий контекст



Седьмые президентские выборы в Третьей украинской республике (то есть с 1991 года) проходят по тому же закону, по которому (при незначительных поправках) избирались Леонид Кучма (на второй срок, 2000–2005), Виктор Ющенко (2005–2010) и Виктор Янукович (2010–2014).



Несмотря на усилия части постмайданных элит, избирательная реформа так и не произошла. Избирательный кодекс от 2015 года, принятый в первом чтении, надежно похоронен под ворохом поправок. Правила для избрания президента были лишь немного подправлены с учетом военной ситуации, чтобы помешать России повлиять на результат волеизъявления украинских граждан.



Нынешние президентские выборы проходят в условиях низкого доверия к политическим институтам. Согласно недавнему опросу, 8% украинцев доверяют и 80% не доверяют Верховной раде, 11% доверяют и 74% не доверяют правительству, а 16% доверяют и 70% не доверяют президенту. При этом, несмотря на такое значительное недоверие (а может, и благодаря ему), почти 85% граждан заявили, что намерены принять участие в выборах президента. Этот февральский показатель значительно выше декабрьского, когда участвовать в выборах собирались 79% украинцев. Прирост желающих голосовать произошел за счет ранее пассивного электората на юго-востоке Украины.



Регистрация кандидатов



Регистрация кандидатов в президенты завершилась в начале февраля. В нынешней кампании получили право участвовать 44 кандидата. Это рекордное количество в истории украинских президентских выборов. В революционном 1991-м в выборах принимали участие шесть кандидатов; в 1994 – 7, в 1999 – 13, в 2004 – 24, в 2009 – 18, а в постмайданном 2014 – 21. Рост количества кандидатов связан как с поиском новых лидеров, так и попытками основных властных групп ввести в избиркомы представителей технических кандидатов.



В упомянутом выше соцопросе показано, что запрос на "новые лица" высказывают более половины избирателей. Приблизительно столько же желают видеть на посту президента "опытного политика".



Интересен также список незарегистрированных кандидатов. В выборах не примут участие находящаяся под арестом Надежда Савченко, прячущийся в России Владимир Олейник и лидер запрещенной компартии Петр Симоненко.



Кандидаты и кампания



На данный момент только у трех кандидатов есть шанс выйти во второй тур: у Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.



Прежде всего, неожиданностью этих выборов стала популярность Владимира Зеленского. Вечный кавээнщик, популярный актер и удачливый бизнесмен, он за короткое время вышел на первое место в соцопросах и заставил считаться с собой украинских политиков.



Его программа невнятна и наивна. Его команда собрана на скорую руку и не умеет вести профессиональную политическую коммуникацию. Сам кандидат выглядит некомпетентным политиком, шокирующим и западных послов, и часть лидеров общественного мнения Украины. Его связи с олигархом Игорем Коломойским пугают и огорчают многих. И, несмотря на все это, Зеленский – лидер симпатий украинских избирателей.



Судя по моим расспросам, те, кто собирается голосовать за Зеленского, видят в нем человека, способного разорвать заколдованный круг борьбы про- и антимайданных групп, который определяет судьбу страны еще с 2004 года. Из-за своей идеологической невнятности Зеленский становится кандидатом, с которым многие украинцы, особенно молодежь, связывают свои часто противоречивые надежды, переживания и ожидания. И конечно же, сериал "Слуга народа" обеспечил своему главному герою немалую часть популярности. При этом мне ни разу не довелось встретиться с тем, кто путал бы Зеленского и его киногероя Голобородько.



Рейтинг действующего президента Петра Порошенко после длительной стагнации в 2018 году стал неожиданно расти, догнав ставшую было фаворитом кампании Юлию Тимошенко (в феврале его рейтинг даже несколько обгонял Тимошенко, но в марте она вернула себе второе место). Консервативно-патриотические инициативы прошлого года: получение автокефалии для объединенной Православной церкви Украины, введение в Конституцию положений о членстве в НАТО и ЕС, введение военного положения в ноябре – декабре 2018-го, рост зарплат для военнослужащих, особенно в прифронтовой зоне – показали силу и волю к победе главнокомандующего. Эти качества привлекли к президенту немало сторонников и вывели его на второе место.



Программа президента Порошенко объединяет внешнеполитическую ориентацию на НАТО, укрепление безопасности за счет реформы армии и прочных союзов со странами Запада, с обещанием реформ, способных улучшить социально-экономическое положение украинцев. Из моих разговоров с украинскими избирателями стало ясно, что они верят в то, что Порошенко способен выполнить внешнеполитическую часть своих предвыборных обещаний, а вот социально-экономическую – вряд ли.



Если сторонники Зеленского пока не особенно реагируют на его критику, что позволяет говорить о "тефлоновости" этого кандидата, то после череды скандалов действующий президент оказался в крайне уязвимом положении. Прежде всего, по прозападному имиджу Порошенко ударили сообщения, что президентский лагерь готовится массово подкупать избирателей. Эти обвинения идут как со стороны МВД, так и гражданских активистов. Следствия или судебного разбирательства по этим обвинениям нет, но сама по себе информация серьезно подрывает президентскую популярность среди части промайданного электората.



Коррупционный скандал в "Укроборонпроме" с соратником президента Гладковским бьет по центральному стержню предвыборной кампании президента – по имиджу "создателя армии" и "защитника от российской агрессии".



Когда Конституционный суд Украины, который считается подконтрольным Порошенко, отменил статью о незаконном обогащении чиновников, это событие стало новым шоком для многих сторонников президента и западных политиков. Посол США на Украине Мэри Йованович критически прокомментировала это решение и призвала страны G7 совместно со Всемирным банком активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов.



Президент Порошенко пытается доказать свою непричастность к подкупу избирателей, провести международный аудит в "Укроборонпроме" и предложить новую редакцию статьи о незаконном обогащении, но этих усилий вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный его репутации.



Юлия Тимошенко в конце января переместилась в рейтингах с первого места на третье. Стартовав со своей программой "Нового курса" еще летом 2018 года, к зиме ее кампания стала скучной и даже комплементарной инициативам Петра Порошенко. Поэтому штаб Тимошенко сейчас изо всех сил старается обеспечить ей как минимум выход во второй тур.



Для этого Юлия Тимошенко раскручивает скандал со скупкой голосов в интересах президента, а также активно подхватила тему коррупции в "Укроборонпроме". На основании этих обвинений Тимошенко даже хочет инициировать импичмент Порошенко. Понятно, что это не приведет к серьезным юридическим последствиям, но определенный информационный эффект будет достигнут.



Перспективной инициативой Тимошенко стал проект возвращения украинцам денег за "незаконно увеличенные коммунальные платежи". Ее представители добиваются, чтобы НАК "Нафтогаз Украины" вернул украинцам деньги, которые те заплатили во время действия постановления правительства о повышении цены на газ от 2016 года.



Правда, обвинений против самой Юлии Тимошенко тоже хватает. По заявлениям СБУ, система скупки голосов есть и у Тимошенко.



Перспективы



Упомянутый соцопрос определил не только лидеров кампании, но и указал на перспективы кандидатов во втором туре. Так, Петр Порошенко во втором туре проигрывает обоим своим наиболее вероятным оппонентам – и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко. А Зеленский, наоборот, выигрывает и у Порошенко, и у Тимошенко.



Впрочем, кампания еще может принести неожиданности. На начало марта доля респондентов, которые еще не определились или не планируют участвовать в выборах, составляет 32%. За их голоса и будет бороться тройка лидеров.



Двадцатого февраля мне удалось опросить двенадцать политконсультантов, занимающих высокие посты в избирательных штабах кандидатов с рейтингом выше 5% (по двое от штабов Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Юрия Бойко, Анатолия Гриценко и Олега Ляшко). Несмотря на характерный для представителей этой профессии бездонный электоральный цинизм, все участники отметили, что результат кампании непредсказуем. При этом 10 из 12 назвали Петра Порошенко наиболее вероятным победителем кампании.



В целом их оценка шансов ведущих кандидатов на победу распределилась так: победа Порошенко была оценена в шесть шансов из десяти, Тимошенко – три из десяти, а Зеленского – один из десяти. Если даже эта группа хорошо информированных об избирательном закулисье циников посчитала выборы конкурентными, то так оно и есть.



Михаил Минаков Источник - Московский Центр Карнеги

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