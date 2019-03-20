Совмещая закат и восход. Как отставка Назарбаева изменит Казахстан

00:08 22.03.2019 Совмещая закат и восход. Как отставка Назарбаева изменит Казахстан



Вячеслав

Половинко



Еще до сегодняшней отставки Назарбаев ожидаемо стал главой Совбеза без единого голоса против (собственно, он никого всерьез и не спрашивал), после чего президентский пост стал ему по большому счету в тягость. Статус главы Совбеза и так дал Назарбаеву отдельный рычаг для управления всей репрессивной машиной страны, статус вечного лидера президентской партии "Нур Отан" – контроль над законодателями, а в сторону президентского кресла полетели шишки



В начале февраля в столице Казахстана Астане во времянке сгорело пятеро детей. Их родители – замученные жизнью и безденежьем люди – вынуждены были работать по ночам, потому в ночь на 4 февраля спасти девочек (самой младшей не было и года) из пожара было некому. Похороны детей быстро превратились в политическую демонстрацию, а затем зревшее годами социальное недовольство из серии "так жить нельзя" перекинулось на другие регионы страны.



Демонстраций как таковых не было, но группы людей – в основном женщины – приходили в офисы президентской партии "Нур Отан" и кричали об отставке Назарбаева. Президент страны сначала отправил в отставку правительство – впервые в истории республики. А потом ушел в отставку сам. Но, конечно, не ради этих женщин – а ради самого себя.



Транзит в Совбез



Нурсултану Назарбаеву в следующем году исполнится 80 лет, и 30 из них он правит Казахстаном. Из этих 30 последние лет десять в стране активно обсуждали тему транзита власти: президент не молодеет, и если сейчас не найти преемника, то недалек тот час, когда придется смотреть на узбекский опыт, а то и того хуже – на туркменский. Назарбаев все это прекрасно понимал, а после 2016 года, когда умер его старый товарищ Ислам Каримов, начал активные действия.



Не имея возможности выбрать равновеликую себе фигуру (на выборах в 2015 году Назарбаев набрал 97,8%, все остальные даже пальца его не стоят), Лидер нации – Елбасы вытащил из-под сукна тихо пылившийся там Совет безопасности и легким движением руки придал ему статус главной политической надстройки в стране. Главе Совбеза теперь подчиняются все силовики в стране и даже президент не то чтобы очень уполномочен на принципиальные для внутренней повестки решения.



Еще до сегодняшней отставки Назарбаев ожидаемо стал главой Совбеза без единого голоса против (собственно, он никого всерьез и не спрашивал), после чего президентский пост стал ему по большому счету в тягость. Статус главы Совбеза и так дал Назарбаеву отдельный рычаг для управления всей репрессивной машиной страны, статус вечного лидера президентской партии "Нур Отан" – контроль над законодателями, а в сторону президентского кресла полетели шишки.



Поэтому заявление Назарбаева об уходе с поста, сделанное им 19 марта 2019 года в 19:00 перед казахстанским Новым годом, выглядело максимально эффектно, но мало что изменило во властных раскладах. Собственно, Назарбаев сам всех предупредил, не отходя от стола: "Буду с вами до конца, буду служить".



Он публично оповестил всех заинтересованных, что мало того что никуда на самом деле не уходит, так еще и будет решать, кто станет следующим президентом. Фейерверки на улицах городов (настоящие фейерверки – многие вышли праздновать "историческое событие") оказались преждевременными. Быстрее всех ситуацию прочувствовали рекламщики, которые для офисов фирм, расположенных на переименованном в честь Елбасы проспекте, подготовили слоган "По-прежнему работаем на Назарбаева".



Смотр преемников



Уход в таком формате нужен Назарбаеву прежде всего для того, чтобы выгадать время для принятия решения по преемнику. Елбасы сам удалил с политического поля всех, кого можно было рассматривать как адекватную замену (классика от Назарбаева: "Держитесь за меня, следующий хуже будет" – шутка только наполовину), поэтому выбирать сейчас почти не из кого.



Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев будет президентом до следующих выборов. Это кадровый дипломат, один из самых преданных Назарбаеву политиков и человек с большим опытом работы за рубежом, в ООН. Но ему 65 лет, он не очень вписывается в высказанный в прощальной речи Назарбаева концепт "пусть следующие поколения сделают Казахстан лучше", да и выглядит он слишком мягким. С точки зрения народа, это, может, и неплохо, а вот с точки зрения противоборствующих кланов (почти все – президентские родственники), Токаев – фигура нестабильная. Он может удержать ту самую систему "сдержек и противовесов", но может и пасть под натиском одной из групп влияния, чего не хочется самому Назарбаеву.



Очевидным выбором кажется старшая дочь Назарбаева Дарига, которая уже понюхала пороху в казахстанской политике, хотя и не на самых руководящих ролях. Ее нынешняя должность председателя сенатского Комитета по международным делам, обороне и безопасности только выглядит грозно, а на деле полномочия там стремятся к нулю.



То, что ее отец уходит за год до выборов, дает Дариге Назарбаевой шанс проявить себя и стать легитимно (а не в спешке) избранным президентом страны. Этот же год дает возможность обелить ее репутацию от скандалов, главный из которых пока только развивается и связан с докладом "Евразийской демократической инициативы". Там утверждается, что Дарига Назарбаева выводила из страны миллионы долларов на свои счета в Австрии (официальной реакции на этот доклад нет).



Еще Назарбаева точно не будет отменять никакие законы, связанные с Совбезом, и не посягнет на власть папы, а он останется при ней инструктором – со своими педалями в учебном автомобиле.



Этот год дает возможность поискать и другие кандидатуры на скудном политическом ландшафте Казахстана. Казахстанская оппозиция за рубежом как одного из возможных преемников указывает заместителя главы Комитета национальной безопасности Самата Абиша. Абиш – племянник Назарбаева (так что за свои кресла Елбасы по-прежнему можно не волноваться), ему недавно исполнилось 40 лет.



С точки зрения оппозиционеров, это вариант "казахского Путина". Но у этого варианта есть изъяны, главный из которых – абсолютная непубличность Абиша. Он лоялен своему дяде, при нем усилилось давление на недовольных, но в его раскрутку придется вложить немало ресурсов (хотя ничего невозможного в этом нет, учитывая все тот же год в запасе).



Проблема с Абишем еще и в том, что это будет означать приход к власти силовика, а Назарбаеву этого очень не хочется: все-таки рано или поздно Назарбаев уйдет совсем, а столь молодой обладатель "сильной руки" подразумевает скорее перспективу скатиться в диктатуру, а не сравнительно мягкий авторитаризм.



Перемены и их отсутствие



Другие варианты маловероятны, но, кто бы в итоге ни стал президентом номер два, эта кандидатура, конечно, будет согласована и с Москвой, и с Китаем, и с Западом. Российские журналисты сразу после отставки Назарбаева с видимым удовлетворением отметили, что перед этим он позвонил Владимиру Путину, что логично. Такой же звонок точно был сделан как минимум Си Цзиньпину (и еще неизвестно, кому раньше). Казахстан играет роль буферной зоны между Москвой и Пекином, а после прошлогодней поездки Назарбаева к Трампу США тоже видят в республике партнера в Центральной Азии. С Евросоюзом у Казахстана самый высокий товарооборот. Так что всем выгодно, чтобы в Астане власть сменилась максимально тихо и так, чтобы ничего в итоге не поменялось.



Учитывая растущее в Казахстане национальное самосознание (граничащее с национализмом), важно, чтобы преемник смог и в этой области продолжить политику Назарбаева, который периодически подбрасывал национал-патриотам подарки, типа перехода на латиницу, но при этом всегда уточнял, что с Россией они соседи, "Богом данные друг другу". Лидер нации искусно играл с синофобией, но не стеснялся призывать своих граждан учить китайский язык. Назарбаев любит Запад, но периодически одергивает тех, кто слишком сильно хочет быть на него похожим в плане демократических ценностей. По сути, в этом и заключается политика многовекторности, которой так гордится Назарбаев, и всем вокруг будет только лучше, если все так и останется.



А еще Назарбаев своим переходом на другие должности вписал свое имя в историю как правитель, добровольно оставивший свой пост. Это выбивает почву из-под ног его оппонентов (они будут говорить все то же самое: что он никуда не ушел, – но обыватель все видит гораздо проще, а расчет делается именно на него) и делает все их попытки критики бесплодными.



Более того, Назарбаев снял с себя всю ответственность за произошедшие при нем драматические события: расстрел нефтяников в Жанаозене, разгул преступности (приведший к убийству спортсмена Дениса Тена) и теракты на северо-западе страны, в городе Актобе в 2011 и 2016 годах. Теперь оценка этих событий важна исключительно для истории, а для текущего момента и репутации риски обнулены. Любопытно, что Назарбаев забрал в Совет безопасности еще и бывшего министра внутренних дел Калмуханбета Касымова – человека, несущего прямую ответственность и за Жанаозен, и за Тена. То есть своих Назарбаев в любом случае не бросил.



Для многодетных матерей, требующих отставки Назарбаева, Лидер нации все-таки подготовил перед уходом подарок: своими указами он влил в социалку страны почти 2 трлн тенге (около 500 млрд рублей). Вряд ли это можно считать открытым извинением за погибших девочек, но посыл, что "так простолюдинам жить нельзя", очевиден. Теперь, как верховный арбитр, Первый президент (этот титул будет встречаться куда чаще, чем раньше) станет следить, чтобы элита жила, как и раньше, но обычные люди хотя бы не теряли своих детей из-за наступающей бедности.



А вот к каким-то другим переменам, помимо социальных, Назарбаев по-прежнему не готов. Сразу после отставки в Казахстане снова забарахлил Facebook – как барахлит уже много вечеров подряд. Казахстанские СМИ и дальше будут работать в условиях жесточайших ограничений, на митинги выходить не стоит, критиковать власть по-прежнему опасно, все ярые оппозиционеры продолжат жить в эмиграции, а их особо активные последователи внутри страны останутся в тюрьмах. Назарбаев пересел в другое кресло, но стране приказано сидеть не двигаясь и дальше. Источник - Московский Центр Карнеги

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