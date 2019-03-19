"Алаш-Орда": герои казахского народа или незадачливые политики?

00:19 22.03.2019 Политическая история Казахстана ХХ века изобилует массой "белых пятен", неточностей, а то и просто идеологических натяжек. Особенно это касается периода двух российских революций и последовавшей за ними кровопролитной гражданской войны. В том числе речь идет о движении "Алаш". Ранее в нашей газете публиковались интервью на эту тему, очерки тех, кто видит в лидерах "Алаша" героев казахского народа. Однако существуют и иные оценки. Сегодня мы беседуем с известным блогером Максатом Кенжебаевым. Этот еще довольно молодой человек, получивший образование за рубежом, IT-специалист, горячо интересуется проблемами нашего прошлого. Да, он не профессиональный историк, но его точка зрения представляется весьма любопытной.



- Советская историография рисовала лидеров "Алаша" как реакционеров, мало думавших о судьбе своего народа. После распада СССР маятник качнулся в обратном направлении, и теперь они предстают как борцы за независимый Казахстан. Кем же были эти люди на самом деле?



- Лидеры "Алаша" в действительности не были ни борцами за независимость, ни почвенниками-традиционалистами. Партия "Алаш" - это не отдельная политическая единица, исповедовавшая радикальные идеи отделения территории Казахстана от Российской империи, а всего лишь ответвление российской конституционно-демократической партии (кадетов, как тогда их называли). Если привести ближайший современный аналог, то это как филиал партии ЛДПР где-нибудь в Калмыкии или гавайское подразделение партии "зеленых". Представим, что Владимир Жириновский сумел каким-то образом стать хозяином Кремля, и региональному отделению ЛПДР поставили задачу захватить власть в Калмыкии. Таким же образом кадеты, имевшие численный перевес в составе Временного правительства, отправили своих представителей в наши степные просторы. Исходя из этого, можно сказать, что лидеры "Алаша" были политическими деятелями Российской империи, пытавшимися воплотить либеральные идеи на территории тогдашнего Казахстана.

- С вашей точки зрения, насколько объективно сегодня оцениваются роль и значение движения "Алаш" в политической истории Казахстана?



- На мой взгляд, его роль и значение оцениваются в высшей степени необъективно. Фактически нет трудов, в которых грамотно и аргументированно раскрывались бы личности Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Алимхана Ермекова и других деятелей "Алаш Орды". Наши книжные полки наводнила огромная масса макулатуры, в которых А.Букейханов предстает этаким ангелом без крыльев: все его решения верные, каждое его слово правильное и каждый его поступок безукоризнен. В социальных сетях гуляют огромные простыни текстов, авторы которых разглагольствуют о том, что было в планах у Букейханова и что бы получилось, воплотись они в жизнь. Из простого утверждения вроде "Хотелось бы рвануть вверх экономически, как это сделала Япония" высасывается целая идея, что у деятелей "Алаша" было какое-то ясное видение будущего и что они уже предпринимали конкретные шаги к его воплощению.



При финансовой поддержке государства снимаются низкопробные сериалы, где сценаристы напирают на драматические коллизии, заигрывают с эмоциями зрителя, но не показывают конкретные исторические действия "алашордынцев" во благо народа, либо откровенно выдумывают эти действия. Ирония судьбы заключается в том, что казахстанская власть в очередной раз подражает российской. Если в России снимают сериалы и ставят памятники Колчаку, Деникину, Врангелю, Маннергейму и другим, то у нас то же самое делают с Алиханом Букейхановым и Мустафой Шокаем.



- Чем можно объяснить тот разнобой во мнениях и оценках применительно к движению "Алаш", который существует сегодня?



- Это объясняется катастрофическим падением уровня казахстанской историографии (чего только стоит хотя бы утверждение, будто Чингисхан был казахом) и другими неуклюжими идеологическими порывами. У любой власти должны быть ее символы. У нас по факту символ только один. Естественно, для воспитания граждан в духе патриотизма этого мало, поэтому выбрали представителей "Алаша" как некую предтечу "Нур Отана".



Великих правителей вроде Касым-хана или Абылая выбрать не могли – сразу встанет вопрос: а почему у нас нет института ханской власти? И на протяжении последних двадцати лет (первые десять вообще прошли в идеологической прострации) яростно натягивается сова на глобус – из представителей российской партии кадетов широкими мазками рисуют борцов за независимость казахского народа. И тут сталкиваются интересы сразу нескольких слоев общества. На одной стороне представители молодежи - выросшие на безграмотных учебниках школьники и студенты. В этих же рядах идут представители националистических движений, которым нужен идейный таран против нынешней власти. А на противоположной стороне либо выросшая на других учебниках молодежь, либо самоучки, не нашедшие в документах "Алаш" идей борьбы за независимость, либо представители старой советской интеллигенции, удивленные такой резкой переоценкой нашего прошлого.



- Представим гипотетическую ситуацию, что режим самодержавия сохранился. Какой могла быть политическая эволюция движения "Алаш" в этом случае? И к чему бы оно, в конце концов, пришло?



- Кадетская партия была активным поборником сохранения хотя бы конституционной монархии. Если бы не было никакой смуты, и если бы царь всея Руси пользовался поддержкой населения Российской империи, то неизбежно его поддержали бы и "алашевцы". Как люди, окончившие царские университеты и институты, они бы получили чины царских чиновников и управляли бы неграмотным в массе своей населением казахской автономии, создание которой они ставили целью в своих политических программах.



- Приходилось встречаться с точкой зрения, что одержи "Алаш" верх, то Казахстан мог бы успешно реализовать такой же сценарий развития, как и послевоенная Японии. Какова ваша точка зрения по поводу такой постановки вопроса?



- Это что-то вроде детской фантазии. Япония после второй мировой войны оставалась все еще сильной страной, осуществившей массовую индустриализацию, имевшей армию в виде реальных сил самообороны и, самое важное, выпускников своих же сильных технических вузов, а также население в семьдесят миллионов человек. Кроме того, у Японии, при всех издержках, был мощный союзник в лице США и доступ к огромному американскому рынку. Ничем подобным "Алаш Орда" (даже при всех возможных и невозможных допусках) не располагала. Не было ни армии интеллигентов с техническим образованием, ни технических вузов, ни населения хотя бы в пятьдесят миллионов человек, которые бы вкалывали на заводах, ни сильной покровительствующей страны, ни доступа к обширным рынкам сбыта. Одержи "Алаш" верх, Казахстан ждала бы участь Монголии (в лучшем случае) или Афганистана (в худшем).



- В чем, на ваш взгляд, причины, если можно так выразиться, политического фиаско движения "Алаш"? Можно ли сказать, что одной из причин этого стало отсутствие широкой народной поддержки?



- Лидеры "Алаша" метались то влево, то вправо, не зная, на кого из противоборствующих сил в Российской империи поставить. С одной стороны – Владимир Ленин, ворвавшийся в политическую жизнь и обеспечивший себе широкую поддержку населения благодаря понятным и правильным лозунгам и декретам, а с другой – простые и вполне привычные для восприятия бывшие царские офицеры с профессиональной подготовкой, культ армии. "Алашевцам", как детям царского режима, естественно, идеологически ближе были вторые. Остаться у власти при советском режиме такая партия шансов не имела. Если бы непредвзято проанализировать документы той эпохи, то можно увидеть, что у "Алаша" действительно была очень слабая поддержка в казахском обществе.



Судите сами: при численности населения в шесть миллионов человек (по его же собственной оценке) А.Букейханов смог собрать армию всего лишь в две тысячи штыков. Для сравнения: у Амангельды Иманова в ополчении 1916 года, по некоторым данным, было пятьдесят тысяч сарбазов. Будь у "Алаш Орды" более многочисленная армия и более широкая поддержка среди населения, А.Букейханов и его сподвижники, возможно, смогли бы быстро перековаться в коммунистов, и большевикам пришлось бы считаться с ними как с реальной силой. Либо они могли бы подобно финнам воспользоваться моментом и потребовать реализации права нации на самоопределение. Либо как поляки попытаться отвоевать свою независимость, что удалось сделать тому же Пилсудскому.



- Почему казахский народ не пошел за самыми просвещенными на тот момент своими представителями?



- Партия "Алаш" (если мы ее имеем в виду под самой просвещенной частью общества) не сделала ничего для того, чтобы казахский народ пошел за ней. Свою деятельность правительство "Алаш Орды" начало с непопулярных мер вроде введения покибиточного налога вместо прогрессивного (и богатый, и бедный должны были платить одну сумму, а не процент). Не были приняты никакие законы об эмансипации, защите прав или улучшении условий труда (а если и продекларированы, то не введены на практике) коренных жителей. Естественно, это порождало недовольство среди населения – приходилось прибегать к помощи казаков, чтобы подавлять волнения, и даже в крошечной армии "Алаш Орды" не раз и не два случались бунты.



Кенже Татиля

19.03.2019 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553203140

Новости Казахстана

- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879

- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ

- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности

- "Цикл идет постоянно"

