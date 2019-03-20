XLIII Лавровские чтения в Москве "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика" (анонс)

00:20 22.03.2019

XLIII ЛАВРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика"

Уважаемые коллеги!



Приглашаем Вас принять участие в Лавровских (среднеазиатско-кавказских) чтениях, которые пройдут 27-29 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.



Организатор - Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.



XLIII ЛАВРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика"



– Исследования в области социальной и культурной антропологии



– Национальная история и культура в современном музее



– Историческая антропология



Помимо общих заседаний по этим направлениям в рамках Чтений пройдет тематический круглый стол "Этнографическое в кинематографе, изобразительном искусстве и художественных текстах"



Более подробная информация в прикрепленном файле.



С уважением,

оргкомитет Лавровских чтений



подробнее тут -

http://iriran.ru/?q=node/1908