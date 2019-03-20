Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

00:21 22.03.2019

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая завершится захватом власти в стране.



Об этом он заявил 21 марта на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас. "Ждите нас в каждом штате", - сказал оппозиционер. По словам Гуайдо, администрация легитимного президента Венесуэлы находится у власти "считанные дни".



Ранее в четверг стало известно, что венесуэльская разведка задержала двух сторонников лидера оппозиции. Роберто Марреро и Серхио Вергару были задержаны в своих домах.



19 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у США есть наработки для использования военной силы при наихудшем развитии ситуации в Венесуэле.



23 января на фоне акций протеста в Венесуэле лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, которые через неделю ввели санкции против республики, а также Канада, Гватемала и еще ряд государств.



Президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Боливия, Никарагуа, Сирия, Турция и еще несколько стран.