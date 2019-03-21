Антииранский фронт США смещается к сирийско-израильской границе, - В.Мухин

00:30 22.03.2019

После победы над террористами врагами для Вашингтона по-прежнему остаются Иран, "Хезболла" и Башар Асад



Президент США Дональд Трамп в очередной раз сообщил о дальнейших планах Вашингтона в Сирии. Из сообщений CNN о беседе Трампа с представителями СМИ 20 марта можно сделать вывод, что США после уничтожения остатков "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ) оставляют в Сирии в своей оккупационной зоне восточнее Евфрата 200 военнослужащих. Такое же число военных, заявил президент, будет сосредоточено "в другом месте, ближе к Израилю в районе "Эт-Танфа" на границе с Иорданией".



Военная база США "Эт-Танф" находится далеко от Израиля. Но эксперты понимают, что планы США в Сирии связаны именно с защитой Израиля. База должна помешать Ирану наладить транспортный коридор из Тегерана черед Багдад в Дамаск и далее на Средиземноморье. Россия к такому сирийско-иранскому сотрудничеству относится нейтрально. На днях представители военных ведомств Ирака и Сирии при негласной поддержке Москвы без проблем оформили документы и открыли погранпереход с целью наращивания двусторонней торговли в районе Абу-Кемаля. После состоявшегося в феврале 2019 года визита сирийского лидера Башара Асада в Тегеран в ближайшее время ожидается его визит в Багдад. Одна из целей – укрепление шиитского влияния в регионе для совместной борьбы с оставшимися ячейками ИГ. А также решение задач по укреплению территориальной целостности Сирии и Ирака и возвращению Дамаску оккупированных Израилем, Турцией и США земель. Эти планы поддерживают Россия и Китай.



Между тем во время своего визита 20 марта в Иерусалим госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху противодействие Ирану, России и Китаю. Нетаньяху подчеркнул, что "Вашингтон полностью поддерживает право Израиля на самооборону против иранской агрессии в Сирии". Израиль не раз обстреливал позиции шиитских формирований в Сирии и заявлял, что не потерпит иранского военного присутствия у своих границ. Израиль также рассматривает проиранское радикальное движение "Хезболла" как угрозу своей безопасности и периодически проводит военные операции против группировки в Сирии.



В свою очередь, Тегеран на днях снова заявил о возможности военного ответа на такие действия Израиля. "Все оккупированные Израилем территории находятся теперь в зоне действия ракет, которыми располагает ливанское движение "Хезболла", – заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Мохаммад Али Джафари. В интервью СМИ по случаю 40-й годовщины Исламской революции генерал отметил, что "фронт сопротивления исламской революции" сорвал замыслы Израиля в регионе.



Визит Помпео в Иерусалим, судя по всему, говорит о том, что теперь в реализации планов Израиля в отношении Сирии и Ирана будут участвовать и американцы. 19 марта новый начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави провел телефонную беседу с председателем Комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. Беседа была посвящена оперативным вопросам и сотрудничеству между армиями Израиля и США. Ранее Минобороны Израиля сообщило об успешном завершении серии испытаний модернизированной системы ПРО среднего радиуса действия "Праща Давида". Испытания проводились при сотрудничестве с американским агентством по ПРО.



В четверг в СМИ было распространено очередное совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев из расположенного вблизи американской базы "Эт-Танф" лагеря "Рукбан": "Совершенно непонятна позиция США, которые с завидным упорством блокируют реализацию инициативы по расформированию лагеря и эвакуации его жителей, находящихся в унизительных, античеловеческих условиях, в родные места".



Если проанализировать последнее выступление Трампа по Сирии, становится понятно, что США не собираются уходить из арабской республики и будут удерживать оккупированные территории в ней как можно дольше. При этом не исключены новые провокации и агрессивные действия против режима Асада. Ведь на финансирование организации "Белые каски", которая, по данным Минобороны РФ, делала постановочные видеоклипы о якобы применении Дамаском "химического оружия", США выделяют 5 млн долл. В условиях Сирии это очень большие деньги. И возможность перерастания войны американцев с ИГ в войну с нынешними сирийскими властями вполне реальна.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

21.03.19