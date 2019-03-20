 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышла в свет книга Рамиты Наваи Город лжи. Любовь. Секс. Смерть. Вся правда о Тегеране Вышла в свет книга Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть. Вся правда о Тегеране"
00:56 22.03.2019

Тегеран: паломничество в бордель

О книге Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть: вся правда о Тегеране" (2018)

Грязный и душный, заваленный использованными шприцами и контролируемый исламским режимом аятолл, Тегеран живет двойной жизнью. Разросшийся город приучен лгать и давать взятки, чтобы избежать проблем; и в нем нужно унижаться - в семье, в школе, на улице и в кабинетах бюрократов. И, как и до революции, в Тегеране увлеченно губят себя героином и изменяют женам с проститутками. Книга британской журналистки и иранки Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть: вся правда о Тегеране" - это то, что мы не увидим за маской из чадры, скорректированных носов и пустых мечетей современного Ирана.

Улицы Тегерана окутывает смог, на них умирают редкие деревья и игнорируют светофоры. И рыщут басиджи - стражи аятолл: они назовут шлюхой, изобьют и отправят в каталажку женщину - за сползший с волос платок или поцелуи с мужем. Впрочем, бандит в футболке "USA" назовет "парой безграмотных педрил" приставших к нему исламистов и спокойно уедет в свою лабораторию по производству метамфетамина. Некоторых басиджей в юности насиловали командиры… Такова страна, где за гомосексуализм полагается смерть, но не всем.

Даже жадная до денег полиция презирает навязанных ей фанатиков и регулярно закрывает глаза на запретную жизнь иранцев. "Да, моя жена проститутка! - орал он, размахивая левой рукой - единственной действующей. Она продает себя, потому что только так мы можем купить мне лекарства. Вот так исламская революция обращается с ветеранами войны… Да срать я хотел на Исламскую Республику Иран! Ну давайте, убейте меня!" Эта сцена разыгралась в одном полицейском участке; жена искалеченного мужчины была арестована, когда обслуживала клиента. Он был рядом.

Иран - это тройные стандарты, двойная мораль и злость людей к орущим из мечетей усилителям, зазывающим на молитву. Доносы и пропаганда ненависти к "врагам ислама". Разбогатевшие муллы и неотесанные учительницы совращают девочек-простолюдинок, но тюрьмы забиты "аморальными" женщинами-смертницами, а судья спит с выпоротой по его приговору проституткой. Обман пропитывает общество: глава консервативного семейства говорит, что отправляется в паломничество по шиитским святыням, - и вновь улетает в Таиланд, где много дешевых борделей.

Вечное ожидание расплаты, разбитые судьбы и тягость от воспоминаний из прошлого. Здесь судья, отправивший в годы хомейнистского террора на виселицу мужа с женой из интеллигенции за левые взгляды, преследует их сына, чтобы вымолить прощение. Наваи пишет: "Работа была легкой. За одно лето 1988 года было повешено более 3000 иранцев, а может быть, и 5000. Гассем получал щедрое вознаграждение за свой кровавый труд, и ему предоставили роскошный дом в самом начале Вали-Арс".

"Город лжи" балансирует на грани безупречной журналистики и невыдуманной прозы. Часто его образы - собирательные: "Ложь - это следствие необходимости выживать в деспотическом режиме, ведь нами управляет правительство, считающее своим правом вмешиваться даже в самые интимные дела граждан".

Страницы закончились. И я вдруг понял, что герои Рамиты Наваи, кроме жалости, едва ли вызывают интерес к себе. Тегеран тех, чье сознание не отравлено, - это рефлексирующая южная пустота, увлеченная гламуром, косметикой и ностальгирующая по персидскому могуществу в чаде урбанизации. И даже светская оппозиция "Моджахедин-э Халк" мало чем отличает в своем тоталитаризме и идиотизме от мулл, а праздные сыновья прогрессивных богачей ищут жен-девственниц среди консерваторов. Но "Город лжи" - редкая книга, которая впечатляет, трогает и со знанием дела погружает в самые глубины Ирана, недоступные нам здесь - на севере.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Пустовой

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553205360
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