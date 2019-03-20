США готовятся отдать Израилю часть Сирии

01:15 22.03.2019 Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннее



Михаил Мошкин



Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но только не от себя. Трамп через Твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет?



"После 52 лет пришло время США полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что критически важно для безопасности Израиля и региональной стабильности", – написал Дональд Трамп в своем Twitter, за что удостоился благодарности от израильского премьера Биньямина Нетаньяху.



Упомянутая территория до 1967 года была частью Сирии, и с точки зрения международного права остается таковой и до сих пор. Во время Шестидневной войны израильские войска заняли западную часть высот (две трети этой территории), Сирия удержала за собой восточные районы. К слову, именно на сирийской части Голан на этой неделе российские военные полицейские обнаружили и отреставрировали закопанный танк Т-34.



В Москве на обещание Трампа отреагировали однозначно. "Во-первых, глава Белого дома намерен укрепить партнерские связи с Израилем, для которого Соединенные Штаты - единственный союзник в этом вопросе. Во-вторых, признание Голан расколет арабский мир, что приведет к ослаблению позиции арабских стран. А в-третьих - нанесет удар по Сирии и ее партнерству с Россией", – заявил РИА Новости член Совета Федерации Олег Морозов.



Мировое сообщество (естественно, за исключением Израиля) признает именно сирийский суверенитет над Голанами. До заявления Трампа и официальная позиция США состояла в том, что "Голанские высоты – сирийская территория, находящаяся под израильской оккупацией, и которая является предметом переговоров и вывода израильских войск". Вашингтон апеллировал к резолюции 242 Совета безопасности ООН, принятой сразу после Шестидневной войны, которая требовала вывода всех израильских сил с оккупированных территорий.



Но времена меняются.



"Трамп явно написал этот твит на подготовленной почве.



Почву подготовил американский сенатор Линдси Грэм, который не так давно побывал в регионе, и сделал похожее заявление", – сказала газете ВЗГЛЯД советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина. Сенатор-республиканец Грэм, которого после смерти Джона Маккейна считают главным вашингтонским "ястребом" сделал свое заявление 12 марта.



А 20 марта Нетаньяху провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, и, как сообщается, пытался добиться того, чтобы Штаты признали суверенитет Израиля над Голанами. Как сообщала американская пресса, косвенные признаки указывали на то, что Вашингтон может удовлетворить запрос Израиля.



"Наверняка Трамп имел в виду предстоящие 9 апреля выборы в Израиле, где американский президент делает ставку на Биньямина Нетаньяху", – полагает Супонина. Если это так, то лучшего подарка действующему израильскому премьеру сложно придумать – и это стало бы следующим шагом после признания Трампом Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства.



Хоть Помпео и заверил, что США не будут вмешиваться в выборы в Израиле, но в самом Израиле предстоящий в понедельник визит Нетаньяху в Вашингтон рассматривают как часть большой агитационной кампании действующего премьера. Одновременно в США едет главный конкурент на выборах, лидер "Бело-синего блока" Бени Ганц, у которого неплохие шансы стать новым премьером. Поэтому очевидно – если США признают Голаны израильскими, то агитационную кампанию "Биби" Нетаньяху можно считать выигранной.



Политолог Евгений Сатановский, впрочем, призывает не торопиться с выводами. "Мы пока еще не видели ничего, что кроме записи в твиттере Трампа. Нет решения Конгресса США. А пожелание президента США, высказанное в твиттере, не является признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами", – сказал Сатановский газете ВЗГЛЯД.



"Обычно твиты Трампа, в отношении Ближнего Востока бывают очень информативными, хотя потом, не исключено, может быть проведена некая их коррекция", – отмечает Елена Супонина. Но, вновь подчеркивает она, почва для такого заявления уже подготовлена.



Что же касается Конгресса, то при наличии политической воли, провести решение о признании Голан израильскими уже не сложно. Еще в конце февраля сенаторы-республиканцы Том Коттон и Тед Круз и член палаты представителей Майк Галлахер внесли соответствующий законопроект.



Позиция Израиля понятна. "По-моему, американцы достаточно осторожно и детально изучили обстановку, и пришли к выводу о том, что это не повлияет на их отношения с основной частью региональных игроков. С израильской точки зрения, давно пора признать этот свершившийся факт", – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в России Цви Маген.



"52 года Израиль контролирует эту территорию, которую взял с боем. Я был солдатом тогда, и брал эти высоты", – рассказал Маген.



"Если подходить объективно, то для нас важен контроль над этими территориями, так как они ранее использовались как база для обстрела Израиля и как плацдарм для агрессии.



Это и привело к тому, что эти высоты были взяты с боем",– подчеркнул израильский дипломат. По его мнению, "учитывая нынешнюю ситуацию в Сирии, вопрос о сирийском суверенитете, не имеет принципиального значения".



Важнее то, что, в случае потери Израилем контроля над Голанами, эта территория может быть занята "Хезболлой" или другими структурами, которые считают, что Израиль должен быть уничтожен, подчеркнул Маген. Он полагает, что ближневосточные соседи Израиля (которые, естественно, де юре не признают принадлежность Голанских высот Израилю) "рассматривают этот вопрос достаточно объективно". Следовательно, не следует ожидать какого-либо обострения отношений между ними и Израилем из-за признания американцами израильского фактического контроля над этой территорией.



"Что же касается тех стран, которые стараются распространить свою гегемонию на мусульманский мир – например, Ирана – то не имеет значения то, что они говорят. Любой повод они могут использовать, чтобы раздуть его до невероятных масштабов", – подчеркнул Цви Маген.



Сатановский также полагает, что "Голаны уже не вернутся к Сирии, как бы этого ни хотелось сирийскому руководству". "Мало ли какие земли Сирии, кем контролируются? Та же самая Александретта с 1939 года контролируется Турцией (сейчас это турецкая провинция Хатай – прим. ВЗГЛЯД) и сирийские власти это тоже не признавали. Мир вообще поменялся. Трамп привел или пытается привести ситуацию к реальности", – заметил собеседник.



Но, как прогнозирует Елена Супонина, если США официально примут такое решение, то это будет, конечно же, приветствоваться в Израиле, но в остальном регионе Ближнего и Среднего Востока будет воспринято с большими гневом и тревогой. "В любом случае, проблему Голанских высот нужно решать на основе международного законодательства, а Трамп своими действиями явно подрывает его остатки", – подчеркнула советник директора РИСИ.



О том, что США предполагают не самую восторженную реакцию (в первую очередь, со стороны Ирана и "Хезболлы"), – на свое решение, может свидетельствовать развертывание в Израиле в начале марта американской системы ПРО THAAD. Вашингтон и Тель-Авив называют это решение временным, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.



Что касается международного признания Голан израильскими, то сложно прогнозировать, кто поддержит США, если они примут такое решение. Безусловно с осуждением выступит весь арабский мир, бурной реакции надо ожидать от Турции.



Маловероятно, чтобы американцев поддержали Китай и другие страны БРИКС. Реакцию Москвы также можно спрогнозировать уже сейчас. "Россия никогда на такое признание не пойдет", – подчеркнул сенатор Олег Морозов. Источник - Взгляд

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