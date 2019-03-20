Хаос в Алжире оставит Европу без газа и с миллионами беженцев

01:16 22.03.2019

82-летний президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика, который находился у власти почти 20 лет, отказался баллотироваться на пятый срок. Он объявил об этом на фоне массовых протестов, которые потрясали страну в течение последних дней. Похоже, революция в арабском мире удалась. Вопрос: что дальше?



Алжир – это такой же взрывоопасный регион, как Тунис, Египет, Ливия и Сирия: молодое, быстро растущее городское население, лишенное работы; коррупция и бедность на фоне богатства и роскоши; непростые отношения между этническими группировками; деятельность исламистов; неизменный авторитарный лидер, который правит по принципу "кто, если не я?". Страна спокойно пережила бурные события в соседних Тунисе и Ливии. Наблюдатели чаяли, что пожилой Бутефлика уйдет в отставку, передав полномочия своему негласному преемнику,премьер-министру Ахмеду Уяхья.



Однако в какой-то момент что-то пошло не так.



10 февраля Бутефлика объявил о том, что примет участие в президентских выборах в апреле. А в прошлое воскресенье выступил с обращением к нации, в котором объявил, что не намерен участвовать в предстоящей гонке.



В понедельник на фоне непрекращающихся протестов правительство страны, в том числе Ахмед Уяхья, подало в отставку . Нынешний премьер-министр Алжира Нуреддин Бедуи заявил о том, что намерен сформировать правительство технократов.



Откладывание президентских выборов – настоящая пороховая бочка. Ситуация должна проясниться после общенациональной конференции и внесения поправок в конституцию Алжира.



Таким образом, сейчас сохраняется политическая неопределенность, в которой переплелось все: отсутствие ясности с отставкой президента, формирующееся правительство и сам народ, вдохновленный событиями, которые многие воспринимают как победу.



Все же, нынешний алжирский лидер обеспечил в стране стабильность. Во время его президентства подошло к концу "Черное десятилетие" – гражданская война, которую в 1991 году развязали исламисты . Победив на президентских выборах 1999 года, Бутефлика объявил амнистию для некоторых радикальных исламистов, волна террора постепенно стихла. В начале своего президентства он проводил довольно гибкую политику, стараясь не преследовать своих противников. Он пытался сделать так, чтобы рост цен на энергоносители положительно сказался на благосостоянии людей, а не только на положении правящей элиты.



Однако в 2008 году был принят закон, позволяющий переизбирать президента бесчисленное множество раз. В итоге ситуация настолько обострилась, что противников режима сейчас устроят лишь кардинальные перемены.



Если ситуация в Алжире выльется в кровопролитие, другие страны не останутся в стороне. Европа будет вынуждена вмешаться хотя бы ради того, чтобы остановить новую волну беженцев из арабских стран.



Сейчас ситуация в Алжире остается напряженной. Заявление президента о том, что он не будет баллотироваться на пятый срок, не помогло смягчить протестные настроения. Народные волнения сейчас направлены против введения переходного периода и создания нового правительства. Многие считают, что у власти останутся те же люди, которые сейчас управляют страной. Протестующие требуют радикальной смены режима. Хотя четко сформировать свою позицию им пока не удается. Более того, после решения Бутефлика не баллотироваться 18 апреля никто не готов занять президентское кресло. Нет реальных кандидатов, никто не проводил избирательную кампанию. Более того, это было бы практически невозможно сделать за оставшееся время.



Опасным может быть и возможный раскол в алжирской элите. Именно поэтому Бутефлика и выдвинули на пост президента – он всех объединил. Баланс между приближенными к власти партиями чрезвычайно хрупок. Ряд организаций, в том числе различные партии и НПО, участвуют в уличных протестах.



Политические партии и движения Алжира раскололись. Фронт национального освобождения поддерживает главу государства, который "прислушался к призывам алжирского народа". Абдельмаджид Мунасира, заместитель лидера умеренной исламистской партии "Движение общества за мир", заявил, что Бутефлика "снял свою кандидатуру с президентских выборов, но фактически остался у власти, нарушив конституцию".



Глава Союза за реформы и прогресс Зубайда Ассул назвала действия президента "политическим маневром и попыткой не отвечать на требования демонстрантов". По ее словам, президент продлил срок своих полномочий, не уточнив, сколько продлится переходный период. Она добавила, что на постах премьер-министра и заместителя премьер-министра находятся представители "старого режима".



Недовольство алжирцев подпитывается неблагоприятной социально-экономической ситуацией в стране. Протестующие призывают к тому, чтобы были проведены прозападные реформы. По неофициальным данным, в акциях протеста в Алжире 1 марта участвовали более 1 млн человек.



Отсутствие внятного преемника и неспособность нынешней элиты разрешить экономический кризис лишь усугубляют неопределенность политического будущего Алжира. Этим неизбежно попытаются воспользоваться главные противники нынешнего режима – исламисты. Ослабление вертикальной структуры власти и продолжающиеся протесты создают почву для возрождения исламистских организаций.



Дестабилизация Алжира создаст проблемы и для Европы. Помимо неизбежного притока беженцев, Европа может столкнуться с угрозой энергетической безопасности. Алжир обеспечивает треть газа, потребляемого в Европе, и половину газа, потребляемого в Испании. Слабость нынешнего правительства во время возможного гражданского конфликта усугубится ситуацией в приграничных странах Ливии и Мали. Джихадисты ИГИЛ удерживают сильные позиции в обеих странах. При этом, из-за плохо контролируемой границы с Мали и Ливией исламский фундаментализм может распространиться на обширные территории северной и северо-западной Африки.



США не преминут воспользоваться сложной ситуацией в Алжире. Под предлогом борьбы с терроризмом Вашингтон может укрепить позиции в регионе Сахеля и Сахары. Широкомасштабное военное присутствие позволит США обеспечить свои интересы, если Америка переориентирует энергетическую политику Алжира на добычу сланцевого газа и реализацию своей стратегической цели по организации поставок этого сырья в Европу.



Что бы ни случилось, Алжир столкнется сразу с несколькими серьезными проблемами. Его неспособность выступить с серьезным ответом обусловлена отсутствием потенциальных лидеров внутри правительства и в рядах оппозиции.