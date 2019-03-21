3:0 ! КазСборная по футболу сенсационно разгромила Шотландию в отборочном цикле ЧЕ

01:49 22.03.2019

Сборная Казахстана занимает второе место в группе после первого тура отбора на Евро-2020

Команда стартовала с разгромной победы.Во втором туре сборная Казахстана дома примет Россию - игра пройдет 24 марта в Астане и начнется в 20:00 по времени Астаны.



В группе I отборочного цикла Евро-2020 завершились все матчи первого тура, передает Vesti.kz.



Сборная Казахстана дома разгромила Шотландию - 3:0, а Кипр на своем поле забил пять голов Сан-Марино - 5:0, а Бельгия в Брюсселе обыграла Россию - 3:1.



После первого тура таблицу группы с шестью очками возглавляет Кипр. Столько же баллов у Казахстана и Бельгии, которые идут на втором и третьем местах соответственно из-за худшей разницы мячей. Четвертую строчку занимает Россия, пятую - Шотландия, а замыкает таблицу Сан-Марино.



Во втором туре сборная Казахстана дома примет Россию - игра пройдет 24 марта в Астане и начнется в 20:00 по времени Астаны. В этот же день в 23:00 стартует игра Сан-Марино - Шотландия. В ночь на 25 марта в 01:45 начнется матч Кипр - Бельгия.