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|3:0 ! КазСборная по футболу сенсационно разгромила Шотландию в отборочном цикле ЧЕ
01:49 22.03.2019
Сборная Казахстана занимает второе место в группе после первого тура отбора на Евро-2020
Команда стартовала с разгромной победы.Во втором туре сборная Казахстана дома примет Россию - игра пройдет 24 марта в Астане и начнется в 20:00 по времени Астаны.
В группе I отборочного цикла Евро-2020 завершились все матчи первого тура, передает Vesti.kz.
Сборная Казахстана дома разгромила Шотландию - 3:0, а Кипр на своем поле забил пять голов Сан-Марино - 5:0, а Бельгия в Брюсселе обыграла Россию - 3:1.
После первого тура таблицу группы с шестью очками возглавляет Кипр. Столько же баллов у Казахстана и Бельгии, которые идут на втором и третьем местах соответственно из-за худшей разницы мячей. Четвертую строчку занимает Россия, пятую - Шотландия, а замыкает таблицу Сан-Марино.
Во втором туре сборная Казахстана дома примет Россию - игра пройдет 24 марта в Астане и начнется в 20:00 по времени Астаны. В этот же день в 23:00 стартует игра Сан-Марино - Шотландия. В ночь на 25 марта в 01:45 начнется матч Кипр - Бельгия.