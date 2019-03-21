Команда Порошенко идет на риск за неделю до выборов, - А.Яковенко

06:41 22.03.2019

Генпрокуратура Украины затеяла скандал с посольством США



Оппозиция в Верховной раде требует от президента отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко. Причиной стал скандал с посольством США. Луценко фактически обвинил посла Мари Йованович во вмешательстве во внутренние дела Украины.



В начале месяца американский посол жестко прокомментировала решение Конституционного суда Украины отменить статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение. Ее заявление прозвучало на фоне разгоревшегося коррупционного скандала (из-за злоупотреблений при закупках для армии). Йованович намекнула, что руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не справляется со своими обязанностями. Она порекомендовала провести аудит Укроборонпрома. Официальный Киев немедленно и без комментариев приступил к исполнению. В тот момент, как сообщают украинские источники, руководитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник вступил в конфликт с Генпрокуратурой по поводу материалов дела о теневых схемах при закупках для армии. В Киеве отметили, что Йованович не упоминала Сытника в своем заявлении.



Не прошло и двух недель, как генпрокурор Украины в интервью американскому HillTV сделал сенсационное признание: "К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве она дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности". Он подчеркнул, что ни украинский президент, ни американский посол не могут запретить расследование против каких-либо лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, Луценко сообщил, что возглавляемое им ведомство никогда не получало около 4 млн долл., которые посольство США в Украине должно было направить на реформу. Украинский генпрокурор назвал ситуацию с исчезнувшими средствами "довольно странной".



В среду источники в Госдепе США прояснили украинским СМИ вопрос о 4 млн долл.: "США пока не предоставляют никакой помощи Генеральной прокуратуре Украины, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции… Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких прокуроров, которые сменяли друг друга, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам".



В четверг посольство США в Украине опровергло слова Юрия Луценко о "списке неприкасаемых". В заявлении было сказано, что украинский генпрокурор, возможно, пытается опорочить репутацию американского посла.



Зампредседателя Верховной рады, член партии "Самопомощь" Оксана Сыроид призвала президента Петра Порошенко немедленно отреагировать на ситуацию. Она написала в соцсети, что в сложившихся обстоятельствах "наутро у президента на столе может быть только один из двух документов: либо информация, которая подтвердит заявление генпрокурора Луценко, либо адресованное парламенту обращение об увольнении Луценко с поста генпрокурора".



Соратники Порошенко призвали оппозицию не торопиться с выводами. Член БПП Алексей Гончаренко сказал журналистам в кулуарах парламента, что следует вначале "разобраться, о чем идет речь". Он предложил "провести очную ставку между генпрокурором Украины и послом США".



В то же время Юрий Луценко объявил, что Генпрокуратура начала расследование относительно вероятного сотрудничества директора НАБУ Артема Сытника с предвыборным штабом кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон в 2016 году. Некоторые депутаты Верховной рады отмечали в кулуарах, что начавшаяся сложная игра "может привести к отставке посла Мари Йованович".



Украинский дипломат, эксперт по международным отношениям Александр Хара в комментарии "Газете по-украински" ранее отметил, что жесткие заявления американского посла свидетельствуют о том, что терпение Запада на исходе. Украинская власть после майдана пообещала искоренить коррупцию и теневые схемы. Для этого создавались антикоррупционные ведомства и вносились поправки в законодательство – наподобие нормы о наказании за незаконное обогащение. Получив безвизовый режим с ЕС и подписав соглашения о сотрудничестве с МВФ, Киев стал отказываться от своих обязательств, считает Хара. "Заявление американского посла (об откате в борьбе с коррупцией. – "НГ") – это удар по государству Украина. Показатель того, что все хваленые ключевые реформы… являются бутафорскими… Скорее всего после выборов Запад будет более жестко контролировать действия украинской власти", – считает эксперт.



Анатолий Яковенко



21.03.19