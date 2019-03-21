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США готовы раскрыть Кремлю свои планы в Афганистане, - И.Субботин
06:46 22.03.2019

Дипломаты РФ, ЕС и Китая обсуждают в Вашингтоне прогресс в отношениях с талибами

В Вашингтоне проходят переговоры на уровне спецпредставителей России, Китая, ЕС и США, посвященные мирному процессу в Афганистане. Как сообщалось накануне встречи, главная цель – ввести ключевых международных игроков, заинтересованных в разрешении вооруженного конфликта в Исламской Республике, в курс того, как проходит прямой диалог США с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Не исключено, что сейчас администрация президента Дональда Трампа пытается завоевать доверие тех стран, которые необходимы ей для дальнейшей работы над межафганским урегулированием. Без России и Китая обойтись никак нельзя, полагают в экспертной среде.

Во встрече принимают участие спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, его американский, китайский и европейский коллеги Залмай Халилзад, Дэн Сицзюнь и Роланд Кобиа. Основной темой начавшихся 21 марта переговоров стала "роль, которую каждая сторона может играть в том, чтобы положить конец войне, а также прогресс мирных переговоров, которого удалось достичь к настоящему времени", сообщал накануне Госдепартамент.

О запланированных на американской площадке в эти числа консультациях ранее рассказывал журналистам и сам Кабулов. По его словам, для российской дипломатии важно услышать информацию о результатах последних контактов США с представителями талибов. Для этого он встречался с Халилзадом в Анкаре. "Пока на этом уровне у нас идет хорошо с ними", – заявил российский дипломат, комментируя качество российско-американских связей по ситуации в Афганистане.

Сейчас США, похоже, твердо намерены вывести "Талибан" из подполья. Американские представители даже не готовы мириться с критическими высказываниями о талибах: на днях Вашингтон уведомил официальный Кабул, что не будет поддерживать отношения с советником президента страны по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. "США больше не будут иметь с ним дел ни в Кабуле, ни в Вашингтоне", – цитирует Reuters одного из бывших представителей афганского правительства высокого ранга. В ходе визита в Вашингтон Мохиб выразил уверенность в том, что любое соглашение с "Талибаном" станет пощечиной для американских военных, сражавшихся и погибших в Афганистане. В своих заявлениях он атаковал Халилзада, обвинив его в том, что дипломат руководствуется "личными амбициями" и хочет создать в Исламской Республике "временное правительство, в котором сам он будет играть роль колониального наместника".

Уровень отношений между американцами и афганским правительством теперь, по всей видимости, находится на нижней отметке – особенно с учетом того, что власти республики оказались за бортом переговорного процесса, инициированного Вашингтоном напрямую. Сверх того, талибы требуют вычеркнуть их из числа террористических организаций, и, похоже, Соединенные Штаты готовы уступить.

В экспертной среде не исключают, что стартовавшие консультации посвящены в том числе вопросу исключения "Талибана" из черного списка ООН. Этим политолог и ведущий эксперт по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов объяснил "НГ" состав участников. Текущие переговоры проходят без участия важных региональных игроков – Индии и Пакистана, которые не являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Вопрос списков же является одним из важнейших. "От него зависит международная легитимность будущих соглашений", – отметил Дубнов.

После того как переговорный процесс с талибами показал свои первые плоды, США хотели бы заручиться доверием у остальных игроков, также говорят в экспертной среде. "В целом политика США на афганском направлении все время сопровождалась некой неопределенностью, – отметил в разговоре с "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – При Трампе это стало видно более четко: если после своего прихода к власти он выступал резко против переговоров с талибами, то потом эта тема стала приоритетной в политике США. Когда американцы провели переговоры с разными сторонами, то они сделали выводы и поняли две вещи. Во-первых, без сотрудничества со странами региона невозможно решить проблему (вооруженного конфликта в Афганистане. – "НГ"), во всяком случае, без них будет гораздо сложнее. Во-вторых, если договариваться с игроками региона, то необходимо внести ясность (в свои планы. – "НГ"). Поэтому, мне кажется, сейчас одним из главных вопросов будет попытка США заручиться доверием этих стран".

В настоящее время, по оценке аналитика, Соединенные Штаты готовы раскрыть свои карты России, Китаю и ЕС и услышать их мнение. "Понятно, что на ситуацию в Афганистане на региональном уровне большое влияние оказывают соседи, – обращает внимание Нессар. – Но если США найдут общий язык с Россией и Китаем, которые имеют влияние на эти страны, то это будет способствовать формированию единой позиции в регионе".

По мнению эксперта, анализ ситуации показывает: если Россия и ведет свою самостоятельную политику на афганском направлении, то она всегда готова к сотрудничеству на самых высоких уровнях. "На всех направлениях своей работы в Афганистане Москва подчеркивала, что она всегда открыта для сотрудничества с Соединенными Штатами, – отмечает Нессар. – Россия может превратиться в партнера, если только будет ясность в отношении американских планов. Кроме того, если США собираются уходить из Афганистана, то ответственность возлагается на регион: нужно думать, как противостоять возможному расползанию радикализма и других угроз".

Игорь Субботин
21.03.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553226360
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