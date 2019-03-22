 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ноябрь 1942. Сталинград. Последний удар Среднеазиатской красной кавалерии (история)
06:57 22.03.2019

Вот почему после 1942 года в РККА перестали использовать кавалерию

После Первой мировой войны из-за развития огнестрельного оружия и тактики ведения боя кавалеристы перестали ходить в атаку верхом. Они использовались как маневренная пехота, которая перед сражением ссаживалась с лошадей и вступала в бой. Однако последняя сабельная атака кавалерии в конном строю произошла в ноябре 1942 года под Сталинградом. 4-й кавалерийский корпус РККА был сформирован в Средней Азии, а командовал им генерал-лейтенант Тимофей Шапкин. В Гражданскую войну, будучи казачьим подъесаулом, он сражался против Советов, а после разгрома Белого движения перешел в ряды Красной Армии. Шапкин воевал с поляками и махновцами, брал в плен лидера басмачей Ибрагим-бека. В 1942 году корпус Шапкина из Ирана был переведен под Сталинград для прорыва румынских позиций южнее города. Сабельная атака Когда кавалеристы 4-го корпуса прибыли на поле боя, они привычно спешились для атаки и стали ждать окончания артиллерийского обстрела окопов противника. Однако артподготовка произвела на румын такое впечатление, что после ее завершения они стали покидать позиции, уходя в тыл. Тогда Шапкин, имея огромный опыт управления кавалерией, отдал приказ сесть в седла и преследовать врага в конном строю. Две дивизии кавкорпуса обошли убегающих румын по сторонам и взяли их в клещи. После окружения кавалеристы начали рубить противника шашками. Советские бойцы вырезали почти три румынских полка, потеряв при этом 30 человек убитыми.

Удар по Котельниково Развивая успех, шапкинцы заняли железнодорожную станцию "Абганерово", где захватили более сотни орудий, склады с амуницией, горючим и продовольствием. Проведя перегруппировку, конница двинулась в сторону стратегически важного города Котельникова. Его, правда, взять не удалось из-за организованного генералом фон Манштейном контрудара немецкой бронетехники. Под натиском противника кавалеристы отступили, но в окружение попала 81-я дивизия корпуса. Спасти бойцов также помогла атака по-старинке. В вечерних сумерках немцы услышали гул тысяч копыт - это стремительно наступала кавалерия. Штурм был столь быстрый и неожиданный, что немцы не успели сориентироваться. Кольцо окружения было разорвано, и 81-я дивизия вышла из-под удара. В ходе боев корпус понес большие потери, но смог выиграть время на подготовку для отражения контрнаступления Манштейна.

22.03.2019

Источник - ognyvo.ru
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