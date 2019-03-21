В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер: его обвиняют в коррупции

07:28 22.03.2019

21 марта в Бразилии был задержан полицией экс-президент Мишел Темер, сообщает бразильский телерадиоканал "Глобо". Задержание провела федеральная полиция Бразилии в Рио-де-Жанейро в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования.



В чем именно обвиняют Темера - пока неизвестно, сам он неоднократно отрицал, что нарушал закон. Тем не менее, ранее его обвиняли в том, что он организовал схему подкупа политиков при помощи фондов государственной нефтяной компании Petrobas, а также получил более $1,5 млн взяток от строительной компании Camargo Correa, которая работала с Petrobras. В 2017 году бывший советник Темера Родриго Лурес рассказал о том, как был курьером и передал президенту кейс со взяткой в $150 тыс.



Темер - уже третий президент Бразилии, против которого возбуждено дело по обвинениям в коррупции.



В 2015 году полиция открыла дело против экс-президента Лулы да Силвы, который руководил страной с 2003 по 2010 год. Он был признан виновным в получении взяток от Petrobras и нескольких строительных компаний: деньги шли его политической партии и на его собственную избирательную кампанию. По данным следствия, речь шла о получении примерно $1,2 млн: на эти деньги строительная компания Grupo OAS в частности отремонтировала дом политика. В июле 2017 Лула получил 9,5 лет тюрьмы за взятки, отмывание денег и воспрепятствованию правосудию.



Предыдущий президент Дилма Русеф (правила с 2011 по 2016 год) также была обвинена в коррупции. Ей был вынесен импичмент в 2016 году, но суда над политиком не было. Русеф также обвинили в в причастности к коррупционным схемам: выводу денег из Petrobras, а также в том, что она скрыла реальный бюджетный дефицит страны накануне президентских выборов 2014 года (тогда она была переизбрана на второй срок).