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Казахстан: весеннего обновления не получилось? - РО
07:30 22.03.2019

Казахстан: весеннего обновления не получилось? Взгляд из Таджикистана.

Последние несколько дней все внимание мировых СМИ приковано к Казахстану. С несколько длинным, но совершенно неожиданным для всех заявлением о своей добровольной отставке Нурсултан Назарбаев, казалось бы, привнес в политическую жизнь этой страны реальный дух Навруза – весеннего обновления.

Решение 78-летнего президента, который на протяжении последних 30 лет управлял этой богатой нефтью и газом страной, дал надежды общественности на реальные изменения в политической жизни Казахстана. Однако уже на следующий день, когда временно исполняющий обязанности президента Косим-Жомарт Токаев дал присягу народу Казахстана, новости об избрании дочери Назарбаева Дариги председателем Сената этой страны вызвали у многих недоумение. Эта 55-летняя представительница клана Назарбаевых, имеющая опыт работы в правительстве и в сенате Казахстана, получила одну из ключевых должностей во власти.

Те, кто отслеживает ситуацию с развитием событий в Казахстане, говорят, что внимание к этой стране связано прежде всего с той ролью, которую играет в Средней Азии этот важный партнер Таджикистана, являющийся "моделью политического развития".

Ойнихол Бобоназарова, таджикский правовед и общественный деятель, сказала, что весь позитив от предыдущего дня, когда Назарбаев объявил о своей отставке, улетучился после последующих событий. "Когда узнали об отставке Назарбаева, очень обрадовались. Однако реальная отставка была у Ельцина. Если сравнить отставку Ельцина и Назарбаева, то разница огромна. Отставка Назарбаева – это не столько сложение с себя полномочий президента, сколько один из способов сохранить власть семьи на долгие годы. К сожалению, хотя Назарбаев мог бы, если бы вышел реально в отставку, остаться навечно в истории. Да, это верно, что граждане Казахстана получают хорошую зарплату, и что экономика Казахстана развивается, и что политика этой страны была независимой, и не зависела от мнения России или Америки. Однако назначение или выборы его дочери на пост главы верхней палаты парламента этого государства негативно сказалось на имидже самого Назарбаева", - сказала Бобоназарова.

С назначением Дариги Назарбаевой руководителем Сената, по мнению большинства экспертов, подтвердилась версия о стратегии защиты интересов семьи и клана Назарбаевых. И именно поэтому, по мнению многих, ожидать какого-либо изменения в политической жизни Казахстана ни в ближайшее время, ни в отдаленном будущем ожидать не приходится.

Гулджахон Бобосадыкова, которая в советское время работала секретарем Центрального Комитета компартии Таджикистана, сказала "кто бы не пришел к власти в Казахстане, для нас очень важно, чтобы это не повлияло на отношения между нашей страной и Казахстаном, и они оставались такими же хорошими, как и сейчас".

Однако ветеран таджикской дипломатии Талбак Назаров верит в то, что несмотря на смену лидера, "внешняя политика Казахстана не поменяется".

Бывший министр иностранных дел в беседе с Радио Озоди 20 марта сказал: "Никаких изменений не произойдет, так как нынешний руководитель Казахстана является сподвижником самого Назарбаева. У них всегда было полное понимание по всем вопросам и поэтому я уверен, что никаких изменений во взаимоотношениях между нашими государствами не будет, как и во внешней политике Казахстана".

Некоторые из аналитиков говорят, что ожидать коренных изменений в политическом курсе Казахстана из-за отставки Назарбаева было бы большой ошибкой, так как руководитель, который в течение тридцати лет создавал свою "империю" власти и богатства, и имеет своих наследников, так легко это все в чужие руки не передаст.

Парвиз Муллоджанов, таджикский эксперт, сказал: то, что происходит в Казахстане, ничто иное, как "передача власти": "Передача власти была давно продуманным ходом. Такое решение уже ожидалось ранее. С назначением Дариги Назарбаевой на должность председателя Сената еще нельзя с уверенностью сказать, с какой целью был сделан данный шаг. Но я думаю, что семья при любом политическом раскладе и выборе нового президента страны будет защищать свое будущее. Для семьи очень важно, чтобы их будущее было обеспечено. Такой опыт передачи власти мы уже наблюдали во многих государствах. И если в 2020 году Рустам Эмомали станет одним из претендентов на президентское кресло, то такая же ситуация может повториться и в Таджикистане".

По словам таджикского политика, аналитики уже давно предсказывали подготовку Назарбаевых для организации смены власти таким образом, чтобы обеспечить политическую стабильность и при этом защиту интересов семьи. Вопрос состоял лишь в том, когда и как в каких политических условиях будет объявлено об этих планах.

Рахматулло Зойиров, председатель Социал-демократической партии Таджикистана, который имеет опыт работы в качестве адвоката в Казахстане, сказал, что "четыре последних года Назарбаев готовил почву для объявления о своей отставке. Передал свои полномочия исполнительной власти, расширил полномочия Совета безопасности, председателем которого он сам является. С 2007 года объявлен лидером казахской нации. Назарбаев существенно расширил права и полномочия, которыми обладает глава государства, находясь в должности и покинув ее. И, наконец, в 2018 году он еще более расширил и укрепил статус Совбеза, а сам получил полномочия пожизненного председателя Совбеза".

Нурсултан Назарбаев с 1989 года управляет Казахстаном, сначала как первый секретарь Компартии Казахстана, а затем как первый президент Казахской ССР, и с 1991 года – независимого Казахстана. Это государство, с его богатыми запасами нефти и газа, и 18-миллионным населением является одним из лидеров Центральной Азии, в котором население имеет самые высокие доходы в сравнении с другими среднеазиатскими республиками.

Однако аналитики говорят, что события последних лет, когда люди выражали свое недовольство сокращением рабочих мест, пренебрежение властей к условиям работы и жизненным условиям в Астане, показали, что обстановка в Казахстане далека от идеальной. Правозащитники также указывали на высокий уровень коррупции в этой стране, несправедливое распределение доходов и сосредоточение власти в руках одного человека.

И несмотря на отставку Назарбаева, передача власти людям, близкой к семье, в которых Назарбаев уверен и которым доверяет, откладывает реформу политической реформы в этой стране – политического Навруза – на неопределенное время.

Хиромон Бакозода
31 марта 2019

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553229000
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