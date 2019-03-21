Назарбаев "не советовался" с Кремлем относительно "преемника". С кем там советоваться...?

07:35 22.03.2019

Кремль: Назарбаев "не советовался" относительно "преемника"



Президент России Владимир Путин обсудил с бывшим и текущим казахстанскими коллегами вопросы взаимодействия, сообщил Кремль в четверг, 21 марта. В сообщении отмечается, что российский лидер отметил "большой личный вклад" Нурсултана Назарбаева в развитие двусторонних отношений и поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность главы государства.



"Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Россию", - говорится в сообщении.



Накануне Путин во время встречи с членами правительства в Кремле высказался о последнем крупном изменении в составе руководства Казахстана. "Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего самого близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена", - заявил Путин, стенограмму выступления которого опубликована на сайте Кремля.



19 марта Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым, незадолго до объявления последним о сложении с себя с 20 марта полномочий президента Казахстана.



Российское новостное агентство "Интерфакс" цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, со слов которого, ушедший с поста Назарбаев не советовался с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего возможного преемника, "но в силу особых отношений двух стран и двух лидеров счел необходимым проинформировать российского коллегу заранее о своем решении".



"Нурсултан Абишевич [Назарбаев] не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после телефонного разговора", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, обсуждал ли Назарбаев с президентом России кандидатуру своего преемника, пишет "Интерфакс".