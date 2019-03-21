 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.03.2019
07:35  Назарбаев "не советовался" с Кремлем относительно "преемника". С кем там советоваться...?
07:30  Казахстан: весеннего обновления не получилось? - РО
07:28  В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер: его обвиняют в коррупции
06:57  Ноябрь 1942. Сталинград. Последний удар Среднеазиатской красной кавалерии (история)
06:46  США готовы раскрыть Кремлю свои планы в Афганистане, - И.Субботин
06:41  Команда Порошенко идет на риск за неделю до выборов, - А.Яковенко
01:49  3:0 ! КазСборная по футболу сенсационно разгромила Шотландию в отборочном цикле ЧЕ
01:16  Хаос в Алжире оставит Европу без газа и с миллионами беженцев
01:15  США готовятся отдать Израилю часть Сирии
01:11  Вдохновит ли Путина прецедент Назарбаева в Казахстане? - Le Figaro
00:56  Вышла в свет книга Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть. Вся правда о Тегеране"
00:55  Окно возможностей: для мощного рывка у ЕАЭС есть лишь несколько лет
00:46  Казахстанский эксперимент и перспективы его экспорта в Россию, - Т.Становая
00:30  Антииранский фронт США смещается к сирийско-израильской границе, - В.Мухин
00:21  Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
00:20  XLIII Лавровские чтения в Москве "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика" (анонс)
00:19  "Алаш-Орда": герои казахского народа или незадачливые политики?
00:17  "Базарком" Руслан Даленов как олицетворение казахстанской экономики, - А.Омирбек
00:10  Индейцы в тюрьме в Техасе отсудили право отращивать длинные волосы
00:08  Совмещая закат и восход. Как отставка Назарбаева изменит Казахстан
00:07  Выборы президента Украины. В кого верят избиратели и политтехнологи, - М.Минаков
Четверг, 21.03.2019
21:04  И все-таки лучше Нур-Ата, а не Нур-Султан, - Н.Нуртазина
20:40  Джут за эту зиму убил почти половину монгольских сайгаков
19:57  Прокурор Украины Луценко утверждает, что посольство США составило ему список "неприкасаемых" коррупционеров
19:54  Кем-то нанятые киевские бомжи жгут порошенковские магазины "Рошен"
19:28  КазПрезидент Токаев нахлобучил премьера Мамина первыми заданиями
19:22  Будущий президент Казахстана: у кого больше шансов? - С.Исабаева
18:37  В результате крушения парома в Ираке погибли более 70 человек
13:28  КазАвтократ уходит - по крайней мере, частично, - Цита Аффентрангер
13:27  Почему инопланетяне не дают о себе знать? - Die Welt
13:25  В Казахстане все-таки намечается династическая преемственность, - Маркус Акерет
13:24  Битва за "Левиафан": Из российских солдат арабы хотят сделать живой щит
13:21  Подсластили: сланцевая революция в США оказалась выгодна России, - Дм.Мигунов
13:19  Отец и основатель: чем запомнится Казахстану эпоха Нурсултана Назарбаева, - Е.Приемская
10:58  Лимонов объяснил свою похвалу Дариге Назарбаевой
10:28  Балбал и Каква. Что меняется в Казахстане? – В.Хлюпин
08:48  Китай отреагировал на отставку Назарбаева
08:43  "Политическое землетрясение в Средней Азии". Зарубежные СМИ - об отставке Назарбаева
08:38  Bloomberg: У США появился еще один жуткий ближневосточный план?
08:06  Казахстанское уравнение с неизвестными. Транзит власти в Астане только начинается, - "Къ"
07:56  Как новый президент Казахстана поругался с Атамбаевым и другие его "фишки"
01:14  Каково было влияние Османской империи на восстание 1916 года? - А.Васильев
00:57  Киргизские власти попросили прощения у саха-якутов, - "Къ"
00:47  На Казахстан будут давить с удвоенной силой, - Т.Бордачев
00:35  Турки против сирийских курдов: продолжается "тихая" война, - С.Шакарянц
00:22  Назарбаев, возможно, опоздал с транзитом власти, - В.Панфилова
00:19  Сирийские "халифатчики" возвращают свои позиции в Дераа, - "НГ"
00:16  США: как бы не надорваться…, - А.Соколов
00:15  Главная схватка за Казахстан – впереди, - А.Уваров
00:12  Самым богатым человеком в Мировой истории был... Манса Муса - правитель Мали (1312-37)
00:08  Назарбаев отказывается от президентского поста, но не от власти, - Foreign Policy
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Назарбаев "не советовался" с Кремлем относительно "преемника". С кем там советоваться...?
07:35 22.03.2019

Кремль: Назарбаев "не советовался" относительно "преемника"

Президент России Владимир Путин обсудил с бывшим и текущим казахстанскими коллегами вопросы взаимодействия, сообщил Кремль в четверг, 21 марта. В сообщении отмечается, что российский лидер отметил "большой личный вклад" Нурсултана Назарбаева в развитие двусторонних отношений и поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность главы государства.

"Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Россию", - говорится в сообщении.

Накануне Путин во время встречи с членами правительства в Кремле высказался о последнем крупном изменении в составе руководства Казахстана. "Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего самого близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена", - заявил Путин, стенограмму выступления которого опубликована на сайте Кремля.

19 марта Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым, незадолго до объявления последним о сложении с себя с 20 марта полномочий президента Казахстана.

Российское новостное агентство "Интерфакс" цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, со слов которого, ушедший с поста Назарбаев не советовался с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего возможного преемника, "но в силу особых отношений двух стран и двух лидеров счел необходимым проинформировать российского коллегу заранее о своем решении".

"Нурсултан Абишевич [Назарбаев] не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после телефонного разговора", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, обсуждал ли Назарбаев с президентом России кандидатуру своего преемника, пишет "Интерфакс".

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553229300
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  