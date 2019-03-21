 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп "признал" сирийские Голанские высоты... частью Израиля
13:47 22.03.2019

Трамп решил признать Голанские высоты за Израилем
Инициативу раскритиковали в Москве, Брюсселе, Дамаске и Тегеране

АСЯ ХОВАНСКАЯ

В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив над ними свой суверенитетВ 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив над ними свой суверенитет

Вслед за решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что в прошлом году подняло на Ближнем Востоке большую волну протеста, Дональд Трамп сделал еще один одиозный шаг на радость Израилю. Призвал теперь признать суверенитет Израиля над спорной территорией - Голанскими высотами.

- Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности, - объявил президент США. Конечно же, через Твиттер.

- Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп, - не скрывает радости премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эту инициативу жестко раскритиковали не только в Дамаске и Тегеране, но и в Брюсселе.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

- Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае, сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, а скорее - наоборот. Пока это только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется, - отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам:

"Американцы признают, кого выгодно"

- Заявление Трампа не вызывает удивления в контексте нескрываемо произраильской позиции главы Белого дома. К тому же, Трамп опять реагирует на внутренний запрос: в феврале конгрессмены и сенаторы - республиканцы Майк Галлахер, Тед Круз и Том Коттон внесли законопроект, согласно которому "политикой США должно стать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами", а в марте тот же коллектив предложил и формальный повод для таких действий вразрез с позицией ООН и всего мира: дескать, Вашингтон должен ответить на "агрессию Ирана", которая угрожает Израилю. Налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем. Будь то столица, территория или президент другого государства. Поэтому любая демагогия про аннексию того же Крыма и прочие "оккупации" с этого момента утрачивает все основания: всем понятно, что Крым (Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье) не признают, а Голаны или Косово признают по единственному критерию – нам так выгодно. И мы сильные. Сила - в правде. И она за нами, а не за ними.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. Во время Шестидневной войны две трети (около 1150 квадратных километров) этой территории заняли израильские войска, а уже в 1974 году, после Войны Судного дня, в нейтральной демилитаризованной зоне разместились миротворцы ООН. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив над ними свой суверенитет. В том же году резолюция Совбеза ООН признала эту аннексию недействительной. Возвращение этой территории для Сирии - необсуждаемое условие для мира с Израилем.

Сегодня на Голанах проживает около 39 тысяч человек. Еще в 70-х власти Израиля предоставили местным сирийцам израильское гражданство.

Источник - KP.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553251620
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