Пресс-секретарем нового КазПрезидента назначен Берик Курмангали

14:59 22.03.2019

Назначен пресс-секретарь президента Казахстана

Им стал Берик Курмангали.



Курмангали Берик Уалиулы назначен пресс-секретарем президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



"Распоряженем Главы государства Курмангали Берик Уалиулы назначен Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Занимавший ранее эту должность Укибай Айдос Ыдырысулы перешел на другую работу.



Курмангали Берик Уалиевич родился 4 января 1977 года в селе Ойчилик Семипалатинской области.



Завершил учебу в Институте театра и кино им. Т. Жургенова, Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете



Трудовой стаж:



· Корреспондент информационной программы "Новости Алматы" телекомпания "Таң" (1997);



· Редактор информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";



· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007);



· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа" (2009-2012);



· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);



· Советник первого заместителя Председателя партии "Нур Отан" (08.2015);



· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);



· Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (с 06.2018)