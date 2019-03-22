Мэй не придуривается, она в реале - дура... Паясничанье "Брекзитом", - Le Monde

16:00 22.03.2019

"Брекзит" вызывает кризис режима в Великобритании

"За неделю до запланированной даты "развода" с ЕС, 29 марта, британское управление "Брекзитом" похоже одновременно на шекспировскую трагедию и промышленную аварию", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Филипп Бернар.



"Паясничанье за неделю до назначенной даты "развода" с Евросоюзом грозит обернуться катастрофой, если страна внезапно окажется погруженной в правовой вакуум и покроется таможенными барьерами по причине отсутствия соглашения со своими 27 соседями по континенту", - отмечает автор статьи.



"Однако представление кукольного театра маскирует тревожный сценарий: разрушение британской парламентской монархии, самой старой и глубоко укоренившейся среди всех европейских демократических стран. Драма, которой порадовались как Владимир Путин, так и Дональд Трамп, началась в тот момент, когда Дэвид Кэмерон решил провести референдум о выходе из ЕС. Ранее в Великобритании было проведено только два общенациональных референдума: один о вступлении в Европейское экономическое сообщество в 1975 году, другой в 2011 году о реформе избирательной системы. В обоих этих случаях народный вердикт соответствовал мнению большинства депутатов", - указывает Бернар.



"Референдум 2016 года по "Брекзиту" осуществил прорыв: 51,9% британцев выбрали "Брекзит", в то время как три четверти депутатов проголосовали против. С тех пор почтенная парламентская демократия вступила в конфликт с голосом народа", - отмечает Le Monde.



"Данный кризис усугубляется двумя факторами: с одной стороны, это неспособность депутатов набрать большинство по поводу формы "Брекзита", что является результатом неудачи Мэй во время неосторожных досрочных выборов 2017 года; с другой стороны, это непрекращающиеся оплошности жесткого, зашоренного премьер-министра, которая проявляет себя как посредственный оратор, непригодный для общения, - считает автор публикации. - Мэй совершила впечатляющую серию тактических ошибок: она начала бракоразводный процесс до того, как у нее появилось хоть малейшее представление о будущем сосуществовании, установила "опасные пределы" для ЕС, противоречащие интересам своей страны, инициировала выборы, которые заставили ее потерять большинство и сделали ее заложницей североирландской экстремистской стороны".



"Но важнее всего то, что Мэй усугубила безвыходное положение, в котором сегодня находится Соединенное Королевство, скрывая от своих сограждан реальность ставок "Брекзита". Выход из ЕС предполагает фундаментальный выбор: найти способ крепко присоединить страну к континенту, чтобы сохранить ее экономику, либо все сломать драконовскими методами, чтобы создать налоговый оазис, "свободный" от социальных и экологических правил ЕС, своего рода Сингапур на Ла-Манше. Такую альтернативу никогда ясно не излагали ни Тереза Мэй, ни лидер лейбористов Джереми Корбин, чья "левая" двусмысленность в отношении ЕС представляется довольно драматичной, - комментирует журналист. - Сегодня никто не может точно объяснить британцам, куда их может завести "Брекзит".



"Между тем "континентальные жители" вряд ли обрадуются злоключениям Терезы Мэй. Ослабление британской демократии является угрозой для всех европейцев, и "перекладывание вины", когда объектом оказывается премьер-министр, не заставит себя долго ждать, нацелившись уже на Германию и/или Францию. И даже если "сделка" с 27-ю странами ЕС в конечном итоге будет заключена, то почти ничего не будет решено: потребуются еще годы неопределенности, чтобы усмирить ненависть и злобу, преодолеть раздражение, договориться о будущих торговых отношениях и создать разумный компромисс, способный скрепить связи, которые на самом деле являются нерушимыми", - резюмирует Бернар.



22 марта 2019 г.

Филипп Бернар | Le Monde