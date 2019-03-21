Бойкий вьюнош. Губернатором Оренбургской области РФ назначили какого-то мелкого прохиндея

16:19 22.03.2019

Что известно о врио губернатора Оренбургской области Денисе Паслере?

О карьере и личной жизни



Кирилл Хрусталев, Урал56.Ру



Временно исполнять обязанности губернатора Оренбургской области будет Денис Паслер, оренбуржцам фигура незнакомая. Известно, что до сегодняшнего дня он был председателем правления ПАО "Т Плюс".



В августе 2017 году он принимал участие в открытии электростанции в Орске, в проекте "регион зеленой энергетики", в конце 2018 года - в совещании по поводу ситуации на ЮУМЗ.



Карьера



Родился 29 октября 1978 года в Североуральске. Ему 40 лет.



После окончания университета в 2001 году начал работать в ЗАО "Североуральский завод ЖБИ" в должности начальника отдела сбыта, затем был назначен коммерческим директором предприятия, после чего стал генеральным директором ООО "Североуральский завод ЖБИ". Руководил ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз", возглавлял ЗАО "ГАЗЭКС", был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт", занимал должность генерального директора ОАО "Екатеринбурггаз", был генеральным директором ОАО "Екатеринбурггаз".



Коротко о карьере Дениса Паслера

Политическая жизнь

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21.03.20192914

Врио губернатора Оренбургской области стал Денис Паслер



С 2008 по 2011 год - депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области от Серовского избирательного округа. В мае 2009 года избран в состав Регионального политического совета партии "Единая Россия", в мае 2011 года - в состав президиума политсовета партии.



С декабря 2011 года по июнь 2012 года - депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.



С 2012 года по 2016 год председатель правительства Свердловской области.



В 2015 году, когда Денис Паслер был председателем, правительство Свердловской области объявило тендер на поставку малахитовых флешек за четверть миллиона рублей. Однако в дело вмешался ОНФ, закупку отменили.



С 10 марта 2017 года исполняет обязанности генерального директора ПАО "Т Плюс", а с 4 апреля 2017 года является и председателем правления ПАО "Т Плюс".



С 21 марта 2019 года врио губернатора Оренбургской области.



Личная жизнь

Был женат, разведен. "Комсомольская правда Екатеринбург" писала о скандале в личной жизни. Якобы Денис Паслер через суд потребовал, чтобы сыновья от первого брака жили с ним, а не с матерью, однако потом отказался от своих требований. Бывшая супруга заявляла, что он даже увозил сыновей в Болгарию, хотя она не давала ему разрешение на это.



Денис Паслер с ребенком, фото: КП Екатеринбург



Представитель Дениса Паслера Елена Воронова позже заявила, что в своем иске он не требовал лишить мать родительских прав, а просил изменить только постоянное место жительства детей, то есть, чтобы мальчики жили с ним.



Напомним, сегодня Юрий Берг ушел в отставку. После этого Владимир Путин провел рабочую встречу с Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, сообщает Кремль. До этого назначения он был председателем правления ПАО "Т Плюс".