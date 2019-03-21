 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нужна ли сегодня оппозиция Кыргызстану? - "Айгай пресс"
16:23 22.03.2019

Сейчас вышестоящие говорят, что проводят реформы. Но ведь многие не видят реформ. Не стали бы мы притворяться слепыми, если бы у нас было все хорошо. В таком случае мы бы сидели довольными и молчали. Вдобавок питающиеся за счет кормушки власти некоторые дежурные эксперты ("нострадамусы" и "ванги") не устают чирикать из государственных телеканалов о том, что у нас идут реформы.

Недавно в передаче "Чакмак дебаты" на телеканале "Апрель" ведущий делал упор на вопрос: "Нужна ли сегодня оппозиция Кыргызстану?". Приглашенный Турсунбек Акун начал расхваливать действующую власть, правительство, парламент. Возможно, действительно идут реформы со стороны власти, но расхваливаемые Турсунбеком Акуном и другими "реформы" в лучшем случае напоминают низкокачественный женский крем для лица.

Приглашенный в передачу качестве оппонента Т. Акуну Мээрбек Мискенбаев не стал так увлекаться, проявил сдержанность, поэтому ему не удалось достойно ответить на "реформы" и "хвальбу" господина Акуна. При просмотре программы у нас возникла мысль – пускай на нашу передачу приходят Т. Акун и другие, мы закидаем вопросами. Будем говорить фактами, как они сами хотят. Гарантируем, что любые их слова мы напечатаем на газете, в полноценном виде, не сокращая.

… Кто не знает классическую мелодию Карамолдо "Сынган Бугу". Не будем увиливать, озвучим горькую правду – большая часть народа сейчас испытывает горечь, которую навевает эта мелодия. Царит тишина. Государственный деятель, прославленный оратор из Древнего Рима Цицерон говорил: "Молчание – большой бунт". Может молчание народа отражает внутреннее недовольство, бунт? Мы бы хотели озвучить свое мнение относительно главного вопроса из упомянутой передачи. При Жээнбекове, при другом режиме, в демократической, развивающейся стране обязательно нужна оппозиция. Равшан Жээнбеков сказал: "Оппозиция не позволит власти остановиться в одном месте, не даст ей зазнаться. Вынудит ее работать для страны". Что в этом плохого?

Бесспорно, сейчас страна нуждается в состоящей из чистых, переживающих за народ молодцев, мудрых старцев оппозиции, которая сотворит сенсацию, заставит власть образумиться…

Источник: газета "Айгай пресс" №11 от 22.03.2019 / стр. 4

Источник - gezitter.org
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