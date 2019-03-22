От взрыва химзавода в китайском Яньчэне умерло уже более 60 человек. Пострадавших - сотни

08:26 23.03.2019

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае превысило 60 человек



Число погибших при взрыве на химзаводе в китайском городе Яньчэн увеличилось до 64 человек. Еще 28 граждан числятся пропавшими без вести, сообщает китайский телеканал CGTN. 73 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 21 - в критическом. Уже установлены личности 26 жертв взрыва.



Как рассказал на конференции мэр города Цао Лубао, в общей сложности в больницы обратились 617 человек. "523 получили легкие травмы, в большинстве случаев это царапины или рваные раны головы, брюшной полости, конечностей",- уточнил мэр (цитата по "РИА Новости"). Он добавил, что под наблюдением врачей в больницах остаются 143 человека.



Взрыв произошел 21 марта. Взрывной волной были разрушены несколько находящихся на территории завода зданий, также выбило окна у стоящих поблизости домов. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал случившееся катастрофой и поручил провести расследование и установить причины трагедии.