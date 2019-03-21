КазАкимы на местах и креатив – две вещи несовместные? - А.Омирбек

09:47 23.03.2019 До конца марта сотрудники Академии государственного управления будут пытаться из двух сотен акимов районов и городов областного значения вылепить чиновников нового образца. Как сообщается, цель проходимой им стажировки заключается в наращивании и развитии профессионального потенциала и практических навыков, формировании новой культуры трансформационного мышления. Действительно, мышление многих акимов и акимчиков нередко вызывает вопросы. Но в еще большей степени их вызывают подобного рода "дрессировки" за казенный счет.



Смысловые галлюцинации?



К сожалению, узнать, в какую конкретно копеечку для бюджета выльются эти "тренинги личностного роста", не удалось. Но можно предположить, что речь идет о весьма внушительных суммах, если даже за составление цветочных композиций альма-матер всего отечественного чиновничества разом отваливает 600 тысяч тенге. Конечно, никаких денег не жалко на то, чтобы наши акимы превратились, пусть и на своем уровне, в политических ферзей, а не играли роль пешек в чужой игре, но есть большие подозрения, что на данном отрезке времени "стать выше, умнее, сильнее" им эти бюджетные траты не помогут.



Для справки и большего понимания сути вопроса стоит уточнить, что обучение районные бастыки и акимы городов проходят по отечественной методике. Она разработана Академией госуправления и громко именуется "Трансформацией регионального развития". Программа состоит из трех блоков. Первый направлен на получение навыков стратегического лидерства и видения, формирование креативного мышления. Второй должен научить "курсантов", как выразились авторы программы, "принятию решений на основе больших данных (Big Data)", использованию эффективных каналов коммуникации с населением, личному брендингу и работе в Digital Media. Как сообщается, ключевым компонентом этого блока является обучение проектному менеджменту. Профессорско-преподавательский состав академии должен будет в кратчайшие сроки вложить в головы акимов такой багаж знаний, который позволит им не только разработать собственный проект по решению какой-либо актуальной проблемы на вверенной им территории, но и внедрить его в дальнейшем, после завершения обучения, на практике. Естественно, с одобрения главы региона. Третье направление тренингов – изучение инструментов эффективного бюджетного планирования и управления государственными закупками.

Задачи учебного курса изложены, конечно, красиво, но как будет на самом деле? Ведь в отличие от бумаги, реальная жизнь способна стерпеть далеко не все. С этой точки зрения программа, о которой идет речь, отдает детской наивностью: наверное, в наше время только детсадовцы могут искренне поверить в то, что существующая система госслужбы позволит "низам" хоть в чем-то превзойти "верхи". В данном случае – руководителей областей. Вряд ли кто-то из вышестоящих акимов даст своим подчиненным право на лидерство, на создание личного бренда, на харизматичность и креативность. Хотя бы из опасений при таком раскладе оказаться самим не у дел.



Многие главы регионов не обладают теми качествами и характеристиками, которые гуру госслужбы сегодня пытаются раскрыть в акимах рангом пониже. В большинстве своем это конвергенты со стереотипным мышлением, привыкшие действовать по заранее заготовленным для них лекалам, а, следовательно, они явно будут проигрывать на фоне тех, кто умеет принимать нестандартные решения. Им это надо? К тому же на кого они в таком случае будут перекладывать ответственность за промахи и ошибки? Метод кнута у нас сегодня является самым популярным стилем управления – чем громче аким кричит на своих подчиненных, чем чаще устраивает им головомойки, тем быстрее его фигура обрастает жирком народной популярности и кажущейся эффективности. Это наиболее легкий и абсолютно незатратный способ сколачивания имиджевого капитала, наличие которого позволяет ему создать дополнительную "подушку безопасности".



50 оттенков серого



Да и сами акимы районов и городов, в том числе являющихся областными центрами, далеко не всегда готовы к трансформации по указке. В этом контексте руководители региональных "столиц" - тот еще повод для размышлений относительно придуманной Академией госуправления системы обучения. Увы, но большинство их смело можно отнести к категории так называемых "антилидеров". Несколько лет назад бизнесмен и изобретатель Эндрю Томас составил список антилидерских качеств, который сегодня активно используется в разных странах мира для описания архетипов управленцев. И такое ощущение, что формировался он по образу и подобию наших градоначальников.



Итак, пункт первый: "Я – начальник, ты - дурак". Зачастую в этот капкан кверху лапками попадают многие акимы. Но из ныне действующих на ум в первую очередь приходит Дастан Шалтабаев, который в мае 2018-го встал у руля Талдыкоргана. С начала нового года жители города в его блоге жаловались на то, что улицы областного центра превратились в арены ледового побоища и опасный для жизни и здоровья аттракцион. А аким возьми да оперативно отреагируй на поступающие "звоночки": мол, все необходимые работы по зимнему содержанию улиц ведутся в полном объеме. По идее, любая его реакция на общественное недовольство должна была снять напряжение. Но вышло все наоборот.



Интересно, догадывался ли Дастан Шалтабаев, что все сказанное им будет использовано против него же, и знал ли он на самом деле, что творится за окнами его кабинета? Как бы то ни было горожане в соцсетях и даже некоторые СМИ назвали ответ градоначальника "обманом", подкрепив свои доводы соответствующими видеороликами. Казалось бы, аким поставлен в некрасивую позу. Но так только казалось. "Заползать под плинтус" он, конечно же, не стал, а вместо этого устроил разгон своим подчиненным: "У нас как обычно происходит - при сложившейся проблеме вся вина падает на меня как на акима города. Я же в свою очередь требую от вас должного внимания и ответственности к вверенной работе. Это ваша прямая обязанность". Сказал и уже вроде бы ни при чем – как та пуля, которая пролетела, и ага…



Конечно, можно предположить, что налицо та самая маскировка не совсем эффективного управления, когда слабость подчиненных превращается в силу руководителя. И хотя это всего лишь предположение, очевидно, что если оно справедливо хотя бы на йоту, то вопрос, способны ли при таком подходе вписаться в команду главы областного центра акимы-лидеры, отпадает сам собой. Они впишутся в существующий пейзаж столь же органично, как бананы в "Березовую рощу" Архипа Куинджи. Возможно, если бы Дастан Шалтабаев дожал ситуацию до конца и, например, как его предшественник, не только отчитывал бы подчиненных за подобные ледовые шоу, но и лишал бы их служебных автомобилей, обязав ходить пешком по городским улицам, то был бы совершенно другой коленкор…



Еще одно качество антилидера, согласно Эндрю Томасу, – "неумение создавать корпоративную культуру". По его мнению, плохие руководители "попросту недооценивают эффективность инвестиций в человеческий капитал и не видят необходимости делать на этом упор". И в этом контексте вспоминается аким Актау Галымжан Ниязов. За полтора года работы он запомнился больше всего тем, что его имя так и не стало известно горожанам (это показал опрос населения, проведенный пару месяцев назад корреспондентами Lada.kz) и массовыми увольнениями подчиненных из-за необходимости работать сверхурочно и в выходные дни. По этой причине в конце прошлого года аким даже был удостоен упоминания своего имени руководством департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в Мангистауской области. Еще чуть ранее стало известно, что при Галымжане Ниязове его подчиненные перестали системно повышать свою квалификацию в филиале Академии госуправления. Тогда же отмечалось, что "практически во всех государственных органах при акимате Актау наблюдается слабая организация работы с кадрами".



Такое поведение градоначальника явно не способствует трансформации сознания ни самого акима, ни его подчиненных. Да и зачем ему при своей незаметности что-то модернизировать? На фоне абсолютно непубличного, малоинициативного акима его подчиненные могут вполне успешно заполнить образовавшуюся пустоту. Правда, если он не решит, что таким образом те наступают ему на пятки и способны стать нежелательными пятнами на его солнечном облике. Однако и при таком раскладе ничего страшного нет - как говорится, подчиненные приходят и уходят, а традиции остаются. Нужны ли такому акиму лекции о построении личного бренда и формировании каналов связи с населением, когда его "быт" и так налажен? Или кто-то у нас перечитал сказок? История про Финиста - ясного сокола, ударившегося оземь и превратившегося в доброго молодца, у нас, увы, не прокатит ни за какие деньги.



Еще одно качество, свойственное многим современным градоначальникам, - эгоцентричность. Некоторые руководители областных центров даже не стесняются прилюдно демонстрировать культ собственной личности. Довольно часто в этой связи упоминается имя акима Кызылорды Нурлыбека Налибаева – младшего брата "мастодонта" казахстанской политики Бердибека Сапарбаева. Не так давно сайт Serke.org опубликовал статью Ораза Алимбекова, который описывает такую ситуацию: "Государственные номера автотранспортных средств, находящихся на балансе акимата Кызылординской области, имеют серию RK. Но в прошлом году серия номеров автомобилей, принадлежащих акимату города Кызылорды, была изменена на NN, а серия номера служебного авто акима Нурлыбека Налибаева - на НM (011 НМ 11). Как выяснилось, литеры NN обозначают первые буквы имени и фамилии акима в латинской графике, а литеры НM соответствуют инициалам "Нурлыбека Машбековича" на традиционной кириллице. Это не только нарушает правила регистрации и присвоения государственных номеров автотранспортным средствам, но и походит на анархию в стремлении создать собственное "ханство", живущее по своим правилам, не зависимым от законов Республики Казахстан".



Тут, как говорится, без комментариев. Замесить акима новой формации на таком материале представляется чистой воды безумием и утопией. Следует только добавить, что лестница антилидерства, выстроенная Эндрю Томасом, насчитывает 15 ступеней, и каждую из них у нас есть чем проиллюстрировать…



Вот и получается, что даже если акимы успешно освоят заготовленный для них Академией госуправления курс обучения, то все равно "попридержат коней". И у каждого будут свои собственные основания и личные мотивы. Одни побоятся лезть вперед батьки в пекло и постараются, как и прежде, оставаться в тени глав регионов. По крайней мере, до того момента, как сами превратятся в более или менее самостоятельные фигуры (но пока обстоятельства к этому не располагают). Другие не захотят менять размеренное течение жизни. Они и безо всяких тренингов чувствуют себя "сухо и комфортно".



Можно ли считать, что бюджетные средства, выделяемые на обучение акимов, развитие у них креативности и лидерских качеств, улетают в трубу, закапываются в песок и утекают сквозь пальцы? Ответ, как нам кажется, очевиден.



Асель Омирбек

21.03.19 Источник - camonitor.kz

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