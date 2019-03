Друг Кремля во главе Британии и раскол ЕС. К чему может привести провал сделки по брекситу, - А.Харченко

10:02 23.03.2019 За считанные дни до назначенного на 29 марта брексита Британия погрязла в хаосе, кризисе и расколе, в которые тянет за собой остальную Европу. Напряженность как внутри Британии, так и в отношениях Лондона с остальными европейцами нарастает.



На саммите в Брюсселе 21 марта британцам не дали отсрочку с выходом из Евросоюза на три месяца, о которой они просили.



Максимум - до 22 мая, за пару дней до выборов в Европарламент. Если Британия до европейских выборов все еще будет оставаться в ЕС, это создаст правовую коллизию, и ситуация рискует выйти из-под контроля.



"В таком случае мы окажемся, собственно, в руках божьих. Но думаю, что и у Бога когда-нибудь должно закончиться терпение", – заявил Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии.



"Страна" разбиралась, на каком сейчас этапе развод Британии с ЕС.



Дадут ли Лондону отсрочку

Отсрочка брексита - главный вопрос на повестке дня в Европе.



В Брюсселе говорят, что даже перенос брексита до мая - под вопросом. Его одобрят, только если британский парламент на следующей неделе, 27 марта, проголосует за проект выхода из ЕС от премьер-министра Терезы Мэй.



А поскольку голосование уже дважды проваливали из-за разногласий, шансов на то, что все пройдет гладко на этот раз, практически нет. И тогда 12 апреля, перед началом предвыборной кампании в Европарламент, Лондон должен дать отчет перед Евросоюзом.



Эпопея с брекситом уже вызвала массу шуток в Европе. Министр иностранных дел Франции Натали Луазо сказала, что переименовала своего кота в "Брексит", потому что тот постоянно мяукает, прося, чтобы его выпустили наружу, но как только ему открываешь дверь, он стоит и с удивлением смотрит на свою хозяйку.



Премьер-министр Люксембурга Ксавье Феттель считает, что переговоры с Лондоном зашли в тупик, для преодоления которого потребуются экстренные меры.



"Спикер Палаты общин говорит, что не хочет нового голосования, а Жан-Клод Юнкер говорит, что не хочет новой сделки. Так что нормальной двери для выхода из этой ситуации уже нет. Придется искать пожарный выход", - говорит Феттель.



Если и пожарного выхода не найдут, Британию ждет сценарий резкого разрыва без урегулированных отношений с крупнейшим в мире экономическим блоком, что равносильно геополитическому Апокалипсису вплоть до перебоев в системах снабжения и работе финансовых рынков.



"Страна" разбиралась, как брексит поменяет Старый Свет.



Охота на "врагов народа"

Хрупкая надежда на то, что парламент еще согласится на план Мэй была утрачена после ее короткой речи перед поездкой в Брюссель, в которой она полностью возложила вину за критическую ситуацию с брекситом на парламент. За что получила шквал критики даже от своих однопартийцев.



"Это все часть ее стратегии по затягиванию времени до последнего и исключению всех других вариантов. Это опасно", - написал в Twitter однопартиец Мэй, депутат-тори Сэм Джима.



"Звучало так, будто она называет депутатов "врагами народа" (которые проголосовали за выход - ред.)", - написал редактор британского филиала Huffington Post Пол Вон.



Накаляются отношения и с Шотландией, которая не признает брексита, не хочет выходить из Евросоюза и планирует второй референдум о независимости. Эксперты говорят об угрозе сепаратизма, когда после брексита Шотландия может отделиться от Британии.



Глава правительства Шотландии Никола Стерджен не скрывает раздражения от действий Мэй.



"Единственное, чего не хватало в бессмысленной речи премьера - это признание той огромной доли ответственности за этот бардак, которая лежит на ней самой. Она могла сменить курс после первого поражения ее соглашения с ЕС. Но она по-прежнему пытается навязать нам выбор между плохим соглашением и отсутствием соглашения. Стыдно", - написала Стерджен в своем микроблоге.



Выступление премьера еще больше раскололо британцев.



Противники брексита у здания Еврокомиссии в Брюсселе, где 21-22 марта на саммите ЕС решали вопрос об отсрочке выхода. Фото: Ивс Герман



"После речи Мэй многие разозлились. Как сторонники брексита, так и противники. Не говоря уже о парламенте. Сторонники брексита начали строчить угрозы членам парламента, а противники брексита начали сбор подписей под петицией, которая уже набрала больше двух миллионов голосов. Вот так Тереза Мэй умеет находить компромиссы и сплачивать страну", - рассказала "Стране" живущая в Британии веб-дизайнер Наталья Сноу.



Боятся примирения Британии с Россией

Один из сценариев развязки - отставка Мэй и досрочные выборы, на которых большие шансы на победу дают ее оппоненту, 69-летнему лейбористу с марксистскими взглядами Джереми Корбину. Политика считают дружественным к Кремлю, а его заявления о том, что после Майдана Украиной управляют "ультраправые", явно не обрадуют патриотическую часть украинского общества в случае его прихода к власти в Британии.



"Французские спецслужбы уже с тревогой относятся к такой перспективе, опасаясь, что Британия, возглавляемая Корбином, откажется от сотрудничества в области безопасности с западными странами, одновременно примирится с Россией и объединится с крайне левыми во Франции", - сказал "Стране" Гидеон Рахман, международный обозреватель Financial Times.



А шансов на то, что к власти могут прийти лейбористы с их более мягким подходом к брекситу, все больше. Руководство этой партии выступает за сохранение более тесных связей с ЕС, нежели предлагает Мэй.



Корбин обвинил Мэй в том, что она ведет страну к кризису, хаосу и разногласиям.



"Лейбористы могут даже назначить повторный референдум, как того требуют британские сторонники ЕС. Но результат нового референдума трудно предугадать, и вполне возможно, что большинство опять проголосует за "брексит", - сказал нам Александр Титов, преподаватель новейшей истории Европы в Университете Квинс в Белфасте.



Расколоты не только британцы, но и "единая Европа", которая изрядно устала от "безвыходного брексита". Часть стран ЕС не против отсрочки Лондону. В таком случае процесс может затянуться на годы, но и избавит на некоторое время европейцев от головной боли, что делать с полувыходом британцев.



В основном это страны Восточной Европы, жители которых ездят на заработки к англичанам, а брексит лишит их такой возможности.



Согласна с переносом даты брексита и Германия, но опять же если британская Палат общин одобрит проект Мэй. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз по-прежнему желает избежать выхода Великобритании из сообщества без сделки.



Роль Макрона и призрак "фрексита"

А вот категорически против тянуть кота за хвост Франция, у которой есть право вето в ЕС. У французского президента Эммануэля Макрона - свои резоны.



Как пишет Financial Times, Макрону по-прежнему важно продемонстрировать как британскому правительству, так и европейским избирателям, что выход из ЕС дорого обходится.



"Некоторые в Париже также полагают, что бездоговорный брексит окажется настолько хаотичным, что ослабленная Британия в скором времени вернется, умоляя подписать договор. Это заодно дискредитирует французских сторонников "фрексита", которых немало среди "желтых жилетов", досаждающих президентству Макрона", - продолжает издание.



Но идеи Макрона могут сработать во вред как ему, с его мечтой о европейском лидерстве, так и всему ЕС, для которого потеря Британии может как минимум ослабить объединение, а в худшем случае - вызвать эффект домино с похожими "экситами" в других странах и развалом Евросоюза.



"Резкий выход Британии только усилит внешних врагов Брюсселя, которые заинтересованы в том, чтобы сломать европейское единство и избавиться от экономического конкурента в лице ЕС (как США и Китай) и от санкций (как Россия)", - говорит Рахман из Financial Times.



Украину, естественно, такой сценарий не устроит, во всяком случае при нынешних властях, которые выступают за сохранение антироссийских санкций.



Впрочем, есть и другая точка зрения, которой придерживается тот же Макрон: издержки от резкого выхода будут столь высоки прежде всего для англичан, что пример Британии станет наукой другим "сепаратистам".



И, судя по тому, что Европа не оставляет Британии более мягкого варианта развода, то этой мысли подспудно придерживаются и в других центрах управления Евросоюзом. Миру пытаются показать, что вход в Европу - рубль, а выход - два.



И если у Британии еще есть "два рубля", чтобы выйти и со временем перекрыть издержки от разрыва, то, скажем, у более слабых государств - нет. Их экономика уже полностью завязана на рынки ЕС и циркуляры Брюсселя. Что превращает их в привилегированные - но полуколонии. И это интересный опыт для Украины, которая стремится в Евросоюз.



Александра Харченко

22 марта 2019 Источник - strana.ua

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553324520

