 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сходка вороваек. Папаша Миллер и укр-партнеры мечтают возобновить распил газового транзита
10:42 23.03.2019

"Газпром" готов снова дружить с Украиной
Компания может войти в консорциум по ГТС и возобновить прямые поставки газа

"Газпром" готов вернуться к идее газотранспортного консорциума с Украиной и начать прямые поставки газа в страну, если "такое предложение будет от украинской стороны", заявил глава компании Алексей Миллер. Такое признание, кардинально противоречащее подходу "Газпрома" к украинской проблеме в последние пять лет, было сделано на встрече премьера Дмитрия Медведева с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

"Газпром" готов кардинально изменить свою позицию относительно участия в украинской газотранспортной системе (ГТС) и стать стороной консорциума, который возьмется за управление ГТС. "Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта",- заявил 22 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи Дмитрия Медведева и оппозиционных украинских политиков Юрия Бойко (сейчас баллотируется на пост президента Украины) и Виктора Медведчука.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, (цитата по ТАСС)Глава "Газпрома" Алексей Миллер, (цитата по ТАСС)
Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине"

Он отметил также, что "Газпром" готов продлить действие текущего транзитного контракта с Украиной.

Между тем последние пять лет позиция компании была прямо противоположной. Алексей Миллер, отвечая в июне 2014 года на вопрос "Ъ" на годовой пресс-конференции, говорил, что "у "Газпрома" нет никакого интереса в участии в газотранспортной системе Украины". "Поезд ушел - и похоже, уже вчера",- констатировал он, добавив, что в любом случае стоимость украинской ГТС "очень невелика". Вскоре после этого на Украине был принят закон, который запрещает российским компаниям участвовать в подобном консорциуме, в отличие от компаний США и ЕС.

Как "Газпром" защитился от "Нафтогаза" в Великобритании
В ходе встречи вопрос о консорциуме поднял господин Медведчук. "Так вот, я вижу только одно - и это наша позиция с Юрием Анатольевичем (Бойко.- "Ъ"), позиция "Оппозиционной платформы - за жизнь": нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать, с одной стороны, "Газпром", который представляет здесь Алексей Борисович Миллер, заинтересовать потребителей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транзитировать. Выход только один. Поэтому, если бы была такая возможность - вернуться к этой части и к этим договоренностям, это являлось бы положительным моментом",- сказал он. Виктор Медведчук добавил, что без создания такого консорциума доходы украинского бюджета от транзита газа в Европу "исчезнут".

Алексей Миллер также сообщил, что "Газпром" готов поставлять газ напрямую на Украину.
"Нафтогаз" отказался от прямых закупок в 2016 году и с тех пор получает российский газ реверсом из Европы. ""Газпром" готов пойти на переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но, зная запредельный уровень, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен",- сказал Алексей Миллер.

Юрий Барсуков

Почему "Газпрому" для удержания европейского рынка нужна Украина
"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в Европу в ближайшие годы на уровне не менее 200 млрд кубометров. В среднесрочной перспективе компания рассчитывает на дальнейший рост поставок из-за сокращения собственной добычи газа в Европе. Такой план требует новой договоренности о транзите газа с Украиной либо строительства новых обходных газопроводов.

"Коммерсантъ" от 22.03.2019,

Источник - коммерсант
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