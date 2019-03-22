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Расследование вмешательства России в выборы президента США завершено. "Сговора не было"...?
11:31 23.03.2019

Расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера шло почти два года
Завершилось расследование по поводу вероятного вмешательства России в выборы президента США 2016 года в пользу нынешнего главы государства Дональда Трампа. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который его вел, передал результаты работы генеральному прокурору страны.

Содержание доклада остается в секрете.

В администрации президента Трампа утверждают, что ей не дали ознакомиться с документом.

О том, что продолжавшееся почти два года расследование вмешательства России в американские выборы завершилось, стало известно из письма главы минюста США генпрокурора Уильяма Барра в руководство юридических комитетов сената и палаты представителей.

В письме Барр сообщил, что Мюллер предоставил ему "конфиденциальный отчет" в пятницу, 22 марта. О содержании доклада спецпрокурора в письме ничего не говорится.

Барр сообщил, что изучит выводы, сделанные спецпрокурором, и, возможно, направит основные заключения из доклада главам юридических комитетов обеих палат конгресса в эти выходные.

"Отдельно я собираюсь проконсультироваться с заместителем генпрокурора [Родом] Розенштейном и спецпрокурором Мюлллером, чтобы решить, какую часть информации из доклада [Мюллера] можно раскрыть конгрессу и широкой общественности, чтобы это соответствовало закону, в частности, положению о спецпрокуроре, а также сложившейся практики и политике, - добавил Барр. - Я по-прежнему привержен максимально возможной прозрачности".

Доклад Мюллера привезли в пятницу во второй половине дня по местному времени в офис заместителя генпрокурора Розенштейна, который курировал это расследование, сообщила официальный представитель минюста США Керри Купек.

В минюсте доклад спецпрокурора назвали "всеобъемлющим", но отказались комментировать даже его объем. Купек также подчеркнула, что "очень немногие" видели доклад: в первую очередь, с ним ознакомились генпрокурор и его заместитель.

"Дальнейшие шаги - за генпрокурором Барром, и мы ожидаем, что процесс будет идти своим чередом", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Белый дом, по ее словам, доклад Мюллера не получал и о его содержании проинформирован не был.

Агентство Блумберг со ссылкой на два источника, близких к президенту, сообщило, что в момент, когда пришли новости из минюста, Трамп разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как проходило расследование?
Роберт Мюллер расследовал вмешательство России в американские президентские выборы и возможный сговор команды Дональда Трампа с Кремлем с мая 2017 года. В его следственную группу входили более 15 юристов, также в команде работали еще 30 сотрудников.

Группа спецпрокурора изучала попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года, расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа или его окружения с Кремлем, а также имела право разбирать "любые иные вопросы, возникающие в процессе расследования".

В ходе расследования команда Мюллера предъявила обвинения 34 людям, в том числе, шестерым из окружения Трампа. В частности, экс-юристу Трампа Майклу Коэну - экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну. При этом никому из них не вменяют сговор с Кремлем.

Ни одному гражданину США, которому предъявил обвинения спецпрокурор Мюллер, напрямую не вменяют сговор с Россией во время выборов 2016 года.

Коэн получил три года тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу. Как установил суд, он расплатился деньгами Трампа за молчание двух женщин, у которых были сексуальные отношения с нынешним президентом.

Манафорт получил в общей сложности семь лет и пять месяцев тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины Виктора Януковича без регистрации иностранным агентом.

Флинна судят за то, что он солгал следователям Федерального бюро расследований о содержании своих переговоров с послом России в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Флинн просил не реагировать на санкции уходящего президента Барака Обамы слишком жестко, уверяя, что администрация Трампа сможет отменить решения предыдущей.

Но есть среди фигурантов расследования и россияне. В июле 2018 года Мюллер предъявил обвинение по поводу вмешательства в выборы президента США 12-ти российским гражданам, которых в США называют офицерами главного управления генштаба вооруженных сил России (известно под аббревиатурой ГРУ).

Они, по версии Мюллера, причастны к публикации электронных писем со взломанных серверов американской Демократической партии на сайте проекта Wikileaks. Публикация массива переписки в 2016 году могла повредить рейтингу конкурентки Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Во взломе серверов американские спецслужбы обвиняют ГРУ. Россия отрицает эти обвинения.

Больше в рамках расследования вмешательства в выборы Мюллер никому предъявлять обвинения не собирается, сообщили в минюсте США нескольким американским СМИ.

Это означает, что, например, сыну президента - Дональду Трампу-младшему - удалось избежать обвинений, хотя Майкл Коэн утверждал, что тот встречался в "Трамп-тауэр" на Манхэттене с юристом из России Натальей Весельницкой, которая якобы обещала предоставить компрометирующие сведения о Хиллари Клинтон.

И президент, и его сын отрицают обвинения. Трамп уверяет, что вообще не знал о подготовке каких-то встреч с русскими. Трамп-младший заявлял, что никакой "грязи" на Клинтон он от русских не ждал, а на встрече речь шла о проблемах иностранного усыновления.

Как отреагировали на завершение расследования?
Республиканцы сдержанно поблагодарили Мюллера за его работу. "Многие республиканцы давно считают, что Россия представляет большую угрозу американским интересам", - сказал лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл.

Он сказал, что "искренне надеется" на "максимально возможную прозрачность и открытость" со стороны генпрокурора Уильяма Барра. Глава сенатского юридического комитета и сторонник Трампа Линдси Грэм также отметил, что надеется на открытость генпрокурора.

"Я всегда считал, что важно, чтобы господин Мюллер мог выполнять свою работу без вмешательства, и это было достигнуто", - добавил он. Конгрессмен Марк Медоуз обратил внимание, что за два года расследования "сговора с Россией" никому не предъявили обвинений в этом.Демократы настаивают на необходимости публикации итогов расследования Мюллера. "Американский народ имеет право знать правду. Девиз: прозрачность", - говорится в совместном заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.

Глава юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что в комитете "с нетерпением ждут полного отчета".Опубликовать доклад призвал и демократ Бето О"Рурк, объявивший о своем участии в президентских выборах 2020 года. Сенатор Берни Сандерс, который также собирается выдвинуть свою кандидатуру, напомнил, что и сам Трамп призывал к публикации доклада Мюллера: "Полный доклад нужно обнародовать как можно скорее. Никто, включая президента, не выше закона".Президент же завершившееся расследование не комментировал. Ранее он называл его "охотой на ведьм", преследованием главы государства и комментировал в "Твиттере" словами "сговора не было".

Сергей Горяшко
Би-би-си, Вашингтон

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553329860
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