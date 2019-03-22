Кто и чем отравил марокканскую-топ-vip-путану Иман Фадил - ключевого свидетеля против итал-премьера Берлускони

12:12 23.03.2019

Смерть модели Иман Фадил: радиоактивных веществ не обнаружено



Согласно первым результатам лабораторных тестов, версия о том, что 34-летняя марокканская модель Иман Фадил могла быть отравлена радиоактивными веществами, судя по всему, исключается.



Фадил скончалась в больнице в Милане 1 марта, и следователи пытаются выяснить, что привело к смерти молодой женщины, после того как прокуроры заявили, что в ее истории болезни есть "несколько странностей ".



Сама она после госпитализации заявляла, что ее отравили. Следствие добилось проведения токсикологической экспертизы.



Фадил была ключевым свидетелем на процессе против бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. В 2012 году она дала показания о вечеринках "бунга-бунга" на его вилле.



СМИ: умершую свидетельницу по делу Берлускони могли отравить радиоактивными веществами

Берлускони обвиняют в подкупе свидетелей по делу Руби



82-летний Берлускони был в конечном итоге оправдан по делу о плате за секс с несовершеннолетней проституткой, но осужден за налоговое мошенничество.



В минувшие выходные он сказал, что никогда не встречался и не разговаривал с Фадил, и добавил: "То, что я прочитал из ее заявлений, убедило меня в том, что все это было придумано, абсурд".



Однако против Берлускони выдвинуты и другие обвинения, в том числе в подкупе свидетелей и взяточничестве. Он отрицает все обвинения в свой адрес.



Сильвио Берлускони отрицает все обвинения



Как писала газета Times, Фадил должна была засвидетельствовать на процессе, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим на эротических вечеринках "бунга-бунга", которые устраивались на частной вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.



По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил 10 млн евро. По данным следствия, половина этой суммы досталась марокканской танцовщице Кариме Махруг, известной как Руби, которой на момент предполагаемых интимных отношений с политиком не было 18 лет.



Сам Берлускони на суде отрицал сексуальную связь с Руби и другими девушками.



Почему проводилась экспертиза?



Смерть Иман Фадил наступила через несколько недель после того, как 29 января она была госпитализирована в больницу Humanitas с болями в животе. Женщина утверждала, что ее отравили.



Прокуроры сообщили, что она умерла либо от отравления, либо в результате редкой болезни, и начали расследование об убийстве. В сообщениях говорилось, что она писала книгу о своей жизни, и что прокуроры конфисковали ее черновики и мобильный телефон.



Итальянская пресса писала об обнаружении в организме Иман Фадил необычно высоких концентраций тяжелых металлов, в том числе кадмия, хрома и сурьмы. Итальянские СМИ также писали, что лабораторные пробы якобы указывали на присутствие радиоактивных веществ, таких как кобальт.



Образцы тканей почек и печени женщины были отправлены специалистам, заявившим, что, судя по первоначальным анализам, "все более маловероятно", что в организме Иман Фадил могли быть радиоактивные вещества.



Дальнейшие тесты будут проведены в исследовательском центре в Риме, там же будет произведено вскрытие.



Теперь экспертам предстоит выяснить, умерла ли Фадил от редкой болезни, поразившей ее иммунную систему, или же от отравления металлами.



22 марта 2019