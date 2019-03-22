|21:18 Бобики в гостях у барбосов. Шнур и Макаревич приперлись в ГосДумку дебатить о культурке
19:08 Из сельхоза в дипломатию, или какие кадры в цене в Узбекистане, - Б.Алимджанов
17:49 Токаев начал свое президентство с визита в Туркестан и отчитался в Twitter
17:41 Расшифрована ДНК Джека-потрошителя. Им оказался... 23-летний парикмахер Аарон Косминский
17:39 На Голанских высотах Трамп укрепляет позиции Нетаньяху и рискует взбудоражить БлВосток, - New York Times
17:20 Испанская "Реконкиста" с коричневым оттенком, - С.Кожемякин
15:11 ЧМ по фигурному катанию. Японец Ю.Ханью ставит мировой рекорд 300,97 и... проигрывает американцу Н.Чену - 323,42!
13:40 Нур-Султан – дочь степняка, царица Казанского ханства, - Назира Нуртазина
12:32 Кубок мира. Ген Полтавы. Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за... штыковой удар палкой в шведку
12:12 Кто и чем отравил марокканскую-топ-vip-путану Иман Фадил - ключевого свидетеля против итал-премьера Берлускони
11:31 Расследование вмешательства России в выборы президента США завершено. "Сговора не было"...?
11:18 Сохранить гегемонизм или остаться сверхдержавой? Зачем Америке Трамп, - Р.Хубиев
10:42 Сходка вороваек. Папаша Миллер и укр-партнеры мечтают возобновить распил газового транзита
10:02 Друг Кремля во главе Британии и раскол ЕС. К чему может привести провал сделки по брекситу, - А.Харченко
09:55 Бабанов возвращается в Кыргызстан, чтобы стать премьер-министром? - "ВБ"
09:53 А не переименовать Бишкек в Манас?
09:47 КазАкимы на местах и креатив – две вещи несовместные? - А.Омирбек
08:26 От взрыва химзавода в китайском Яньчэне умерло уже более 60 человек. Пострадавших - сотни
00:30 Как устроены московские рынки: Мигранты из Киргизии перестали быть дешевой рабочей силой
00:20 Туркмения не заметила отставки Назарбаева, - Н.Голобоков
00:11 Китайский "Новый шелковый путь" по Ленину и по жизни, - А.Запольскис
|22:22 В США переходят к следующему этапу утилизации лишнего населения, - А.Халдей
21:18 Узбекистан. Уродства Системы как Система, - Б.Мусаев
20:28 В Астане идут митинги против переименования города в Нурсултан, есть задержанные
20:22 Маша и медведики. РосПремьер Медведев принял в Москве укркандидатов в президенты Бойко и Медведчука
20:15 Чем закончатся торговые переговоры между КНР и США? - Дж.Франкел
18:37 Женщины НовЗеландии надели хиджабы из солидарности с мусульманами... А мужчины - сделали обрезание?
16:23 Нужна ли сегодня оппозиция Кыргызстану? - "Айгай пресс"
16:19 Бойкий вьюнош. Губернатором Оренбургской области РФ назначили какого-то мелкого прохиндея
16:00 Мэй не придуривается, она в реале - дура... Паясничанье "Брекзитом", - Le Monde
15:21 Элизабет Турсынбаева (Казахстан) прыгнула четверной сальхов и взяла Серебро Чемпионата мира по фигурному катанию!
14:59 Пресс-секретарем нового КазПрезидента назначен Берик Курмангали
13:47 Трамп "признал" сирийские Голанские высоты... частью Израиля
07:35 Назарбаев "не советовался" с Кремлем относительно "преемника". С кем там советоваться...?
07:30 Казахстан: весеннего обновления не получилось? - РО
07:28 В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер: его обвиняют в коррупции
06:57 Ноябрь 1942. Сталинград. Последний удар Среднеазиатской красной кавалерии (история)
06:46 США готовы раскрыть Кремлю свои планы в Афганистане, - И.Субботин
06:41 Команда Порошенко идет на риск за неделю до выборов, - А.Яковенко
01:49 3:0 ! КазСборная по футболу сенсационно разгромила Шотландию в отборочном цикле ЧЕ
01:16 Хаос в Алжире оставит Европу без газа и с миллионами беженцев
01:15 США готовятся отдать Израилю часть Сирии
01:11 Вдохновит ли Путина прецедент Назарбаева в Казахстане? - Le Figaro
00:56 Вышла в свет книга Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть. Вся правда о Тегеране"
00:55 Окно возможностей: для мощного рывка у ЕАЭС есть лишь несколько лет
00:46 Казахстанский эксперимент и перспективы его экспорта в Россию, - Т.Становая
00:30 Антииранский фронт США смещается к сирийско-израильской границе, - В.Мухин
00:21 Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
00:20 XLIII Лавровские чтения в Москве "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика" (анонс)
00:19 "Алаш-Орда": герои казахского народа или незадачливые политики?
00:17 "Базарком" Руслан Даленов как олицетворение казахстанской экономики, - А.Омирбек
|Кубок мира. Ген Полтавы. Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за... штыковой удар палкой в шведку
12:32 23.03.2019
Российскую лыжницу дисквалифицировали за удар соперницы палкой
Россиянка Юлия Белорукова получила дисквалификацию в спринте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке (Канада); в ходе гонки она ударила палкой спортсменку из Швеции.
Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале среди спринтеров и не смогла пробиться в следующую стадию соревнований, сообщает Expressen.
Позднее российская спортсменка была дисквалифицирована, так как в ходе гонки ударила палкой шведскую спортсменку Фриду Карлссон.
Победу в спринте одержала другая представительница Швеции – Стина Нильссон.
Ранее россиянин Андрей Мельниченко занял 13-е место в гонке на 50 км на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, потому что перед финишем думал, что предстоит бежать еще два круга.
23 марта 2019, Наталья Ануфриева