Кубок мира. Ген Полтавы. Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за... штыковой удар палкой в шведку

12:32 23.03.2019

Российскую лыжницу дисквалифицировали за удар соперницы палкой



Россиянка Юлия Белорукова получила дисквалификацию в спринте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке (Канада); в ходе гонки она ударила палкой спортсменку из Швеции.



Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале среди спринтеров и не смогла пробиться в следующую стадию соревнований, сообщает Expressen.



Позднее российская спортсменка была дисквалифицирована, так как в ходе гонки ударила палкой шведскую спортсменку Фриду Карлссон.



Победу в спринте одержала другая представительница Швеции – Стина Нильссон.



Ранее россиянин Андрей Мельниченко занял 13-е место в гонке на 50 км на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, потому что перед финишем думал, что предстоит бежать еще два круга.

23 марта 2019, Наталья Ануфриева