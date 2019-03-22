Испанская "Реконкиста" с коричневым оттенком, - С.Кожемякин

17:20 23.03.2019 Испанская "Реконкиста" с коричневым оттенком



Внеочередные выборы в Испании могут сдвинуть политику этой страны резко вправо. В число победителей метит партия "Вокс" ("Голос"), сделавшая имя на антииммигрантской и антикоммунистической риторике. Левый фланг переживает кризис, связанный с неспособностью ответить на наиболее острые вопросы.



Крах хрупкого баланса



Возможность послушать обещания кандидатов, понаблюдать за дебатами и, наконец, выбрать близкую по духу партию жителям Испании предоставляется раз в четыре года. Но в последнее время эти политические карнавалы происходят все чаще. Назначенные на 28 апреля парламентские выборы станут уже третьими за четыре с небольшим года.



Это симптом серьезных сбоев. Как и во многих других странах Запада, в Испании долгое время существовала фактически двухпартийная система. Она состояла из правой Народной партии (НП) и условно левой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), попеременно формировавших правительство. Несколько лет назад картина изменилась. Последствия глобального экономического кризиса и конфликт центральных властей со сторонниками отделения Каталонии привели к взрыву популярности новых сил, среди которых левопопулистская "Подемос" и праволиберальная, выступающая за единство страны, партия "Граждане".



Дробление электората сделало политическую структуру Испании более хрупкой. В декабре 2015 года Народная партия заняла первое место, но так и не смогла создать коалицию большинства. Внеочередные выборы в июне 2016 года могли окончиться тем же, но правительственный кризис завершился благодаря решению ИСРП. Социалисты поддержали традиционных противников, позволив НП сформировать правительство. Продержалось оно недолго. Летом прошлого года кабинет Мариано Рахоя рухнул в результате коррупционного скандала. Мандат на формирование кабинета получил лидер социалистов Педро Санчес. Однако собственными силами ИСРП собрать коалицию не могла. На помощь ей пришли "Подемос" и ряд региональных партий, в том числе из Каталонии и Страны Басков.



Однако и Санчесу выпала судьба "калифа на час". В феврале парламент отклонил представленный правительством проект бюджета. Среди подставивших подножку оказались каталонские союзники, обвинившие Санчеса в отказе идти на уступки автономии. В настоящее время продолжается судебный процесс над 12 каталонскими политиками, обвиняемыми в сепаратизме. Сторона обвинения требует для них 25-летнего тюремного заключения.



4 марта премьер подписал указ о роспуске парламента. Испания вступила в невиданный по насыщенности политический период. Вслед за парламентскими состоятся выборы большинства региональных органов власти, совмещенные с муниципальными выборами и избранием депутатов Европарламента. Согласно опросам, ИСРП займет первое место, но полученных ею голосов не хватит для формирования правительства. Создание альянса также под вопросом. "Подемос" прочат двукратное сокращение мандатов, а каталонские партии на новый союз пойдут вряд ли.



Зато у правых появляются шансы на реванш. При необходимых 176 местах НП и "Граждане", по предварительным прогнозам, получат 150. Помочь им может новая партия "Вокс", о которой следует рассказать более подробно.



Поклонники диктатуры



Тысячи людей со вскинутыми в фашистском приветствии руками, лозунг "Испанцы - прежде всего!" и агрессивный антикоммунизм… Эти жуткие приметы прошлого возвращаются в испанскую действительность. Речь, прежде всего, идет о "Вокс". Образованная в 2013 году партия находилась на обочине политической жизни, но в прошлом году неожиданно стала собирать многолюдные митинги. Быстрыми темпами растет ее численность. Едва достигавшая 10 тысяч в ноябре, она пересекла 40-тысячную отметку.



Рост популярности успешно "конвертируется" в политический капитал. На декабрьских выборах в парламент крупнейшего автономного сообщества Андалузия "Вокс" получила почти 400 тысяч голосов (11 процентов) и завоевала 12 мест. "Настал момент громко и ясно сказать: мы пришли, чтобы остаться!" - заявил тогда координатор партии в регионе Франсиско Серрано.



И эти высокомерные слова сбылись. Занявшей первое место ИСРП не хватило мандатов для формирования правительства. Инициативу перехватила Народная партия, которая пошла на соглашение не только с "Гражданами", но и с "Вокс". Общими усилиями они привели к власти представителя НП Хуана Мануэля Морено. И хотя в новый кабинет члены "Вокс" не вошли, он полностью зависит от ее голосов. Это позволяет партии диктовать свои требования администрации региона.



Андалузия может стать стартовой площадкой для вхождения ультраправых в большую политику. Согласно опросам, за "Вокс" готовы проголосовать 10-12 процентов избирателей. Таким образом, партия имеет все шансы заполучить фракцию и сыграть ключевую роль при формировании кабмина - теперь уже на общеиспанском уровне.



Чем это грозит, можно понять, ознакомившись с политическими установками организации. Свою программу "100 мер для Испании" руководство "Вокс" называет программой новой Реконкисты (с испанского - "отвоевание"). Так, напомним, называлась освободительная война народов Пиренейского полуострова против арабских завоевателей.



Круг врагов, от которых планируется освобождать современную Испанию, шире. Во-первых, это нелегальные иммигранты. Страна находится на первом месте в Европе по притоку беженцев из Африки, на чем ловко играет партия. Среди ее требований - изгнание незаконных иммигрантов и ужесточение контроля над мечетями.



Вторым противником объявлены сепаратисты. "Вокс" призывает превратить Испанию в жестко-унитарное государство, ликвидировать автономии и запретить все организации, борющиеся за самоопределение регионов. Кроме того, "Вокс" требует возвращения Гибралтара, принадлежащего Великобритании.



В-третьих, партия объявила себя защитницей "традиционных ценностей", что подразумевает запрет абортов, однополых браков и так называемого гендерного тоталитаризма. Этот ярлык "Вокс" наклеила на меры по защите прав женщин. Партия настаивает на принятии закона о "естественной семье" и создании специального министерства по делам семьи.



Крайне правые весьма умело используют недовольство населения изменениями, которые принесла глобализация. Они защищают корриду, выступают за популяризацию фламенко и одновременно апеллируют к былому величию Испанской империи. Однако, как и все ультраправые силы, "Вокс" маскирует популизмом истинные цели. Ее члены не скрывают симпатий к диктатуре Франсиско Франко, при которой были запрещены профсоюзы, а власть подавляла все проявления инакомыслия - в особенности левое и рабочее движение. Прославляя этот период как "эпоху порядка", они требуют отмены Закона об исторической памяти, осудившего преступления франкизма, а также занимают позицию крайнего антикоммунизма. По их утверждению, марксизм колонизировал сознание граждан и угрожает ценностям, "лежащим в основе единства Испании".



Зато к капиталу отношение партии более чем сочувственное. Ее экономическая стратегия основана на неолиберализме и предусматривает снижение налогов для крупного бизнеса. Здесь также проявляется сходство с политикой диктатуры каудильо, открывшей двери западным корпорациям. Это обеспечило режиму поддержку США, рассматривавших Франко как барьер на пути "красной угрозы". В его идейных наследниках империализм нашел не менее жарких сторонников. "Вокс" требует от властей принятия самых жестких мер - вплоть до интервенции - по отношению к Венесуэле, а также предлагает открыть двери для "жертв коммунистических режимов" с Кубы, из Венесуэлы и Никарагуа.



Идеалом политика в партии называют президента США. "Подобно Трампу, мы хотим сделать Испанию снова великой", - заявляет один из руководителей "Вокс" Хавьер Ортега Смит. Стоит ли удивляться, что одним из консультантов партии является бывший советник Трампа Стивен Бэннон, известный своей поддержкой других крайне правых политиков?



Об руку с "драконом"



Сходство между переживающим взлет популярности испанским неонацизмом и ренессансом правых движений в других странах очевидно. Это позволяет сделать вывод о продуманной стратегии глобального капитала. Она заключается в ликвидации социальных и трудовых прав и, в целом, в сворачивании "государства всеобщего благосостояния". Европе в этом процессе отводится особое место. Известно, что Бэннон и его единомышленники работают над созданием общеевропейского правонационалистического движения. Шагом к этому стала встреча в Бельгии представителей почти тридцати организаций. Среди поставленных целей значится установление контроля над Европарламентом.



Без поддержки капиталистических кругов крайне правые силы никогда бы не добились успеха. Но верно также и то, что этому способствуют социально-экономические проблемы. Они являются той самой почвой, где популистские призывы укореняются и дают буйные политические всходы. Испания до сих пор не оправилась от последствий кризиса. Уровень бедности в стране превышает 20 процентов, а средний доход домохозяйств ниже, чем десять лет назад.



По итогам 2018 года безработица охватывает 14,5 процента граждан, что является самым низким показателем за десятилетие. Однако у этого достижения есть оборотная сторона. Рост занятости обеспечен за счет временных контрактов. Таковых в первой половине прошлого года заключено 91 процент от общего числа. В целом для испанского рынка труда характерно ухудшение прав наемных работников. Это следствие государственной политики, которая заставила расплачиваться за кризис простых жителей, а для капитала, наоборот, создала максимально выгодные условия. Например, госрасходы на образование сократились с 2008 года на треть. Зато численность долларовых миллионеров только в 2017 году выросла на 7 тысяч, а состояния трех богатейших испанцев превысили совокупные богатства 14 миллионов наименее обеспеченных жителей. "Испанское общество поляризуется за счет сокращения среднего класса", - говорится в отчете международного объединения "Оксфам".



Данные тенденции характерны для всей Европы. Под угрозой бедности здесь находятся 22,5 процента жителей, а неравенство откатилось на уровень начала прошлого века. В этих условиях ярко проявился кризис левого движения. Правительства ИСРП в Испании, социалистов во Франции, социал-демократов в Германии и т.д. окончательно доказали, что ничем не отличаются от правых конкурентов. С такой же - а иногда и большей - прытью они урезают социальные расходы, дают "зеленый свет" обогащению капиталистов и участвуют в авантюрах НАТО.



Растущее недовольство неолиберальными реформами привело к появлению новых сил. Наиболее успешными из них стали СИРИЗА в Греции и "Подемос" в Испании. Их объединяли громкая антикапиталистическая фраза, требования глубоких реформ (например, национализации крупной промышленности и контроля над банками) и обещания вывести страны из НАТО и ЕС. Однако стоило этим "антисистемным", на первый взгляд, силам приблизиться к властному пирогу, как их революционное оперение осыпалось. Они не просто отказались от большинства первоначальных призывов, но и пошли в услужение "дракону", которого еще вчера обещали убить. СИРИЗА приняла навязанные Брюсселем меморандумы и расширила военное присутствие НАТО, а "Подемос" подставила плечо столь жарко критиковавшемуся ею истеблишменту.



Недавно партия пережила раскол. Второй человек в ее иерархии - Иньиго Эррехон - покинул "Подемос" и вместе с мэром столицы Мануэлой Карменой объявил о намерении создать новое объединение. Это вполне закономерный результат. Левопопулистские движения изначально создавались как надклассовые, апеллируя не к трудящимся, а ко "всему народу". Имея аморфную структуру и достаточно размытые программы, они легко шли на компромиссы. В итоге эти партии не только не поколебали капиталистические устои, но и объективно способствовали стабилизации буржуазного строя в условиях кризиса. Выполнив эту задачу, они сходят со сцены.



Схожие ошибки совершают многие коммунистические партии Европы. Борьба за права рабочих подменяется в них защитой абстрактных прав человека, а политика, основанная на классовом фундаменте, начинает вращаться вокруг проблем пола и экологии. Это приводит к сомнительным союзам. Так, испанские "Объединенные левые", костяк которых составляет компартия, с 2016 года состоят в альянсе с "Подемос".



Это облегчает задачу ультраправым и их закулисным спонсорам. Потеряв поддержку трудящихся, левые силы не могут выстроить крепкую оборону и уступают в битве за умы граждан. Показательно, что "Вокс" особенно популярна в бедных районах, десятилетиями считавшихся оплотом левых сил. Чтобы не проиграть битву окончательно, коммунистам необходимо переосмыслить стратегию и стать реальным защитником прав трудящихся масс.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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