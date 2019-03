На Голанских высотах Трамп укрепляет позиции Нетаньяху и рискует взбудоражить БлВосток, - New York Times

17:39 23.03.2019 "Президент Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты должны признать власть Израиля над давно оспариваемыми Голанскими высотами, сделав накануне выборов ценный подарок премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, но в то же время пойдя против десятилетий американской политики на Ближнем Востоке", - передает The New York Times.



"Заявление Трампа, сделанное в середине дня в сообщении в Twitter, прозвучало после настойчивого давления со стороны Нетаньяху, близкого политического союзника, который борется за свое выживание на выборах, намеченных на 9 апреля, и использует свою дружбу с американским президентом как главный аргумент для того, чтобы остаться у власти", - говорится в статье.



"Но шаг Трампа, хотя и популярный в Израиле и среди некоторых законодателей в Конгрессе, вероятно, будет осужден почти всеми остальными. ООН осуждает израильскую оккупацию Голанских высот с 1967 года, когда израильские войска захватили у Сирии 400 кв. миль скалистого нагорья во время арабо-израильской войны. Это также вызовет резонанс на всем Ближнем Востоке и может подорвать долгожданное мирное предложение Трампа для Израиля и палестинцев. Белый дом ищет поддержки этого плана среди арабских лидеров, перед которыми в настоящий момент маячит перспектива согласиться с потерей земли, издавна считавшейся ими арабской", - отмечает газета.



"С практической точки зрения, заявление мистера Трампа мало что меняет, - подчеркивает издание. - В настоящее время не ведется переговоров о статусе Голанских высот и нет никаких ожиданий, что Израиль намеревается покинуть их. Соединенные Штаты могут наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую этот шаг. Но это решение является важным в качестве символического шага - оно указывает на готовность Трампа пренебречь дипломатической традиционностью и переориентировать дебаты по Ближнему Востоку, которые мало изменились с 1970-х годов".



"Трамп отмел предположения о том, что он пытается помочь Нетаньяху на выборах, заявив, что он лишь смутно представляет себе политические проблемы израильского лидера. Он планирует принять Нетаньяху в Белом доме в следующий понедельник", - сообщает The New York Times.



"Президент Трамп только что вошел в историю, - заявил сияющий Нетаньяху, который сказал, что после его твита позвонил президенту, чтобы поблагодарить его от имени израильского народа. - Он сделал это снова". Палестинские чиновники, которые охладили свои отношения с администрацией Трампа с тех пор, как она перенесла американское посольство в Иерусалим, предсказывают, что этот шаг спровоцирует новую волну насилия в регионе. "Что принесет завтрашний день? - спросил в своем твите ветеран-переговорщик Палестинской автономии Саэб Эрекат. - Неизбежную дестабилизацию и кровопролитие в нашем регионе".



"Президент заявил, что его решение имеет "критическую и стратегическую важность Государства Израиль". Другие представители администрации и защитники ее политики, в том числе сенаторы-республиканцы, заявили, что контроль Израиля над Голанскими высотами имеет решающее значение, учитывая, что "Хезболла" и другие поддерживаемые иранцами боевики угрожают ему с территории истерзанной войной Сирии.



В Иерусалиме твит Трампа застал госсекретаря США Майка Помпео, находящегося там с визитом, врасплох, говорится в статье. "Несколькими часами ранее Помпео сказал журналистам, что давняя политика Соединенных Штатов в отношении Голанских высот не изменилась. Затем он посетил Западную стену вместе с Нетаньяху - впервые, когда представитель американского кабинета сделал это вместе с премьер-министром Израиля", - пишет The New York Times, добавляя, что "заявление Трампа ставит его в ситуацию конфликта с международным правом и десятилетиями американской политики".



"ООН и США неизменно отказывались признавать израильский захват Голанских высот или Западного берега, настаивая, что границы Израиля и нового палестинского государства должны быть согласованы дипломатическим путем, - напоминает издание. - В 1981 году, когда Израиль фактически аннексировал Голанские высоты, администрация Рейгана приняла ответные меры, приостановив соглашение о стратегическом сотрудничестве между Соединенными Штатами и Израилем. Израиль, однако, продолжил управлять территорией как частью своей страны, и еврейское население там росло с расширением израильских поселений. Со времени начала войны в Сирии в 2011 году и вмешательства Ирана и России на Израиль практически не оказывалось международного давления с тем, чтобы он покинул территорию, которая, как считают многие, имеет решающее значение для его безопасности".



"Бывшие дипломаты заявили, что действия Трампа являются нецелесообразными и воспламенят проблему, которая была по преимуществу неактивной. Они также указали, что это вдохновит других мировых лидеров, которые захватили территорию в нарушение международных норм", - подчеркивает издание.



"Путин использует это как предлог для оправдания российской аннексии Крыма, - указал Мартин Индик, бывший переговорщик по вопросам мира и американский посол в Израиле. - Израильские правые используют это как предлог для аннексии Израилем Западного берега. Это действительно необоснованный шаг со стороны Трампа".



"Деннис Росс, другой бывший переговорщик по Ближнему Востоку, заявил, что этот шаг осложнит для арабских лидеров оказание поддержки плану, который разрабатывается зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. Ожидается, что Белый дом представит этот план после выборов в Израиле. "Если складывается впечатление, что они смиряются с отказом от арабских земель, то этот шаг осложнит для них оказание поддержки плана, который потребует от них и других компромиссов, - указал Росс. - Если ваше желание заключается в том, чтобы представить план, который увенчался бы успехом, это не тот шаг, который стоило бы предпринять".



"Как и после объявления о переносе посольства, представители администрации Трампа заявили, что решение о Голанских высотах является просто признанием реальности (...). "Ни при каких мыслимых обстоятельствах Израиль не может отказаться от Голанских высот, - сказал Джейсон Д. Гринблатт, представитель Трампа по израильско-палестинским переговорам. - Это может поставить под угрозу само существование Израиля. То, что президент Трамп сделал сегодня, - это признание этого факта".



"Лига арабских государств осудила это решение, назвав его "полностью выходящим за рамки международного права". "Лига арабских государств полностью поддерживает право Сирии на свою оккупированную территорию, - заявил генеральный секретарь лиги Ахмед Абул Гейт в своем заявлении, переданном египетским государственным информационным агентством MENA".



"В первые годы правления Обамы американские дипломаты пытались содействовать заключению мирного соглашения между Израилем и Сирией, - сообщается в статье. - Они призывали Израиль согласиться вернуть Голанские высоты, если Сирия пообещает прекратить поставки ракет "Хамасу" и "Хезболле". Переговоры были прерваны после того, как правительство Асада расправилось с антиправительственными демонстрантами. Фред Хоф, бывший чиновник Госдепартамента, который возглавлял эти переговоры, сказал, что объявление, сделанное в четверг, "будут приветствовать злейшие враги Израиля - Иран и "Хезболлах" - которые будут рассматривать аннексию как дополнительное оправдание для террористических операций". Он также сказал, что это позволит Асаду сместить внимание с его военных преступлений на незаконную израильскую оккупацию".



"Некоторые аналитики отметили, что жест Трампа похож на своего рода компенсации Израилю, поскольку он приказал американским войскам выйти из Сирии, что сделало Израиль более уязвимым для нападений. Однако в Вашингтоне шаг Трампа нашел поддержку среди республиканцев-сторонников Израиля, некоторые из которых ранее предлагали закон, признающий суверенитет Израиля. Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, приветствовал решение г-на Трампа, назвав его "стратегически мудрым и в целом потрясающим".



Но Хуссейн Ибиш, научный сотрудник Института государств Персидского залива в Вашингтоне, назвал этот шаг "вопиющей предвыборной агитацией". "Это развертывание внешней политики США - и крайне радикальный шаг в этом направлении - чтобы помочь конкретному иностранному политику, который близок к Трампу и его семье лично и политически", - сказал он.



В Израиле популярность этого шага проявилась в выражении поддержки со стороны главных соперников Нетаньяху, отмечается в публикации.



22 марта 2019 г.

Марк Лэндер и Эдвард Вонг | The New York Times Источник - Инопресса

