Токаев начал свое президентство с визита в Туркестан и отчитался в Twitter

17:49 23.03.2019

Токаев подвел итоги первой рабочей поездки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свою первую рабочую поездку с Туркестана.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своей первой рабочей поездки на новой должности в Туркестанскую область и Шымкент, передает Zakon.kz.



- Сегодня с рабочей поездкой побывал в Туркестанской области и Шымкенте. Поделился планами с общественностью. Впереди предстоит обширная работа. Придерживаться преемственности, защищать справедливость и обеспечить прогресс - наша главная задача, - написал президент в Twitter.



Бүгін жұмыс сапарымен Түркістан облысы және Шымкент қаласында болдым. Онда жұртшылық өкілдерімен жоспарларымды бөлістім. Алда атқаратын қыруар жұмыс тұр. Сабақтастықты сақтау, әділеттілікті қолдау және ілгерілеуді қамтамасыз ету – ең басты міндетіміз pic.twitter.com/QaiKlIvKqc



- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 23 марта 2019 г.