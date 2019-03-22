Бобики в гостях у барбосов. Шнур и Макаревич приперлись в ГосДумку дебатить о культурке

21:18 23.03.2019

Маразматик Шнуров и свинья Макаревича: что нам делать с Минкультуры

"Госдума неожиданно обрела человеческое лицо - надолго ли?"



"Меня на это шоу пригласил режиссер, дал вот сценарий посмотреть, я посмотрел", - только Сергей Шнуров, конечно, вот так – одной четкой фразой, правильно подобранными сущностными терминами - мог сразу не то что объяснить, а расставить точки над всеми i и обезоружить рой недоумевающих по поводу своего появления в Госдуме на заседании комитета по культуре. Появления, скажу без обиняков, эпического, эпохального, исторического, которое, безусловно, уже навсегда впечатано в анналы и хроники.



Маразматик Шнуров и свинья Макаревича: что нам делать с Минкультуры фото: Александр Трегубов

Не менее резонансным, еще до Шнурова, стала материализация в этом же душноватом (возможно, проблемы в вентиляцией) зале комитетских заседаний Андрея Макаревича некоторое время назад. Патриотически возбужденная часть общественности (в ее понимании "патриотизма", конечно, как нескончаемого неврастенического психоза) тоже тогда недоумевала и негодовала: как допустили "русофоба", "оскорбляющего" россиян "злобными дебилами", в святая святых российской демократии?



Шнуров да Макаревич, стало быть, чинно сидящие рядом в душноватом зале, являли собой в этот замечательный вечер удивительную телевизионную картинку – поскольку картинка шла из Думы. Государственной! Той, которая из места для дискуссий (когда-то!) трансформировалась в новейших реалиях как раз в "не место для дискуссий", где, согласно тому же Шнуру, "депутаты и сенаторы далеки от народа", а он, конечно, нет.



С заносчиво-задиристой дефиницией рок-мат-мэтра ведь тоже не поспоришь, учитывая рекордную кассовую отчетность по продаже билетов стадионного тура по стране группировки "Ленинград". Просто люди ж не будут ломиться толпами на выступления того, кто для них чужд или далек, и своим кровным заработанным кризисно-санкционным рублем голосовать за простую мысль, тоже изложенную Шнуром на заседании по культуре: "Пора прекратить бороться с матом в русском языке". А ну, какой еще нынешний депутат или сенатор похвастается такими сборами и всеобщим единением с народом на казенных "встречах с избирателями"? Даже Жириновский нервно курит в сторонке…



Все новое (а хулиган Шнуров с бунтарем Макаревичем в телерамке из Думы – еще какое новое!), как известно, лишь хорошо забытое старое. Мы, конечно, уже практически подзабыли ту, прежнюю Думу, когда Россия была еще как бы свободной: с бурными политическими баттлами, дискуссиями, яркими – содержательно, смыслово и даже внешне - депутатами, когда, вопреки философии Молчалина из "Горе от ума", каждый мог "сметь свое суждение иметь", и суждение это могло даже противоречить Самому – свят-свят… Да что там противоречить – импичментом грозились, щеки надувая… Заслуженно или нет – другой вопрос. Но Дума в те годы действительно была самостоятельной, независимой, как и определено подзабытой Конституцией, ветвью власти.



Глава комитета по культуре Елена Ямпольская радовалась, как ребенок, тому, что "режиссеры" и "продюсеры" каким-то образом сумели-таки затащить на это "шоу" именно Шнура с Макаром: мол, в совете по культуре ГД, который она возглавляет, станет "еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".



Лично у меня возник только один вопрос: а зачем? Вам действительно нужны "смелые, независимо мыслящие люди"? Чтобы что? Что-то решать и менять? Так были ж? Целыми фракциями.



А теперь, стало быть, Шнуров с Макаревичем вдруг понадобились? Ну, как понадобились? Не депутаты еще. Так, на "полшишечки", как говорят в народе. В душноватом зале комитета с плохой вентиляцией воздух разогнать. Мол, видите, какая у нас демократия! А будет ли результат? И, главное, нужен ли он вам?



Конечно, Андрей Макаревич уже объяснял, что верит в пользу малых дел, и он готов внести свой посильный вклад, раз позвали и предложили, – пусть не в процесс конструирования какой-нибудь другой новой России, но хотя бы в новый закон "О культуре" – чтобы уж совсем не превратить затею в мракобесную филиппику на оторопь всему миру и собственной стране. Благородный порыв, безусловно!



Теперь вот привели Шнурова. Он съязвил, что относится к своему назначению (в комитет по культуре) как к проявлению "старческого маразма". Не уточнил, правда, с чьей стороны - маразм. Зная Шнура, не исключаю, что это была хлесткая самоирония. Хотя, и как ирония вполне уместна…



Сергей Владимирович (Шнуров) оказался даже радикальнее Андрея Вадимовича (Макаревича). Нет, "злобными дебилами" никого не маркировал и даже не рисовал свинью в розовых очках, которую папарацци подсмотрели в блокноте Макара на совещании, впав в очередную "обличительную" истерику, но тоже замахнулся на святое – собрался вообще разогнать Минкульт и выразил сомнение в необходимости самого факта сочинения "закона о культуре". Потому что "ни в одной стране мира такого нет". Во Франции, правда, есть, но почему, собственно, Франция в данном случае должна быть нам указом?



На Руси за все ее тысячу лет истории никакого Минкульта и "законов о культуре" до большевиков отродясь не было, а культура, как известно, была – да еще какая! Процветала! Ладно храмы, монастыри, иконы, Рублев. А Пушкин, который пока еще "наше все", хотя Шнур и против? А Гоголь? Салтыков-Щедрин? Чехов? Чайковский? Стравинский? Толстой? А "Могучая кучка"? А Дягилев? А дворцы, театры, "Русские сезоны"? Классицизм, романтизм, "Серебряный век"?..



Надолго ли, всерьез ли Госдума обрела хотя бы два человеческих лица, разбавив унылый пантеон светлыми ликами Шнура и Макара – пусть и в маленьком комитете по культуре? Всерьез ли "режиссеры шоу" в Госдуме задумали прислушаться к их мнению? Вряд ли. Как режиссеры они позаботились всего-лишь о "мартышках" - в шоу-бизнесе так называют "звездные" имена-приманки на сборных концертах. Собственно, Шнур в своем недавнем и тоже нашумевшем заявлении об "отставке" "Ленинграда" сам признал себя "ряженым орангутангом в витрине зоопарка". И в этом смысле "режиссеры" госдумовского шоу явно не впали в "старческий маразм". К тому же "свежая струя" вольнодумства создала видимость реальной дискуссии и даже вдохновила особо впечатлительных.



В общем, игрища, которые по сути ничего не меняют. Есть заказ – принять закон. Закон будет принят. Причем, в том виде, в котором и должен, в котором его видят не Шнур с Макаревичем, а "серые кардиналы", те, кто реально рулит и руководит процессом.



Умом, интеллектом, образованностью, начитанностью (и пусть обсценные рифмы в его песенках никого не вводят в заблуждение) Сергей Владимирович Шнуров вполне себе "тянет" не то что на местечко в комитете по культуре, а скажу прямо, даже если это кого-то и оскорбит, - и на должность министра культуры. Чего бы не размечтаться, раз пошла такая "пьянка" на волне неожиданно свалившейся демократии? Вот, мечтаю…



И пока пресловутые "режиссеры шоу" из ГД мутят свою игру, глядишь, Шнур хитро сыграет в свою партию. Он может! Он мастер изящных интриг и многоходовочек. Кто знает, что у него на самом деле роилось в голове, когда он, впав в "старческий маразм", трюхал на Охотный в профессорских очечках? Сядет в кресло министра и первым же указом разгонит, как и мечтал, на фиг всю эту паразитирующую на теле великой русской культуры субстанцию… Вот это будет бэмс!



Тогда ему еще один наказ: ликвидировать эти потешные звания "заслуженных", "народных", за которыми вся ваша артистическая стая носится, как ополоумевшая, с вытаращенными глазами, приученная властью жаждать близости с нею и доступом к кормушке. Ну, курам же на смех, Сергей Владимирович…



Артур Гаспарян