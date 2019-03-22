 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.03.2019
22:15  Навруз: почему мусульмане ЦентрАзии празднуют языческий праздник
21:18  Бобики в гостях у барбосов. Шнур и Макаревич приперлись в ГосДумку дебатить о культурке
19:08  Из сельхоза в дипломатию, или какие кадры в цене в Узбекистане, - Б.Алимджанов
17:49  Токаев начал свое президентство с визита в Туркестан и отчитался в Twitter
17:41  Расшифрована ДНК Джека-потрошителя. Им оказался... 23-летний парикмахер Аарон Косминский
17:39  На Голанских высотах Трамп укрепляет позиции Нетаньяху и рискует взбудоражить БлВосток, - New York Times
17:20  Испанская "Реконкиста" с коричневым оттенком, - С.Кожемякин
15:11  ЧМ по фигурному катанию. Японец Ю.Ханью ставит мировой рекорд 300,97 и... проигрывает американцу Н.Чену - 323,42!
13:40  Нур-Султан – дочь степняка, царица Казанского ханства, - Назира Нуртазина
12:32  Кубок мира. Ген Полтавы. Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за... штыковой удар палкой в шведку
12:12  Кто и чем отравил марокканскую-топ-vip-путану Иман Фадил - ключевого свидетеля против итал-премьера Берлускони
11:31  Расследование вмешательства России в выборы президента США завершено. "Сговора не было"...?
11:18  Сохранить гегемонизм или остаться сверхдержавой? Зачем Америке Трамп, - Р.Хубиев
10:42  Сходка вороваек. Папаша Миллер и укр-партнеры мечтают возобновить распил газового транзита
10:02  Друг Кремля во главе Британии и раскол ЕС. К чему может привести провал сделки по брекситу, - А.Харченко
09:55  Бабанов возвращается в Кыргызстан, чтобы стать премьер-министром? - "ВБ"
09:53  А не переименовать Бишкек в Манас?
09:47  КазАкимы на местах и креатив – две вещи несовместные? - А.Омирбек
08:26  От взрыва химзавода в китайском Яньчэне умерло уже более 60 человек. Пострадавших - сотни
00:30  Как устроены московские рынки: Мигранты из Киргизии перестали быть дешевой рабочей силой
00:20  Туркмения не заметила отставки Назарбаева, - Н.Голобоков
00:11  Китайский "Новый шелковый путь" по Ленину и по жизни, - А.Запольскис
Пятница, 22.03.2019
22:22  В США переходят к следующему этапу утилизации лишнего населения, - А.Халдей
21:18  Узбекистан. Уродства Системы как Система, - Б.Мусаев
20:28  В Астане идут митинги против переименования города в Нурсултан, есть задержанные
20:22  Маша и медведики. РосПремьер Медведев принял в Москве укркандидатов в президенты Бойко и Медведчука
20:15  Чем закончатся торговые переговоры между КНР и США? - Дж.Франкел
18:37  Женщины НовЗеландии надели хиджабы из солидарности с мусульманами... А мужчины - сделали обрезание?
16:23  Нужна ли сегодня оппозиция Кыргызстану? - "Айгай пресс"
16:19  Бойкий вьюнош. Губернатором Оренбургской области РФ назначили какого-то мелкого прохиндея
16:00  Мэй не придуривается, она в реале - дура... Паясничанье "Брекзитом", - Le Monde
15:21  Элизабет Турсынбаева (Казахстан) прыгнула четверной сальхов и взяла Серебро Чемпионата мира по фигурному катанию!
14:59  Пресс-секретарем нового КазПрезидента назначен Берик Курмангали
13:47  Трамп "признал" сирийские Голанские высоты... частью Израиля
07:35  Назарбаев "не советовался" с Кремлем относительно "преемника". С кем там советоваться...?
07:30  Казахстан: весеннего обновления не получилось? - РО
07:28  В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер: его обвиняют в коррупции
06:57  Ноябрь 1942. Сталинград. Последний удар Среднеазиатской красной кавалерии (история)
06:46  США готовы раскрыть Кремлю свои планы в Афганистане, - И.Субботин
06:41  Команда Порошенко идет на риск за неделю до выборов, - А.Яковенко
01:49  3:0 ! КазСборная по футболу сенсационно разгромила Шотландию в отборочном цикле ЧЕ
01:16  Хаос в Алжире оставит Европу без газа и с миллионами беженцев
01:15  США готовятся отдать Израилю часть Сирии
01:11  Вдохновит ли Путина прецедент Назарбаева в Казахстане? - Le Figaro
00:56  Вышла в свет книга Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть. Вся правда о Тегеране"
00:55  Окно возможностей: для мощного рывка у ЕАЭС есть лишь несколько лет
00:46  Казахстанский эксперимент и перспективы его экспорта в Россию, - Т.Становая
00:30  Антииранский фронт США смещается к сирийско-израильской границе, - В.Мухин
00:21  Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
00:20  XLIII Лавровские чтения в Москве "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика" (анонс)
00:19  "Алаш-Орда": герои казахского народа или незадачливые политики?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бобики в гостях у барбосов. Шнур и Макаревич приперлись в ГосДумку дебатить о культурке
21:18 23.03.2019

Маразматик Шнуров и свинья Макаревича: что нам делать с Минкультуры
"Госдума неожиданно обрела человеческое лицо - надолго ли?"

"Меня на это шоу пригласил режиссер, дал вот сценарий посмотреть, я посмотрел", - только Сергей Шнуров, конечно, вот так – одной четкой фразой, правильно подобранными сущностными терминами - мог сразу не то что объяснить, а расставить точки над всеми i и обезоружить рой недоумевающих по поводу своего появления в Госдуме на заседании комитета по культуре. Появления, скажу без обиняков, эпического, эпохального, исторического, которое, безусловно, уже навсегда впечатано в анналы и хроники.

Маразматик Шнуров и свинья Макаревича: что нам делать с Минкультуры фото: Александр Трегубов
Не менее резонансным, еще до Шнурова, стала материализация в этом же душноватом (возможно, проблемы в вентиляцией) зале комитетских заседаний Андрея Макаревича некоторое время назад. Патриотически возбужденная часть общественности (в ее понимании "патриотизма", конечно, как нескончаемого неврастенического психоза) тоже тогда недоумевала и негодовала: как допустили "русофоба", "оскорбляющего" россиян "злобными дебилами", в святая святых российской демократии?

Шнуров да Макаревич, стало быть, чинно сидящие рядом в душноватом зале, являли собой в этот замечательный вечер удивительную телевизионную картинку – поскольку картинка шла из Думы. Государственной! Той, которая из места для дискуссий (когда-то!) трансформировалась в новейших реалиях как раз в "не место для дискуссий", где, согласно тому же Шнуру, "депутаты и сенаторы далеки от народа", а он, конечно, нет.

С заносчиво-задиристой дефиницией рок-мат-мэтра ведь тоже не поспоришь, учитывая рекордную кассовую отчетность по продаже билетов стадионного тура по стране группировки "Ленинград". Просто люди ж не будут ломиться толпами на выступления того, кто для них чужд или далек, и своим кровным заработанным кризисно-санкционным рублем голосовать за простую мысль, тоже изложенную Шнуром на заседании по культуре: "Пора прекратить бороться с матом в русском языке". А ну, какой еще нынешний депутат или сенатор похвастается такими сборами и всеобщим единением с народом на казенных "встречах с избирателями"? Даже Жириновский нервно курит в сторонке…

Все новое (а хулиган Шнуров с бунтарем Макаревичем в телерамке из Думы – еще какое новое!), как известно, лишь хорошо забытое старое. Мы, конечно, уже практически подзабыли ту, прежнюю Думу, когда Россия была еще как бы свободной: с бурными политическими баттлами, дискуссиями, яркими – содержательно, смыслово и даже внешне - депутатами, когда, вопреки философии Молчалина из "Горе от ума", каждый мог "сметь свое суждение иметь", и суждение это могло даже противоречить Самому – свят-свят… Да что там противоречить – импичментом грозились, щеки надувая… Заслуженно или нет – другой вопрос. Но Дума в те годы действительно была самостоятельной, независимой, как и определено подзабытой Конституцией, ветвью власти.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская радовалась, как ребенок, тому, что "режиссеры" и "продюсеры" каким-то образом сумели-таки затащить на это "шоу" именно Шнура с Макаром: мол, в совете по культуре ГД, который она возглавляет, станет "еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".

Лично у меня возник только один вопрос: а зачем? Вам действительно нужны "смелые, независимо мыслящие люди"? Чтобы что? Что-то решать и менять? Так были ж? Целыми фракциями.

А теперь, стало быть, Шнуров с Макаревичем вдруг понадобились? Ну, как понадобились? Не депутаты еще. Так, на "полшишечки", как говорят в народе. В душноватом зале комитета с плохой вентиляцией воздух разогнать. Мол, видите, какая у нас демократия! А будет ли результат? И, главное, нужен ли он вам?

Конечно, Андрей Макаревич уже объяснял, что верит в пользу малых дел, и он готов внести свой посильный вклад, раз позвали и предложили, – пусть не в процесс конструирования какой-нибудь другой новой России, но хотя бы в новый закон "О культуре" – чтобы уж совсем не превратить затею в мракобесную филиппику на оторопь всему миру и собственной стране. Благородный порыв, безусловно!

Теперь вот привели Шнурова. Он съязвил, что относится к своему назначению (в комитет по культуре) как к проявлению "старческого маразма". Не уточнил, правда, с чьей стороны - маразм. Зная Шнура, не исключаю, что это была хлесткая самоирония. Хотя, и как ирония вполне уместна…

Сергей Владимирович (Шнуров) оказался даже радикальнее Андрея Вадимовича (Макаревича). Нет, "злобными дебилами" никого не маркировал и даже не рисовал свинью в розовых очках, которую папарацци подсмотрели в блокноте Макара на совещании, впав в очередную "обличительную" истерику, но тоже замахнулся на святое – собрался вообще разогнать Минкульт и выразил сомнение в необходимости самого факта сочинения "закона о культуре". Потому что "ни в одной стране мира такого нет". Во Франции, правда, есть, но почему, собственно, Франция в данном случае должна быть нам указом?

На Руси за все ее тысячу лет истории никакого Минкульта и "законов о культуре" до большевиков отродясь не было, а культура, как известно, была – да еще какая! Процветала! Ладно храмы, монастыри, иконы, Рублев. А Пушкин, который пока еще "наше все", хотя Шнур и против? А Гоголь? Салтыков-Щедрин? Чехов? Чайковский? Стравинский? Толстой? А "Могучая кучка"? А Дягилев? А дворцы, театры, "Русские сезоны"? Классицизм, романтизм, "Серебряный век"?..

Надолго ли, всерьез ли Госдума обрела хотя бы два человеческих лица, разбавив унылый пантеон светлыми ликами Шнура и Макара – пусть и в маленьком комитете по культуре? Всерьез ли "режиссеры шоу" в Госдуме задумали прислушаться к их мнению? Вряд ли. Как режиссеры они позаботились всего-лишь о "мартышках" - в шоу-бизнесе так называют "звездные" имена-приманки на сборных концертах. Собственно, Шнур в своем недавнем и тоже нашумевшем заявлении об "отставке" "Ленинграда" сам признал себя "ряженым орангутангом в витрине зоопарка". И в этом смысле "режиссеры" госдумовского шоу явно не впали в "старческий маразм". К тому же "свежая струя" вольнодумства создала видимость реальной дискуссии и даже вдохновила особо впечатлительных.

В общем, игрища, которые по сути ничего не меняют. Есть заказ – принять закон. Закон будет принят. Причем, в том виде, в котором и должен, в котором его видят не Шнур с Макаревичем, а "серые кардиналы", те, кто реально рулит и руководит процессом.

Умом, интеллектом, образованностью, начитанностью (и пусть обсценные рифмы в его песенках никого не вводят в заблуждение) Сергей Владимирович Шнуров вполне себе "тянет" не то что на местечко в комитете по культуре, а скажу прямо, даже если это кого-то и оскорбит, - и на должность министра культуры. Чего бы не размечтаться, раз пошла такая "пьянка" на волне неожиданно свалившейся демократии? Вот, мечтаю…

И пока пресловутые "режиссеры шоу" из ГД мутят свою игру, глядишь, Шнур хитро сыграет в свою партию. Он может! Он мастер изящных интриг и многоходовочек. Кто знает, что у него на самом деле роилось в голове, когда он, впав в "старческий маразм", трюхал на Охотный в профессорских очечках? Сядет в кресло министра и первым же указом разгонит, как и мечтал, на фиг всю эту паразитирующую на теле великой русской культуры субстанцию… Вот это будет бэмс!

Тогда ему еще один наказ: ликвидировать эти потешные звания "заслуженных", "народных", за которыми вся ваша артистическая стая носится, как ополоумевшая, с вытаращенными глазами, приученная властью жаждать близости с нею и доступом к кормушке. Ну, курам же на смех, Сергей Владимирович…

Артур Гаспарян

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553365080
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  