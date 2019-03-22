Навруз: почему мусульмане ЦентрАзии празднуют языческий праздник

22:15 23.03.2019

Навруз: почему мусульмане Средней Азии празднуют языческий праздник



Николай Сыромятников



Исламские теологи все как один со ссылкой на священные религиозные тексты утверждают: Навруз (Ноуруз, Навруз-байрам) никакого отношения к их официальной религии не имеет. Подобные языческие отголоски былых верований присутствуют и в православии (празднование Масленицы с сожжением ее чучела, Иван Купала с прыганием юношей и девушек через костер и другие), и их также систематически пытаются отождествлять с христианством. Навруз с развеселой Масленицей и Иваном Купалой во многом схожи даже по форме и содержанию празднеств.



Отмечали еще до нашей эры



Как пишет известный исламский историк религии Мухаммад Алимчулов, Навруз, символизирующий начало весны (и Нового года), отмечается в начале второй декады марта, в период весеннего равноденствия. В переводе с персидского слово означает "новый день".



Считается, что Навруз стал официальным религиозным праздником зороастрийцев в Ахаменидской Империи (VI-IV века до н.э.), его отмечали народы, населяющие Великую Армению, Ассирию (Месопотамию), Кавказ, Персию и северо-восток Африки – еще до того, как эти территории были завоеваны захватчиками, исповедующими ислам. С веками отголоски языческих верований не утихли, и во многих странах, расположенных на месте бывшей Ахаменидской Империи, ислам продолжает сочетаться с языческими верованиями. Религиозные иерархи и правители государств относятся к этому симбиозу по-разному, но истовые мусульмане – одинаково неодобрительно.



Что это за праздник



У зороастрийцев культивировалось многобожие, они поклонялись собственно Заратустре, Ормузду ("Богу Мудрому"), верили в Ашу (изначальный вселенский Закон добра и гармонии) и Дружду (антитезу Аши). Исповедовали культ огня (в Навруз полагалось перепрыгивать через костры, считалось, что огонь очищает от грехов). Распитие спиртного у зороастрийцев в этот праздник также было заведено.



Кандидат философских наук Айдын Али-заде, описывая особенности празднования Навруза, отмечает, что зороастрийцы переняли от индоариев ритуалы поклонения духам покойных предков, а огни у них имели особую иерархию. До сих пор в Иране и Средней Азии сохранились традиции отмечать Навруз – с факельными шествиями, песнями, прыганьем через костры и купанием в реке. Зороастрийцы в свое время к этому празднику специально проращивали семена злаковых растений, что и сегодня практикуется в среднеазиатских государствах, в Азербайджане и Иране. Также там сохранился ритуал, связанный с крашеными яйцами, символизирующими зарождение жизни – они присутствуют в Навруз на праздничном столе.



Почему праздник не исламский



Как и в православии, языческая "карта" в исламе "побивается" цитатами из мусульманских священных текстов, в которых четко прописана основа верования этой религии. Айдын Али-заде напоминает, что главными противоречиями, отторгающими данные отголоски зороастризма от ислама, являются единобожие и отрицание преклонения перед природными силами в одной из основных мировых религий.



"Чистый" ислам бескомпромиссен и синкретизму там не место. В сборниках хадисов пророка Мухаммада, в частности, говорится, что для мусульманина существуют только те праздники, которые появились в исламскую эпоху (в частности, Курбан и Ураза). Есть в этих текстах и описание диалога пророка и некоего мусульманина, хотевшего зарезать жертвенного верблюда. Человек поинтересовался у пророка, можно ли совершить данный ритуал именно на этом месте. На что Мухаммад спросил, не стояли ли здесь идолы и не совершались ли языческие ритуалы. Только получив отрицательные ответы, пророк дозволил зарезать животное, добавив: исполняя обет, нужно это делать во имя Аллаха. То есть ни в коем случае действия, одобряемые исламом, не должны корреспондироваться с языческими верованиями, чтобы не было искушения связывать их с идолопоклонничеством.



Более радикальное изречение пророка Мухаммада, прямо касающееся языческих верований, сводится к тому, что проклятие Аллаха ожидает каждого радетеля привносящих нововведения в ислам – то есть все неисламские праздники (Навруз тоже) суть неповиновение канонам этой религии.



В 70-х годах ХХ века предпринимались попытки официального запрета празднования Навруза в Иране, но они не нашли поддержки. Как нерелигиозный Новый год Навруз там отмечается до сих пор. Нет его в официальном календаре у иракских и сирийских арабов (в Сирии Навруз официально под запретом до сегодняшнего дня). В Турции этот праздник запрещали более 60 лет, до 1991 года. С 1992 года он празднуется 21 марта как народный, не имеющий отношение к религии, и этот день в стране не выходной.