Порошенко и Саакашвили просились служить в КГБ, - вспомнил укр-генерал Маломуж

00:02 24.03.2019

Стало известно о желании Порошенко и Саакашвили служить в разведке СССР



Действующий президент Украины Петр Порошенко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хотели служить в советской разведке, сообщил бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.



И Порошенко, и Саакашвили учились на факультете международных отношений Киевского государственного университета. Маломуж читал там лекции, передает РИА "Новости".



Он рассказал, что оба с первого курса рассматривались в качестве кандидатов в разведку СССР, "с ними контактировали", чтобы выяснить интересы и психологию.



При этом, как заявил Маломуж, и Порошенко, и Саакашвили выражали желание работать в спецслужбах. Им посоветовали пройти службу в армии, после чего их собирались "готовить в разведку или контрразведку".



Маломуж пояснил, что Порошенко "на последних этапах по объективным причинам не отвечал стандартам кадрового аппарата спецслужб Украины". Саакашвили подходил для службы, но собирался в Грузию. После распада СССР в Грузии из-за войны было некому предъявлять рекомендации с Украины.



Напомним, Порошенко и Саакашвили из союзников превратились в заклятых врагов после того, как экс-президент Грузии провалился на должности губернатора Одесской области.



23 марта 2019, Антон Антонов