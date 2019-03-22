|Порошенко и Саакашвили просились служить в КГБ, - вспомнил укр-генерал Маломуж
00:02 24.03.2019
Стало известно о желании Порошенко и Саакашвили служить в разведке СССР
Действующий президент Украины Петр Порошенко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хотели служить в советской разведке, сообщил бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
И Порошенко, и Саакашвили учились на факультете международных отношений Киевского государственного университета. Маломуж читал там лекции, передает РИА "Новости".
Он рассказал, что оба с первого курса рассматривались в качестве кандидатов в разведку СССР, "с ними контактировали", чтобы выяснить интересы и психологию.
При этом, как заявил Маломуж, и Порошенко, и Саакашвили выражали желание работать в спецслужбах. Им посоветовали пройти службу в армии, после чего их собирались "готовить в разведку или контрразведку".
Маломуж пояснил, что Порошенко "на последних этапах по объективным причинам не отвечал стандартам кадрового аппарата спецслужб Украины". Саакашвили подходил для службы, но собирался в Грузию. После распада СССР в Грузии из-за войны было некому предъявлять рекомендации с Украины.
Напомним, Порошенко и Саакашвили из союзников превратились в заклятых врагов после того, как экс-президент Грузии провалился на должности губернатора Одесской области.
23 марта 2019, Антон Антонов