США оставляют в Афганистане мину замедленного действия для Центральной Азии, - Д.Седов

00:11 24.03.2019

Чем закончатся переговоры американцев с талибами?



4 марта американские сенаторы Рэнд Пол от Республиканской партии и Том Юдалл от демократов представили Конгрессу США проект закона о прекращении американского участия в войне в Афганистане. Законопроект предлагает администрации за 45 дней разработать план вывода военнослужащих США из Афганистана в течение года. Основаниями для такого шага, по мнению сенаторов, является то, что армия США достигла целей, поставленных перед ней после террористического акта 9/11: Бен Ладен убит, запрещенная в России террористическая группировка "Аль-Каида" практически уничтожена.



Комментируя данную законодательную инициативу, "Нью-Йорк Таймс" писала, что дополнительные цели войны включали в себя формирование афганского правительства, способного самостоятельно управлять страной и побеждать своих врагов, но без содействия Соединенных Штатов это, мол, недостижимо. На самом деле "недостижимо" это как раз из-за того, что США уже 18-й год оккупируют Афганистан.



Так или иначе, понимание неспособности режима в Кабуле существовать без помощи США заставило Трампа в прошлом году пересмотреть свое прежнее решение о полном выводе американского контингента из Афганистана и ограничиться только его сокращением. По планам на сегодняшний день, 7 тыс. американских военнослужащих должны оставаться в Афганистане неопределенно долгое время.



Однако эти планы могут быть нарушены решением Конгресса. Опросы показывают, что 61% американцев поддерживает вывод войск. Уход США из Афганистана без завершения политического урегулирования обречет эту страну на новый этап междоусобной войны с перспективой второго прихода талибов к власти. Сегодня талибы контролируют более ¾ территории страны.



В такой обстановке администрация США предпринимает маневры, вызывающие протест официального Кабула. В Дохе (Катар) проходят закрытые переговоры между представителями США, Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в России). Однако афганская сторона обвинила США в том, что представители Вашингтона исключают афганских переговорщиков из процесса и предают своих союзников. "Мы возмущены. У нас нет понимания происходящего", – заявил Хамдулла Мохиб, советник по национальной безопасности президента Афганистана. По его словам, специальный представитель Трампа по Афганистану Залмай Халилзад не информирует афганскую делегацию о содержании переговоров, которые он ведет с талибами. "Нам дают лишь крохи информации, нас держат за последних людей", – говорит Мохиб.



Тем временем появились сообщения, что американцы и талибы уже составили проект мирного соглашения без участия Кабула. "Это унижение афганского правительства. Руководители сил безопасности Афганистана глубоко обеспокоены, – подчеркивает Мохиб. – Как мне их убедить, что их не предали?" По мнению Мохиба, американцы затеяли на этих переговорах новую игру, в результате которой власть будет передана талибам, а временным переходным президентом будет назначен американский ставленник. Скорее всего, им станет Залмай Халилзад, афганец по происхождению. Об этом и пытаются договориться за кулисами переговоров.



Официальный Вашингтон назвал высказывания Хамдуллы Мохиба "домыслами", но в Кабуле к ним относятся серьезно. Мохиб три года возглавлял посольство Исламской Республики Афганистан в Вашингтоне и неплохо знает, на что способна американская дипломатия. Его аргументы заслуживают внимания еще и потому, что Вашингтон стремится к урегулированию отношений между движением "Талибан" и "Исламским государством" (запрещено в РФ), которое с некоторых пор появилось в Афганистане.



Боевики ИГ уже второй год контролируют практически все населенные пункты в граничащих с Туркменистаном афганских уездах Дарзаб и Коштеппа. По сообщениям ряда агентств, неопознанные вертолеты сбрасывают этим боевикам грузы со всем необходимым. С официальным запросом по поводу данных фактов к Соединенным Штатам обращались члены афганского парламента, но ответа не было. Этот же вопрос перед Вашингтоном ставил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, но и в этом случае ответом было молчание.



На севере Афганистан граничит с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном. Афгано-туркменская граница уже превращена в арену боестолкновений. 17 марта крупный отряд талибов, насчитывавший, по некоторым данным, до 1 тыс. боевиков, атаковал контрольно-пропускные пункты в уезде Бала-Мургаб северо-западной провинции Бадгис.



10 марта информационное агентство "Реалист" со ссылкой на "высокопоставленный источник в российской армии" сообщило: "Американцы перебросили из северного Ирака и восточной Сирии тысячи террористов в северный и северо-западный Афганистан. Пентагон планирует дестабилизировать союзников России по ОДКБ – Киргизию и Таджикистан. Тем не менее под удар в первую очередь попадают Туркмения и Казахстан. Высокий конфликтный потенциал наблюдается во всех республиках Средней Азии, включая Узбекистан".



Тем временем представитель движения "Талибан" выразил удовлетворение "существенным прогрессом, достигнутым на переговорах в Дохе" со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Своим "сдержанным оптимизмом" по поводу переговоров с талибами поделился и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.



Усилия американской дипломатии по урегулированию в Афганистане в конечном счете могут привести к тому, что, добившись бескровной смены режима в Кабуле, США оставят на северной афганской границе большую мину замедленного действия для всей Центральной Азии.



ДМИТРИЙ СЕДОВ | 22.03.2019 |