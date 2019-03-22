Стычка в небе над Кашмиром. Индия и Пакистан остановились в одном шаге от крупномасштабной войны, - А.Манякин

00:59 24.03.2019 С момента обретения независимости Индия и Пакистан воевали уже трижды, не считая многочисленных скоротечных конфликтов, последний из которых (конфликт в Каргиле) был в мае-июне 1999 года. В феврале года текущего эти две страны, обладающие ядерным оружием, вновь оказались на пороге большой войны. Истоки же противостояния кроются в длительном конфликте между Индией и Пакистаном по вопросу Кашмира.



Непосредственным поводом для нынешнего обострения стал террористический акт 14 февраля, в ходе которого смертник подорвал себя рядом с колонной центральной резервной полиции (индийский аналог внутренних войск) в индийской части Кашмира. В результате теракта погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя одна из исламистских террористических группировок, после чего Индия обвинила Пакистан в содействии боевикам, отозвала своего посла и фактически запретила ввоз пакистанских товаров. Пакистан, в свою очередь, отверг обвинения в пособничестве террористам.



Следует особо отметить, что индийское общественное мнение после теракта в Кашмире требовало решительных действий, и премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии очередных парламентских выборов просто не мог не санкционировать нанесение удара по лагерям исламских боевиков, расположенных на пакистанской территории.



ВОЗМЕЗДИЕ С НЕБА



Утром 26 февраля 2019 года ВВС Индии атаковали три лагеря боевиков, два из которых были расположены в районах Чакоти и Музаффарабада на пакистанской части Кашмира, а третий – главный – лагерь располагался в районе Балакота и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (то есть вне спорной территории Джамму и Кашмира).



Судя по всему, командование индийских ВВС при планировании атаки учитывало опыт конфликта 1999 года. Так, в ударную группу вошли истребители "Мираж 2000H" из состава 7-й эскадрильи. "Миражи" хорошо показали себя в Каргиле, используя французские и американские управляемые авиационные бомбы "Матра PGM" (Matra PGM) и "Пэйвуэй II" (Paveway II), а также подвесные контейнеры ATLIS для целеуказания. На этот раз управляемое оружие было целиком израильского производства: самолеты "Мираж 2000H" несли управляемые авиабомбы "Спайс 2000" (SPICE 2000) и ракеты "Попай-2" (Popeye 2) класса "воздух–поверхность" (разработчик обоих средств поражения – компания Rafael). Наведение бомб и ракет обеспечивалось с помощью израильских же подвесных прицельно-навигационных контейнеров "Лайтнинг" (Rafael Litening).



Действия "ударников" обеспечивались значительным нарядом сил, включавшим четыре (по другим данным, восемь) истребителей прикрытия Су-30МКИ из 24-й эскадрильи; два самолета "Мираж 2000H", оснащенных контейнерами для постановки активных помех (решали задачи РЭБ); два самолета-заправщика Ил-78МКИ из 78-й эскадрильи и, наконец, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ): один А-50ЭИ из 50-й эскадрильи и находящийся в опытной эксплуатации первый индийский EMB-145I. Кроме того, для предварительной разведки и целеуказания были использованы израильские беспилотники "Херон" (Heron).



При подготовке операции большое внимание было уделено сохранению скрытности, поэтому было проведено минимальное развертывание задействованных сил на передовых авиабазах. По утверждению индийских СМИ, выделенные для нанесения удара самолеты "Мираж 2000H" с целью обеспечения внезапности операции взлетели с авиабазы Гвалиор в центральной части Индии, по пути к цели выполнили дозаправку в воздухе от заправщиков Ил-78МКИ, а после выполнения задачи совершили посадку на авиабазу Амбала. Истребители прикрытия Су-30МКИ были подняты с авиабаз Барейли и Халвара, а самолеты ДРЛОиУ – с Агры (А-50ЭИ, как и оба Ил-78МКИ) и Бхатимда (EMB-145I).



Атака была начата в 03.45 по местному времени и продолжалась 21 минуту. Согласно индийским источникам, наиболее крупный атакованный лагерь боевиков находился в лесу на холме Джаба, недалеко от города Джаба, расположенного между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в 65 км от Линии контроля с Индией (так именуется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире). По нему нанесли удар пять истребителей "Мираж 2000H" (применялись УАБ "Спайс 2000"), которые при этом вошли в воздушное пространство Пакистана. Было заявлено о поражении шести целей в лагере. Остальные же два лагеря исламистов в районах Чакоти и Музаффарабада были атакованы другими самолетами "Мираж 2000H", которые применили УАБ "Спайс 2000" и УР "Попай-2". При этом самолеты не пересекали Линию контроля, находясь в воздушном пространстве Индии.



Судя по всему, пакистанская сторона была застигнута врасплох и не оказала противодействия. По данным ВВС Индии, поднятая в воздух пара пакистанских F-16 пыталась перехватить пять индийских самолетов "Мираж 2000H", наносивших удар по лагерю в районе Балакота, но прибыла в данный район только тогда, когда индийские самолеты уже ушли на индийскую территорию. По другой версии, F-16 прибыли все же вовремя, но, оценив обстановку, благоразумно решили не атаковать превосходящую индийскую авиагруппировку.



Насколько успешной была атака, однозначно сказать сложно. Как водится в таких случаях, Индия и Пакистан озвучивают диаметрально противоположные результаты налета. "В ходе операции под руководством разведки в первые часы вторника Индия нанесла удар по крупнейшему учебному лагерю в Балакоте. Было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям", – заявил заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. По сообщениям индийских СМИ со ссылкой на "источники в разведывательных службах", в результате удара были убиты 42 террориста. В свою очередь, пресс-секретарь ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что индийские самолеты нанесли бомбовый удар, который пришелся на "открытое пространство", не вызвав жертв и разрушений.



Доступные спутниковые снимки района индийского авиационного удара по лагерю террористической группировки близ Балакота свидетельствуют, видимо, о малой успешности индийской атаки. Так, на них не наблюдаются какие-либо видимые повреждения строений на холме Джаба, обозначаемых индийцами как "лагерь террористов". На снимках идентифицируются только три предположительные воронки и вывала растительности от разрывов авиабомб, и все они находятся на удалении 150–200 м от указанных строений.



Пакистанские СМИ с самого начала заявляли, что индийский авиационный удар в районе между Балакотом и Мансехра пришелся по "пустому месту", и опубликовали фото- и видеоматериалы следов разрывов бомб в лесистом районе без какой-либо застройки. Также были продемонстрированы осколки бомб, идентифицированных как "Спайс 2000".



Впрочем, пакистанская сторона ничего не говорит о результатах двух других ударов ВВС Индии, нанесенных по лагерям других исламистских группировок в районах Чакоти и Музаффарабада. Так что истина, как это обычно бывает, находится где-то посередине.



ПАКИСТАНСКИЙ ОТВЕТ



В то время как широкие массы индийцев, включая премьер-министра Нарендры Моди и одного из лидеров оппозиции Рахула Ганди, приветствовали операцию индийских ВВС, перед Пакистаном встал вопрос адекватного в данной ситуации ответа на индийскую атаку. Надо отдать должное личному составу ВВС Пакистана – от штабных офицеров до технического персонала: такой "ответ" был подготовлен всего за одни сутки. Хотя скорее всего при этом использовались "домашние заготовки", загодя подготовленные в штабах и отработанные на учениях. В итоге уже 27 февраля ВВС Пакистана совершили налет на территорию Индии.



Согласно индийским источникам, около 10 часов утра по местному времени группа самолетов ВВС Пакистана в количестве более 10 машин (включавшая F-16, JF-17 и "Мираж 5") приблизилась к Линии контроля в районе Калала и три из них вторглись примерно на 6–7 км в глубь территории индийской части Кашмира.



Пакистанская сторона заявила, что их самолеты в ходе этого рейда демонстративно пролетели над шестью индийскими военными объектами с целью "продемонстрировать свои возможности", но сбросили бомбы в положении "невзрыв" на удалении в поле, чтобы избежать жертв и разрушений. "Это не было возмездием в прямом смысле, это было сделано, чтобы показать, что у Пакистана есть потенциал, мы на это способны, но хотим быть ответственными, мы не хотим эскалации, мы не хотим войны", – заявил пресс-секретарь пакистанских ВС генерал-майор Асиф Гафур.



Впрочем, главной целью проведенного рейда была, видимо, все-таки не "демонстрация возможностей", а атака и уничтожение индийских истребителей, которые будут подняты по тревоге на перехват ударной группы пакистанцев. То есть последняя в этом случае играла роль приманки. И, судя по дальнейшим событиям, этот план сработал.



Поднятая на перехват пара истребителей МиГ-21бис UPG "Бизон" (Bison) из состава 51-й эскадрильи ВВС Индии (базируется в Сринагаре) была атакована над Линией контроля несколькими (по индийским источникам – тремя) находившимися в "засаде" истребителями JF-17 Block1 из состава 16-й эскадрильи ВВС Пакистана. В ходе атаки ракетой "воздух–воздух" малой дальности с ИК-головкой самонаведения китайского производства (предположительно семейства PL-5) был сбит индийский МиГ-21бис UPG (бортовой номер CU2328), упавший на территории пакистанской части Кашмира. Это единственная подтвержденная обеими сторонами боевая потеря авиационной техники в ходе этого скоротечного конфликта. По пакистанским данным, победу одержал скводрон-лидер Хасан Сиддики.



Индийский пилот винг-коммандер Абхинандан Вартаман (судя по воинскому званию, это командир 51-й эскадрильи, но индийцы не оглашают его должность) смог катапультироваться и был взят в плен пакистанцами. После приземления с парашютом индийский летчик пытался отстреливаться, сделав пять выстрелов из пистолета "Глок 26", но был обезоружен (по одной из версий – после заклинивания своего оружия) и схвачен местными жителями. Причем подоспевшие пакистанские военные фактически спасли индийца от линчевания. Винг-коммандер Вартаман был передан Индии вечером 1 марта. Возвращение летчика было осуществлено по решению премьер-министра Пакистана Имран Хана в качестве "жеста мира".



Не до конца проясненным остается вопрос со сбитым 27 февраля пакистанским F-16. Информацию об этом СМИ сообщили несколько индийских официальных лиц, но Исламабад потерю истребителя не признал. Однако 12 марта с.г. министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила, что индийской стороне известна личность пилота сбитого пакистанского самолета, но другой информации не предоставила. Причем наибольший интерес здесь представляет тот факт, что, по данным индийских источников, сбил пакистанского "Сокола" индийский "Бизон", который пилотировал как раз винг-коммандер Абхинандан Вартаман, сам сбитый позже.



ПОСЛЕДУЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ



Возвращение на родину взятого в плен индийского летчика стало формальным поводом для деэскалации конфликта. Обе стороны, сделав шаг к "красной черте", тут же одновременно отступили от нее назад. Одновременно и Индия, и Пакистан объявили о своем военном и дипломатическом успехе. При этом ни одна из сторон конфликта не считает себя ущемленной и не требует реванша, что создает условия для возвращения к состоянию статус-кво.



Касаясь военно-технических итогов этого скоротечного конфликта, следует отметить первую достоверную воздушную победу китайско-пакистанского истребителя JF-17, а также боевой дебют индийских самолетов ДРЛОиУ. Кроме того, внимания заслуживают неоднозначные итоги применения высокоточного оружия "воздух–поверхность" израильской разработки и производства. Военные итоги индийской атаки 26 февраля, равно как и последовавшая затем 27 февраля стычка с пакистанскими истребителями в небе над Кашмиром, с высокой вероятностью приведут к корректировке и ускорению текущих программ развития ВВС Индии. В свою очередь, ВВС Пакистана показали, что являются весьма опасным противником, способным жестоко наказать за любой промах или же пренебрежительное отношение к себе.



22.03.2019



Об авторе: Александр Андреевич Манякин – независимый военный эксперт. Источник - независимая газета

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